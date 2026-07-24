🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Paper AktievorwärtsNachrichten zu International Paper

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    International Paper Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die International Paper Aktie bisher um +11,41 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der International Paper Aktie.

    Besonders beachtet! - International Paper Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    International Paper ist ein führender US-Hersteller von Verpackungs- und Zellstoffprodukten, v.a. Wellpappverpackungen, Containerboard und Faserzellstoff. Starke Position im nordamerikanischen Markt, global präsent. Wichtige Wettbewerber: WestRock, Smurfit Kappa, DS Smith, Packaging Corp. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Skalenvorteile, Fokus auf nachhaltige, recyclingfähige Verpackungslösungen.

    International Paper Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die International Paper Aktie. Mit einer Performance von +11,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.002,09€
    Basispreis
    5,30
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.024,01€
    Basispreis
    3,46
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die International Paper Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +29,97 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die International Paper um -1,62 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    International Paper Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,37 %
    1 Monat +14,07 %
    3 Monate +29,97 %
    1 Jahr -27,55 %
    Stand: 24.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur International Paper Aktie

    Es gibt 530 Mio. International Paper Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,49 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 24.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im S&P 500.

    So schlagen sich die Wettbewerber von International Paper

    Kimberly-Clark, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,77 %. Packaging of America notiert im Plus, mit +8,73 %.

    International Paper Aktie jetzt kaufen?


    Ob die International Paper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur International Paper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    International Paper

    +11,41 %
    +13,37 %
    +14,07 %
    +29,97 %
    -27,55 %
    +16,31 %
    -28,66 %
    -13,98 %
    +89,35 %
    ISIN:US4601461035WKN:851413
    International Paper direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! International Paper Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026 Am heutigen Handelstag konnte die International Paper Aktie bisher um +11,41 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der International Paper Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     