International Paper Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 24.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die International Paper Aktie. Mit einer Performance von +11,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

International Paper ist ein führender US-Hersteller von Verpackungs- und Zellstoffprodukten, v.a. Wellpappverpackungen, Containerboard und Faserzellstoff. Starke Position im nordamerikanischen Markt, global präsent. Wichtige Wettbewerber: WestRock, Smurfit Kappa, DS Smith, Packaging Corp. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Skalenvorteile, Fokus auf nachhaltige, recyclingfähige Verpackungslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die International Paper Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +29,97 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die International Paper um -1,62 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

International Paper Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,37 % 1 Monat +14,07 % 3 Monate +29,97 % 1 Jahr -27,55 %

Informationen zur International Paper Aktie

Stand: 24.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 530 Mio. International Paper Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,49 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 24.07.2026 im S&P 500.

So schlagen sich die Wettbewerber von International Paper

Kimberly-Clark, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,77 %. Packaging of America notiert im Plus, mit +8,73 %.

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Ob die International Paper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur International Paper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.