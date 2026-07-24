JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 41,50 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne verwies in einem am Freitagabend vorgelegten Kommentar auf die Übernahmeabsicht des US-Konkurrenten Uber. Dieser habe Mitte Juli eine Offerte von 41,50 Euro je Aktie des Essenlieferanten abgegeben. Thorne geht daher davon aus, dass der US-Fahrdienstvermittler die Übernahme im vorgeschlagenen Zeitrahmen, der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, abschließen werde. Entsprechend passte er sein Kursziel an den vorgeschlagenen Übernahmepreis an und rät zum Halten der Delivery-Hero-Aktie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Lang & Schwarz (24. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
Kursziel alt: 42,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,50
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