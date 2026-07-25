Shanghai Electric präsentiert auf der WAIC 2026 sein Portfolio an Robotern mit verkörperter Intelligenz sowie KI-native Lösungen für intelligente Fabriken

SHANGHAI, 25. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Arbeitsabläufe bei der Fertigung hochwertiger Ausrüstung finden häufig auf engem Raum statt und umfassen komplexe Objekte sowie feinmotorische Handhabungsaufgaben, die dauerhaft eine hohe, gleichbleibende Präzision erfordern. Auf der kürzlich veranstalteten World Artificial Intelligence Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance (WAIC 2026) präsentierte Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) sein umfassendes Portfolio an Lösungen für verkörperte Intelligenz, die auf eine Vielzahl industrieller Anwendungsszenarien zugeschnitten sind.

Mit humanoiden Robotern, die über 41 Freiheitsgrade verfügen, Rohrinspektionsrobotern mit einer Positioniergenauigkeit von ±1 mm sowie 51 industrietauglichen KI-Agenten

Unter dem Motto „AI for All: Smart Squad, Shining Without Limits" (KI für alle: ein intelligentes Team, das grenzenlos glänzt) stellte Shanghai Electric seine Kompetenzen bei Robotern mit verkörperter KI, Kernkomponenten für Roboter sowie KI-nativen Lösungen für intelligente Fabriken heraus und demonstrierte durchgängige Fähigkeiten, die von vollständigen Robotersystemen sowie zentralen Komponenten bis hin zu Industriesoftware und Architekturen intelligenter Fabriken reichen.

„Der wahre Wert verkörperter Intelligenz liegt darin, reale industrielle Aufgaben zu verstehen und die Stärke, Präzision sowie Stabilität von Maschinen mit der Erfahrung und der Urteilskraft des Menschen zu verbinden, um ein echtes Paradigma der ‚maschinengestützten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine' voranzutreiben", sagte Wang Chunlei, stellvertretender General Manager des Geschäftsbereichs Robotik bei der Shanghai Electric Automation Group.

Das Robotikportfolio von Shanghai Electric deckt fünf zentrale industrielle Anwendungsszenarien ab: das Einsetzen von Steckverbindern, elektrische Bedienvorgänge, flexibles Sortieren, intelligente Montage sowie Rohrbearbeitung. Zu den Highlights gehören:

Der zweibeinige humanoide Roboter „SUYUAN": Mit 41 Freiheitsgraden für mehr Beweglichkeit verfügt er über ein multimodales visuelles Sensorsystem an Kopf und Oberkörper sowie ein Hot-Swap-System mit zwei Akkus. Er eignet sich gut für Inspektions-, Materialhandhabungs- und Montageaufgaben.

Mit 41 Freiheitsgraden für mehr Beweglichkeit verfügt er über ein multimodales visuelles Sensorsystem an Kopf und Oberkörper sowie ein Hot-Swap-System mit zwei Akkus. Er eignet sich gut für Inspektions-, Materialhandhabungs- und Montageaufgaben. Der industrielle humanoide Roboter auf Rädern „TUOYUAN": Gestützt auf ein Basismodell für verkörperte Intelligenz und eine hybride Kraft-/Positionsregelung kann er Steckverbinder unterschiedlicher Ausführungen einsetzen, Materialien sortieren sowie Automobilblechteile be- und entladen.

Gestützt auf ein Basismodell für verkörperte Intelligenz und eine hybride Kraft-/Positionsregelung kann er Steckverbinder unterschiedlicher Ausführungen einsetzen, Materialien sortieren sowie Automobilblechteile be- und entladen. Der bionische humanoide Roboter auf Rädern „Mermaid": Er kann Tasten, Drehknöpfe und Leistungsschalter selbstständig erkennen und erstellt in Echtzeit die entsprechenden Bewegungsbahnen.

Er kann Tasten, Drehknöpfe und Leistungsschalter selbstständig erkennen und erstellt in Echtzeit die entsprechenden Bewegungsbahnen. Der autonome Roboter zum Anfasen von Rohrinnenwänden: Er wurde für beengte Räume entwickelt und kann Tausende Bohrungskanten auf 1 mm genau lokalisieren und bearbeiten, während er Daten in Echtzeit überträgt.

Shanghai Electric präsentierte zudem sein Portfolio an Kernkomponenten, das von Antriebskomponenten bis hin zu Endeffektoren reicht. Dazu gehört der Planetenwälzgewindetrieb, der eine mehr als dreimal so hohe Tragfähigkeit wie herkömmliche Kugelgewindetriebe bietet, während die hochbewegliche Roboterhand DexHand für vielfältige Greif- und Handhabungsanforderungen ausgelegt ist.