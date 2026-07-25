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    Anleger schöpfen Hoffnung

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    Die Newron Pharmaceuticals-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Streit um Bewertungspotenzial von Evenamide in den Fokus

    Die Newron Pharmaceuticals-Aktie legte in dieser Woche 4,9 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Anleger schöpfen Hoffnung - Die Newron Pharmaceuticals-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Streit um Bewertungspotenzial von Evenamide in den Fokus
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Die Aktie von Newron Pharmaceuticals hat in der zurückliegenden Woche mit einem Plus von 4,9 Prozent und einer Spanne zwischen 12,20 und 13,30 Euro erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Trotz nur leicht unterdurchschnittlichem Handelsvolumen wurde der Titel im Forum besonders intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie realistisch sehr hohe Bewertungsszenarien für das Schizophrenie-Medikament Evenamide sind – bis hin zu dreistelligen Kursfantasien.

    Zwischen Milliardenfantasie und Studiensorgen

    Ein großer Teil der Community sieht in Newron weiterhin ein außergewöhnlich attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Mehrfach wird argumentiert, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 245 Millionen Euro das aus Sicht der Anleger erwartete Potenzial von Evenamide bei therapieresistenter Schizophrenie nicht annähernd widerspiegele. Als Referenz dienen in den Diskussionen große Lizenz- und Übernahmedeals im Neuro- und Psychiatriebereich, die von den Foristen als Beleg dafür herangezogen werden, dass Big Pharma für vielversprechende Wirkstoffe Milliardenbeträge zu zahlen bereit ist. Auf dieser Basis halten einige Teilnehmer langfristig auch dreistellige Kurse für möglich und sprechen von einem aus ihrer Sicht „unschlagbaren“ Chancenprofil.

    Unterstützt wird diese optimistische Sicht von der Überzeugung, dass Newron über substanzielle wissenschaftliche Grundlagen verfügt und Evenamide eine Marktlücke adressiert. Mehrere Beiträge verweisen auf die besondere Problematik therapieresistenter Schizophrenie und die begrenzten Behandlungsoptionen. In der Community herrscht die Erwartung, dass ein wirksamer Zusatzwirkstoff in dieser Indikation sowohl medizinisch als auch kommerziell erheblichen Wert entfalten könnte. Teilweise wird zudem spekuliert, dass ein erfolgreicher Entwicklungsverlauf in den kommenden Jahren in eine Übernahme durch einen größeren Pharmakonzern münden könnte.

    Auf der anderen Seite steht eine deutlich nüchternere Fraktion, die vor überzogenen Erwartungen warnt. Kritische Stimmen betonen, dass Newron trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin ein verlustschreibendes Biotech-Unternehmen mit einem negativen KGV von -39,92 ist und der gesamte Investmentcase im Kern an den klinischen Daten zu Evenamide hängt. Insbesondere die laufenden Studienprogramme TRS 1 und TRS 2 werden als zentrale Bewährungsproben gesehen.

    FDA-Hold, Placeboeffekte und Studiendesign im Fokus

    Ausführlich diskutiert wurde der von der US-Arzneimittelbehörde FDA verhängte „Clinical Hold“ für TRS 2. In der Community wird überwiegend davon ausgegangen, dass dieser Hold zu einer Verzögerung von mehreren Monaten führt. Einzelne, detailliertere Beiträge schätzen, dass sich der Zeitplan für TRS 2 zwar um bis zu fünf Monate verschieben könnte, die tatsächliche Verzögerung der Ergebnisvorlage aber eher im Bereich von rund drei Monaten liegen dürfte, da außerhalb der USA weiter rekrutiert werde. Diese Einschätzungen stammen aus dem Forum und sind als Spekulationen der Anleger zu werten.

    Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass aus Sicht einiger Anleger vor allem die Ergebnisse von TRS 1 in Kombination mit bereits vorliegenden Daten (unter anderem aus einer Langzeitstudie) entscheidend sein könnten. In dieser Lesart wäre ein Zulassungsantrag in den USA möglicherweise auch dann denkbar, wenn TRS 2 später oder weniger überzeugend ausfällt. Andere Foristen halten dies für unsicher und verweisen darauf, dass die Anforderungen der Behörden schwer vorhersehbar seien.

    Ein weiterer Schwerpunkt der Debatte ist der Umgang mit Placeboeffekten in psychiatrischen Studien. Mehrere Beiträge verlinken Fachartikel, wonach der Placebo-Response bei Schizophrenie zwar vorhanden, aber geringer als bei anderen psychischen Erkrankungen sein soll. Befürworter des Investments sehen das Studiendesign von Newron – insbesondere längere Beobachtungszeiträume – als geeignet an, kurzfristige Erwartungseffekte zu reduzieren und echte Wirkungsunterschiede besser sichtbar zu machen. Skeptiker halten dagegen, dass selbst moderate Placeboeffekte ausreichen könnten, um Grenzergebnisse zu verwässern und damit das regulatorische Risiko zu erhöhen.

    Blocktrades, Finanzierungssorgen und technische Marken

    Für zusätzliche Spekulationen sorgten größere Blocktrades über den Handelsplatz London, die im Forum wiederholt aufgegriffen wurden. Ein Teil der Community interpretiert diese Umsätze als Hinweis auf institutionelles Interesse, andere halten auch technische Umschichtungen oder Einmaltransaktionen für möglich. Konkrete Hintergründe sind nicht bekannt und bleiben reine Mutmaßung.

    Im Hintergrund schwingt zudem die Frage nach der weiteren Finanzierung mit. Mehrere Beiträge rechnen damit, dass Newron bei aus ihrer Sicht positiven Studiendaten entweder einen regionalen Lizenzdeal – etwa für Europa – oder eine Kapitalerhöhung anstreben könnte. Ob und in welcher Form dies geschieht, ist offen und wird von den Foristen unterschiedlich bewertet: Während Optimisten auf einen lukrativen Partnervertrag setzen, fürchten vorsichtigere Anleger eine Verwässerung durch neue Aktien.

    Charttechnisch hat sich in der vergangenen Woche ein Widerstand im Bereich des Wochenhochs bei 13,30 Euro herausgebildet, während das Wochentief bei 12,20 Euro als kurzfristige Unterstützung gilt. In der kommenden Woche dürfte die Community vor allem beobachten, ob die Aktie diesen Korridor nach oben oder unten verlässt. Relevante Unternehmensmeldungen zu den zentralen Studienprogrammen wurden in der Berichtswoche nicht veröffentlicht; entsprechend bleibt der Blick der Anleger auf mögliche Neuigkeiten zum weiteren Umgang mit dem FDA-Hold, zum Rekrutierungsfortschritt und zu potenziellen Partnerschaften gerichtet.

    Newron Pharmaceuticals Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +4,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 13,30€ / 12,20€
    KGV (Vorjahr) -39,92
    Marktkapitalisierung 245,55 Mio.EUR

    Stand: 25.07.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,30€ und das Wochentief bei 12,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Newron Pharmaceuticals

    -1,54 %
    +4,90 %
    -6,55 %
    -27,61 %
    +69,08 %
    +135,78 %
    +523,79 %
    -16,99 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18
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