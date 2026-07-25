Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 30/26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 30/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Rheinmetall
Performance KW 30/26: +8,27 %
Performance KW 30/26: +8,27 %
DAX Top 1
Daimler Truck Holding
Performance KW 30/26: +7,80 %
Performance KW 30/26: +7,80 %
DAX Top 2
GEA Group
Performance KW 30/26: +5,89 %
Performance KW 30/26: +5,89 %
DAX Top 3
Airbus
Performance KW 30/26: +5,85 %
Performance KW 30/26: +5,85 %
DAX Top 4
Infineon Technologies
Performance KW 30/26: +5,60 %
Performance KW 30/26: +5,60 %
DAX Top 5
Bayer
Performance KW 30/26: -4,23 %
Performance KW 30/26: -4,23 %
DAX Flop 1
Symrise
Performance KW 30/26: -4,94 %
Performance KW 30/26: -4,94 %
DAX Flop 2
Continental
Performance KW 30/26: -5,05 %
Performance KW 30/26: -5,05 %
DAX Flop 3
adidas
Performance KW 30/26: -7,95 %
Performance KW 30/26: -7,95 %
DAX Flop 4
Scout24
Performance KW 30/26: -9,08 %
Performance KW 30/26: -9,08 %
DAX Flop 5
HENSOLDT
Performance KW 30/26: +11,23 %
Performance KW 30/26: +11,23 %
TecDAX Top 1
Draegerwerk
Performance KW 30/26: +9,75 %
Performance KW 30/26: +9,75 %
TecDAX Top 2
ATOSS Software
Performance KW 30/26: +6,58 %
Performance KW 30/26: +6,58 %
TecDAX Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 30/26: +5,60 %
Performance KW 30/26: +5,60 %
TecDAX Top 4
Verbio
Performance KW 30/26: +5,29 %
Performance KW 30/26: +5,29 %
TecDAX Top 5
PVA TePla
Performance KW 30/26: -4,25 %
Performance KW 30/26: -4,25 %
TecDAX Flop 1
Eckert & Ziegler
Performance KW 30/26: -6,43 %
Performance KW 30/26: -6,43 %
TecDAX Flop 2
SMA Solar Technology
Performance KW 30/26: -7,45 %
Performance KW 30/26: -7,45 %
TecDAX Flop 3
Sartorius Vz.
Performance KW 30/26: -9,19 %
Performance KW 30/26: -9,19 %
TecDAX Flop 4
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 30/26: -9,45 %
Performance KW 30/26: -9,45 %
TecDAX Flop 5
3M
Performance KW 30/26: +7,61 %
Performance KW 30/26: +7,61 %
Dow Jones Top 1
Verizon Communications
Performance KW 30/26: +7,36 %
Performance KW 30/26: +7,36 %
Dow Jones Top 2
Travelers Companies
Performance KW 30/26: +5,50 %
Performance KW 30/26: +5,50 %
Dow Jones Top 3
Johnson & Johnson
Performance KW 30/26: +4,71 %
Performance KW 30/26: +4,71 %
Dow Jones Top 4
Chevron Corporation
Performance KW 30/26: +4,58 %
Performance KW 30/26: +4,58 %
Dow Jones Top 5
Amazon
Performance KW 30/26: -3,47 %
Performance KW 30/26: -3,47 %
Dow Jones Flop 1
Walmart
Performance KW 30/26: -4,11 %
Performance KW 30/26: -4,11 %
Dow Jones Flop 2
Sherwin-Williams
Performance KW 30/26: -4,27 %
Performance KW 30/26: -4,27 %
Dow Jones Flop 3
Nike (B)
Performance KW 30/26: -4,27 %
Performance KW 30/26: -4,27 %
Dow Jones Flop 4
American Express
Performance KW 30/26: -8,22 %
Performance KW 30/26: -8,22 %
Dow Jones Flop 5
Constellation Energy
Performance KW 30/26: +8,34 %
Performance KW 30/26: +8,34 %
US Tech 100 Top 1
Western Digital
Performance KW 30/26: +7,71 %
Performance KW 30/26: +7,71 %
US Tech 100 Top 2
Teradyne
Performance KW 30/26: +7,57 %
Performance KW 30/26: +7,57 %
US Tech 100 Top 3
Netflix
Performance KW 30/26: +7,38 %
Performance KW 30/26: +7,38 %
US Tech 100 Top 4
Seagate Technology Holdings
Performance KW 30/26: +6,81 %
Performance KW 30/26: +6,81 %
US Tech 100 Top 5
SpaceX
Performance KW 30/26: -8,27 %
Performance KW 30/26: -8,27 %
US Tech 100 Flop 1
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 30/26: -9,20 %
Performance KW 30/26: -9,20 %
US Tech 100 Flop 2
Palo Alto Networks
Performance KW 30/26: -9,77 %
Performance KW 30/26: -9,77 %
US Tech 100 Flop 3
Thomson Reuters
Performance KW 30/26: -13,33 %
Performance KW 30/26: -13,33 %
US Tech 100 Flop 4
Tesla
Performance KW 30/26: -17,90 %
Performance KW 30/26: -17,90 %
US Tech 100 Flop 5
TotalEnergies
Performance KW 30/26: +9,77 %
Performance KW 30/26: +9,77 %
E-Stoxx 50 Top 1
Rheinmetall
Performance KW 30/26: +8,27 %
Performance KW 30/26: +8,27 %
E-Stoxx 50 Top 2
ENI
Performance KW 30/26: +7,10 %
Performance KW 30/26: +7,10 %
E-Stoxx 50 Top 3
argenx
Performance KW 30/26: +6,44 %
Performance KW 30/26: +6,44 %
E-Stoxx 50 Top 4
Airbus
Performance KW 30/26: +5,85 %
Performance KW 30/26: +5,85 %
E-Stoxx 50 Top 5
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 30/26: -6,35 %
Performance KW 30/26: -6,35 %
E-Stoxx 50 Flop 1
DANONE
Performance KW 30/26: -6,83 %
Performance KW 30/26: -6,83 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Prosus Registered (N)
Performance KW 30/26: -7,94 %
Performance KW 30/26: -7,94 %
E-Stoxx 50 Flop 3
adidas
Performance KW 30/26: -7,95 %
Performance KW 30/26: -7,95 %
E-Stoxx 50 Flop 4
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Performance KW 30/26: -9,21 %
Performance KW 30/26: -9,21 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 30/26: +7,15 %
Performance KW 30/26: +7,15 %
SMI Top 1
Logitech International
Performance KW 30/26: +3,82 %
Performance KW 30/26: +3,82 %
SMI Top 2
ABB
Performance KW 30/26: +3,25 %
Performance KW 30/26: +3,25 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 30/26: +2,96 %
Performance KW 30/26: +2,96 %
SMI Top 4
Zurich Insurance Group
Performance KW 30/26: +1,14 %
Performance KW 30/26: +1,14 %
SMI Top 5
Amrize
Performance KW 30/26: -3,78 %
Performance KW 30/26: -3,78 %
SMI Flop 1
Alcon
Performance KW 30/26: -3,99 %
Performance KW 30/26: -3,99 %
SMI Flop 2
Lonza Group
Performance KW 30/26: -5,10 %
Performance KW 30/26: -5,10 %
SMI Flop 3
Nestle
Performance KW 30/26: -6,59 %
Performance KW 30/26: -6,59 %
SMI Flop 4
Givaudan
Performance KW 30/26: -7,49 %
Performance KW 30/26: -7,49 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 30/26: +7,96 %
Performance KW 30/26: +7,96 %
ATX Top 1
Andritz
Performance KW 30/26: +6,89 %
Performance KW 30/26: +6,89 %
ATX Top 2
EVN
Performance KW 30/26: +5,03 %
Performance KW 30/26: +5,03 %
ATX Top 3
OMV
Performance KW 30/26: +4,23 %
Performance KW 30/26: +4,23 %
ATX Top 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 30/26: +3,17 %
Performance KW 30/26: +3,17 %
ATX Top 5
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 30/26: -1,90 %
Performance KW 30/26: -1,90 %
ATX Flop 1
PORR
Performance KW 30/26: -3,23 %
Performance KW 30/26: -3,23 %
ATX Flop 2
STRABAG
Performance KW 30/26: -3,70 %
Performance KW 30/26: -3,70 %
ATX Flop 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 30/26: -7,19 %
Performance KW 30/26: -7,19 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 30/26: -12,02 %
Performance KW 30/26: -12,02 %
ATX Flop 5
Lenovo Group
Performance KW 30/26: +17,56 %
Performance KW 30/26: +17,56 %
Hang Seng Top 1
HSBC Holdings
Performance KW 30/26: +15,02 %
Performance KW 30/26: +15,02 %
Hang Seng Top 2
Aluminum of China (H)
Performance KW 30/26: +11,19 %
Performance KW 30/26: +11,19 %
Hang Seng Top 3
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 30/26: +10,63 %
Performance KW 30/26: +10,63 %
Hang Seng Top 4
China Hongqiao Group
Performance KW 30/26: +10,33 %
Performance KW 30/26: +10,33 %
Hang Seng Top 5
Netease
Performance KW 30/26: -5,48 %
Performance KW 30/26: -5,48 %
Hang Seng Flop 1
Tencent
Performance KW 30/26: -6,15 %
Performance KW 30/26: -6,15 %
Hang Seng Flop 2
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 30/26: -6,22 %
Performance KW 30/26: -6,22 %
Hang Seng Flop 3
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 30/26: -7,56 %
Performance KW 30/26: -7,56 %
Hang Seng Flop 4
Haidilao International Holding
Performance KW 30/26: -11,11 %
Performance KW 30/26: -11,11 %
Hang Seng Flop 5
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