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    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Die SpaceX-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Die SpaceX-Aktie brach in dieser Woche um 11,3 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Die SpaceX-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Nach einem Rückgang von 11,3 Prozent und einer Spanne zwischen 113,88 Euro am Wochenhoch und 97,54 Euro am Wochentief rückten vor allem die Bewertung und der bevorstehende Ablauf von Sperrfristen in den Mittelpunkt der Diskussionen. Die Community rang dabei um die Frage, ob der Kursrutsch lediglich eine scharfe Korrektur in einem Wachstumswert oder der Auftakt zu einer längeren Phase der Ernüchterung ist.

    Zwischen technologischem Aufbruch und Bewertungsangst

    Ein zentraler Streitpunkt war die Einordnung des jüngsten Testflugs. Ein Teil der Beiträge wertet den Flug als klaren Erfolg: Start und Flugverlauf werden als weitgehend planmäßig beschrieben, die Aussetzung neuer Starlink-Satelliten gilt als wichtiger operativer Fortschritt. Auch die kontrollierten Wasserlandungen der Stufen werden als positives Signal für die technische Reife gesehen. Andere Stimmen verweisen dagegen auf Berichte über nicht vollständig wie geplant zündende Triebwerke und betonen, dass trotz des insgesamt gelungenen Ablaufs noch technische Risiken bestehen. Diese Hinweise werden ausdrücklich als Einschätzung auf Basis von Medienberichten und Expertenkommentaren diskutiert, nicht als gesicherte Unternehmensangaben.

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    Auf der fundamentalen Seite sehen optimistische Anleger SpaceX als weit mehr als einen Raketenbauer. In mehreren Beiträgen wird auf Analysen verwiesen, die das Unternehmen im Zentrum einer möglichen technologischen Revolution verorten. Im Fokus steht dabei vor allem das Satellitennetzwerk Starlink und dessen militärische Erweiterung Starshield. Teile der Community erwarten, dass militärische und sicherheitspolitische Anwendungen – etwa verschlüsselte Kommunikation, Erdbeobachtung und Zielerfassung – SpaceX in den kommenden Jahren zu einem strategischen Infrastrukturkonzern machen könnten. Daraus leiten sie langfristig hohe Umsatzpotenziale ab, insbesondere durch Regierungs- und Militärverträge.

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    Kritische Stimmen halten diese Szenarien für stark spekulativ. Sie sehen Parallelen zur Euphorie der New-Economy-Ära und warnen vor überzogenen Langfristprognosen, die vor allem dazu dienen könnten, das Bewertungsniveau zu rechtfertigen. Die Diskussion um ein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Fehlen nachhaltiger Gewinne wird wiederholt aufgegriffen. Ein Teil der Community interpretiert dies als Zeichen einer möglichen Übertreibung, bei der viel Zukunft bereits im Kurs eingepreist sei.

    Lock-up-Ende als möglicher Belastungstest

    Besonders intensiv diskutiert wurde der anstehende Ablauf von Sperrfristen für Insider-Aktien. Nach Angaben aus einem in der Community geteilten Artikel, die dort als externe Marktinformation zitiert werden, könnten Anfang August bis zu 911,5 Millionen zusätzliche Aktien handelbar werden. Viele Foristen erwarten daraus einen erheblichen potenziellen Verkaufsdruck. Mehrfach wird die Sorge geäußert, dass frühe Investoren und Mitarbeiter die Gelegenheit nutzen könnten, Gewinne zu realisieren oder Risiken zu reduzieren, was den Kurs weiter belasten würde. Diese Einschätzung wird als Erwartung der Community formuliert, nicht als gesicherte Prognose.

    In diesem Zusammenhang wird auch das bisherige Börsendebüt kritisch beleuchtet. Mehrere Beiträge sprechen von einem der schwächsten IPO-Verläufe der vergangenen Jahrzehnte und verweisen auf den deutlichen Rückgang seit den ersten Kursen. Einige Nutzer diskutieren Verlustbegrenzung als rationale Option und sehen die aktuelle Entwicklung als Lehrstück dafür, wie stark IPO-Bewertungen unter Druck geraten können, wenn hohe Erwartungen auf ausbleibende Gewinnnachweise treffen.

    Auf der anderen Seite stehen Anleger, die den Rückgang als Chance interpretieren. Sie verweisen auf langfristige Engagements, teils mit gestaffelten Käufen über Monate, und sehen in tieferen Kursen eine Gelegenheit, Positionen auszubauen. Einzelne Beiträge nennen deutlich niedrigere Kursniveaus als mögliche Einstiegszonen, betonen aber zugleich, dass sie zunächst die weitere Entwicklung abwarten wollen. Die psychologisch wichtige Marke um 100 Euro wird wiederholt als kurzfristige Orientierungsgröße genannt; ein Bruch nach unten wird in mehreren Einschätzungen mit möglichen Anschlusszielen im Bereich um 80 Euro verknüpft.

    Ausblick: Quartalszahlen, Lock-up und technische Marken

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Faktoren: die Kursentwicklung im Vorfeld der ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang und die Vorbereitung auf das Lock-up-Ende Anfang August. Der Bereich um das Wochenhoch bei 113,88 Euro wird als nächster Widerstand gesehen, während das Wochentief bei 97,54 Euro als kurzfristige Unterstützung gilt. Ein nachhaltiger Bruch dieser Untergrenze könnte nach Einschätzung vieler Diskutanten die Diskussion um deutlich tiefere Kurse neu entfachen.

    Gleichzeitig bleibt die operative Entwicklung im Raumfahrt- und Satellitengeschäft im Fokus. Weitere Testflüge und Nachrichten zu Starlink- oder Starshield-Projekten könnten die Debatte um das langfristige Wachstumspotenzial neu justieren. Die Community geht mehrheitlich davon aus, dass die Kombination aus hoher Bewertung, anstehenden Insider-Verkäufen und hoher Erwartungshaltung an die Zahlen die Volatilität der Aktie in den kommenden Wochen hoch halten dürfte.

    SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -11,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 113,88€ / 97,54€
    Marktkapitalisierung 766,53 Mrd.EUR

    Stand: 25.07.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 113,88€ und das Wochentief bei 97,54€ die zunächst wichtigsten Marken.

    SpaceX

    -2,54 %
    -11,33 %
    -28,82 %
    -36,73 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zur SpaceX Diskussion im wallstreetONLINE-Forum


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