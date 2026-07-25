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    Chartanalyse

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    PepsiCo-Aktie: Vom Rekordhoch in den Abwärtstrend – Erholung stockt

    PepsiCo hat den Glanz früherer Rekordstände eingebüßt: Nach dem Hoch von 2023 dominiert ein klarer Abwärtstrend, die Aktie ringt im unteren Drittel der Dreijahresspanne um Halt – mit kritischen Unterstützungen und einer 200-Tage-Linie, die weiter Druck ausübt.

    Chartanalyse - PepsiCo-Aktie: Vom Rekordhoch in den Abwärtstrend – Erholung stockt
    Foto: PepsiCo

    Drei-Jahres-Bild: Vom Rekordhoch in einen ausgeprägten Abwärtstrend

    Über die letzten drei Jahre zeigt die PepsiCo-Aktie ein klares Bild der Trendwende. Ausgehend von einem Hoch bei 173,46 US-Dollar am 25. Juli 2023 setzte ein anhaltender Abwärtstrend ein, der die Notierung bis zum Tief von 109,56 US-Dollar am 26. Juni 2025 zurückführte. Nach dieser markanten Bodenbildung folgte zwar eine Erholungsphase mit Zwischenhochs im Bereich 140 bis 145 US-Dollar Anfang 2026, doch insgesamt bleibt der Chart deutlich unter den früheren Spitzenkursen. Die Kursstruktur ist geprägt von tieferen Hochs und einer breiten Seitwärts- bis Bodenbildungszone im unteren Drittel der Drei-Jahres-Spanne.

    Aktuelle Lage: Kurs im unteren Drittel der Handelsspanne

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 118,60 US-Dollar (23. Juli 2026). Damit notiert PepsiCo rund 31,6 Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 173,46 US-Dollar und nur etwa 8,3 Prozent über dem Drei-Jahres-Tief von 109,56 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit klar im unteren Bereich der langfristigen Handelsspanne. Die jüngsten Wochen zeigen ein Ringen um Stabilisierung knapp unterhalb von 120 US-Dollar, nachdem zuvor Erholungsversuche über 125 und 130 US-Dollar nicht nachhaltig waren.

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    200-Tage-Linie: Leichter Druck von oben signalisiert angeschlagenen Trend

    Betrachtet man die Kursentwicklung der letzten rund 200 Handelstage, pendelte PepsiCo überwiegend zwischen etwa 118 und 132 US-Dollar, unterbrochen von einem Rally-Block bis in den Bereich um 140 bis 145 US-Dollar im Februar 2026. Aus diesen Daten lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 125 US-Dollar ableiten. Mit einem aktuellen Kurs von 118,60 US-Dollar handelt die Aktie damit um rund 5 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Dieses Niveau signalisiert einen weiterhin angeschlagenen mittelfristigen Trend: Die Erholung seit dem Tief 2025 ist zwar sichtbar, aber noch nicht stark genug, um den übergeordneten Abwärtstrend nachhaltig zu drehen.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Auf der Unterseite sticht die Zone um 109,50 bis 112 US-Dollar als zentrale langfristige Unterstützung hervor, in der im Juni 2025 das Drei-Jahres-Tief markiert wurde. Darüber hat sich im Bereich 116 bis 118 US-Dollar eine wichtige kurzfristige Auffangzone herausgebildet, die mehrfach getestet wurde und aktuell erneut im Fokus steht. Ein Bruch dieser Marke würde den Blick rasch wieder in Richtung der Tiefstände lenken. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich 120 bis 122 US-Dollar auf Widerstand, nachdem diese Zone zuletzt nicht mehr nachhaltig gehalten werden konnte. Darüber verläuft mit 125 bis 127 US-Dollar ein markanter Widerstandsbereich, der in der zweiten Jahreshälfte 2025 und im ersten Halbjahr 2026 mehrfach als Wendepunkt fungierte und in etwa der 200-Tage-Linie entspricht. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der nächsten Barriere bei 130 bis 132 US-Dollar öffnen. Langfristig bleibt zudem der Bereich um 140 bis 145 US-Dollar als übergeordnete Widerstandszone aus der Rallyphase Anfang 2026 relevant.

    PepsiCo

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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