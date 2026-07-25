Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Sun Life Financial gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,38 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,44 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Sun Life Financial investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +66,73 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Sun Life Financial verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,96 % Dividendenrendite bietet Sun Life Financial ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,38 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Sun Life Financial für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,96 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,44. Sun Life Financial weist eine Marktkapitalisierung von 40,31 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Sun Life Financial ist ein kanadischer Lebensversicherer und Vermögensverwalter mit Fokus auf Lebens-, Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Pensionslösungen und Asset Management. Starke Position in Kanada und Asien. Wichtige Konkurrenten: Manulife, Great-West Lifeco, MetLife, Prudential. USP: Kombination aus Versicherung, globalem Asset Management und wachstumsstarkem Asien-Geschäft.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Sun Life Financial konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +6,38 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Sun Life Financial Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sun Life Financial Aktie. Mit einer Performance von +1,09 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,96 %, eine Investition von etwa 75.758€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 3,76 +6,82 % +3,96 % 2025 3,52 +8,64 % +4,23 % 2024 3,24 +8,00 % +4,29 % 2023 3,00 +8,70 % +4,47 % 2022 2,76 0,00 % +4,37 %

Warum Sun Life Financial für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,96 %

Stetiges Dividendenwachstum: +6,38 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,44

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 25.253 € 3.000 € 75.758 € 6.000 € 151.516 € 12.000 € 303.031 €

Sun Life Financial Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,20 % 1 Monat +6,29 % 3 Monate +18,55 % 1 Jahr +36,53 %

Informationen zur Sun Life Financial Aktie

Es gibt 557 Mio. Sun Life Financial Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,31 Mrd. € wert.

Sun Life Financial Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sun Life Financial Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sun Life Financial Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.