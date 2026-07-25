Die Borussia Dortmund-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Der Transfer von Karim Adeyemi zu Barcelona wurde im Forum intensiv und kontrovers diskutiert. Ein Teil der Community empfindet die kolportierte Ablöse von 22 Millionen Euro plus möglichen 7 Millionen Euro Boni als deutlich zu niedrig im Vergleich zu früheren Erwartungen. In dieser Sichtweise hätte Adeyemi vor einigen Monaten noch das Potenzial für eine Ablöse im Bereich von 45 bis 50 Millionen Euro gehabt. Vor diesem Hintergrund wird der erzielte Betrag als „verschleudert“ wahrgenommen und als Symptom dafür gewertet, dass der BVB sportliche Assets nicht konsequent genug monetarisiert.

Die Aktie von Borussia Dortmund hat in der zurückliegenden Woche trotz eines nur moderaten Kursrückgangs von 1,0 Prozent für überdurchschnittlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Bei einem engen Handelsspanne zwischen 3,015 Euro und 3,085 Euro und einem rund 4,4‑fach erhöhten Handelsvolumen rückten weniger kurzfristige Kursbewegungen als vielmehr die Transferpolitik des Vereins in den Fokus. Im Zentrum der Debatte stand die Bewertung des Adeyemi-Wechsels zum FC Barcelona und das gescheiterte Angebot für Kölns Offensivtalent Said El Mala.

Dem gegenüber steht eine differenziertere Einschätzung, die im Forum mehrfach und mit Verweis auf die jüngere Entwicklung des Spielers vertreten wurde. Danach relativieren schwankende Leistungen und die Restlaufzeit des Vertrags die ursprünglichen Hoffnungen auf einen deutlich höheren Transfererlös. Aus dieser Perspektive erscheint das Paket aus fixer Ablöse, erfolgsabhängigen Boni und insbesondere der Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf als insgesamt vertretbar. Ein wiederkehrendes Argument lautet, dass die vereinbarte Beteiligung – in der Community ist von einem möglichen zweistelligen Millionenbetrag im Erfolgsfall die Rede – zu einem späteren Zeitpunkt noch erheblichen Zusatznutzen stiften könnte, falls Adeyemi sich bei Barcelona durchsetzt. Diese potenzielle Nachbesserung wird als strategischer Hebel gesehen, der die aktuell als eher nüchtern empfundene Grundablöse aufwerten könnte.

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Kritische Stimmen verknüpfen den Transfer allerdings mit einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber der sportlichen Perspektive. Der Abgang eines schnellen Offensivspielers wird als Schwächung des Kaders interpretiert, zumal einige Nutzer die aktuelle Kaderplanung als unausgewogen empfinden. In dieser Lesart droht der BVB sportlich in der Bundesliga eher in Richtung der Plätze fünf bis sieben abzurutschen, was mittelbar auch die Attraktivität der Aktie beeinträchtigen könnte. Diese Einschätzung bleibt jedoch spekulativ und spiegelt vor allem die Stimmungslage im Forum wider.

El Mala und Tresoldi: Wie viel Risiko darf Transferpolitik kosten?

Das zweite große Diskussionsthema war das laut Medienberichten abgelehnte Dortmunder Angebot für Kölns Offensivtalent Said El Mala. Ein Teil der Community bewertet das Paket von 26 Millionen Euro plus bis zu 16 Millionen Euro Boni als zu niedrig und spricht von einem Auftritt, der den Verein im Wettbewerb mit finanzstärkeren Klubs „lächerlich“ wirken lasse. Im Hintergrund steht der Vergleich mit einem angeblichen Angebot eines Premier-League-Klubs im Bereich von bis zu 50 Millionen Euro, das als Referenzgröße für den Marktwert herangezogen wird. Diese Angaben sind nicht bestätigt und stellen Einschätzungen und Medienzitate der Nutzer dar.

Dem gegenüber steht eine deutlich vorsichtigere Position, die im Forum mehrfach und argumentativ unterlegt vertreten wurde. Danach sei es für den BVB betriebswirtschaftlich sinnvoll, sich nicht in ein Wettbieten mit englischen Vereinen hineinziehen zu lassen. Ein Transfer im Bereich von 25 bis 30 Millionen Euro plus moderater Boni wird von dieser Seite als angemessenes Risiko für ein Talent gesehen, dessen endgültige Entwicklung offen ist. Die Community verweist darauf, dass ein Scheitern eines solch teuren Transfers im Nachhinein zu massiver Kritik an der Vereinsführung führen würde. In dieser Logik erscheint die abgelehnte Offerte eher als Ausdruck finanzieller Disziplin denn als Schwäche.

Ähnlich gelagert sind die Diskussionen um einen möglichen Transfer von Nicolò Tresoldi, bei dem im Forum Summen „unter 30 Millionen“ als unrealistisch eingeschätzt werden. Auch hier prallen Erwartungen an eine ambitionierte, wachstumsorientierte Transferpolitik auf die Sorge, dass zu hohe Investitionen in einzelne Talente das wirtschaftliche Risiko der AG überdehnen könnten. Die Debatte zeigt, wie eng sportliche Personalentscheidungen und die Wahrnehmung der Aktie miteinander verknüpft werden.

Strukturdebatte: Zwischen Fanorientierung und Kapitalmarktlogik

Abseits der konkreten Transfers entzündete sich eine kleinere, aber pointierte Diskussion an der grundsätzlichen Ausrichtung des Vereins als börsennotierte Gesellschaft. Kritische Stimmen sehen in der starken Fanorientierung – etwa bei Ticketpreisen und Dauerkartenregelungen – eine Art „Bestandsschutz“, der die Interessen der Aktionäre zugunsten der Stadionbesucher zurückstelle. Der Verein werde eher wie ein traditioneller Mitgliederklub geführt, während die Rechtsform einer AG eigentlich eine stärkere Fokussierung auf Rendite nahelege. Diese Sichtweise bleibt im Forum eine Minderheitenposition, verweist aber auf einen strukturellen Zielkonflikt zwischen sportlicher Identität und Kapitalmarktlogik.

Die Rolle von Beratern und Funktionsträgern wie Matthias Sammer wird in diesem Kontext ebenfalls kontrovers bewertet. Während einige Nutzer seine frühere Arbeit beim DFB als wichtigen Erfolgsfaktor hervorheben, bemängeln andere die mangelnde Transparenz seines konkreten Beitrags in Dortmund. Konkrete Auswirkungen auf die Aktie lassen sich daraus nicht ableiten; es handelt sich um subjektive Einschätzungen zur Governance-Struktur.

Mit Blick auf die kommende Woche rücken aus Marktsicht vor allem die technischen Marken der jüngsten Handelsspanne in den Vordergrund. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 3,085 Euro einen ersten Widerstand, während das Wochentief bei 3,015 Euro als kurzfristige Unterstützung gilt. Ob diese Marken durchbrochen werden, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob der BVB weitere Transferentscheidungen verkündet oder sich bei den laufenden Personalthemen – insbesondere auf der Offensivposition – Klarheit ergibt. Neue Fakten zu Zu- oder Abgängen könnten die derzeit stark meinungsgetriebene Diskussion im Forum in konkretere Erwartungen an sportliche Ergebnisse und damit an die Ertragskraft der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA überführen.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,085€ / 3,015€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 335,05 Mio.EUR

Stand: 25.07.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,085€ und das Wochentief bei 3,015€ die zunächst wichtigsten Marken.

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