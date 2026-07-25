Der von Rönesans entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum zieht Investitionen in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar an

ISTANBUL, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der von der Rönesans Holding in Ceyhan, Adana, entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum (DAPEK) ist mit den jüngsten Erweiterungen – darunter eine Polypropylen-Produktionsanlage, ein Terminal für Flüssiggut und Hafeninvestitionen – in eine neue Wachstumsphase eingetreten. DAPEK stößt bei internationalen Investoren auf zunehmendes Interesse; das Gesamtinvestitionsvolumen im gesamten Cluster beläuft sich mittlerweile auf über 3 Milliarden US-Dollar.

DAPEK gilt als eines der umfassendsten Industrie-, Energie- und Logistikprojekte im östlichen Mittelmeerraum. Auf einer Fläche von rund 1.300 Hektar vereint es petrochemische Produktion, Hafenbetrieb, Energieinfrastruktur und Logistikdienstleistungen unter einem Dach. Eine strategische Investition, die zur industriellen Transformation der Türkei beitragen wird. Im Mittelpunkt des Projekts „ " steht die 1,8 US- -Milliarden teure Polypropylen-Produktionsanlage und das Flüssiggut-Terminal, die gemeinsam von , Rönesans Holding und internationalen Partnern entwickelt wurden. Zusammen mit den laufenden Investitionen in Containerhäfen und Infrastruktur haben die Gesamtinvestitionen in diesem Cluster die Marke von 3 Milliarden US-Dollar überschritten.

Erman Ilıcak, Ehrenpräsident der Rönesans Holding, erklärte, dass DAPEK weit mehr als nur eine industrielle Investition sei:

„Mit unserem Investitionsprogramm , das mittlerweile den Wert von 3 US-Dollar Milliarden erreicht hat, schaffen wir ein industrielles Ökosystem der nächsten Generation und nicht nur einfache Bauprojekte. Unser Ziel ist es, als den wettbewerbsfähigsten Industriestandort der Türkei zu etablieren, indem wir Produktion und Logistik in unmittelbarer Nähe zu Energie- und Hafeninfrastruktur zusammenführen – alles, was Investoren benötigen, an einem einzigen Standort unter . Wir betrachten DAPEK als a einen Eckpfeiler der industriellen Infrastruktur der Türkei für die nächsten 50 Jahre."