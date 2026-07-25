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    Der von Rönesans entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum zieht Investitionen in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar an

    • Das Gesamtinvestitionsvolumen im Petrochemie-Cluster des östlichen Mittelmeerraums (DAPEK) beläuft sich mittlerweile auf über 3 Milliarden US-Dollar, wobei die Polypropylen-Produktionsanlage und der Flüssiggut-Terminal mit einem Volumen von jeweils 2 Milliarden US-Dollar die Hauptpfeiler bilden.
    • Neue Investitionen in den Bereichen Hafen, Energie und Logistik machen DAPEK zu einem der umfassendsten integrierten Industriezentren im östlichen Mittelmeerraum
    • Partnerschaft  mit  Surbana  Jurong  Group  ist  treibende  internationale  Investoren  Beteiligung  an DAPEK, wobei Modelle wie Rotterdam und Singapurs Jurong Island als Vorbild dienen

    ISTANBUL, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der von der Rönesans Holding in Ceyhan, Adana, entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum (DAPEK) ist mit den jüngsten Erweiterungen – darunter eine Polypropylen-Produktionsanlage, ein Terminal für Flüssiggut und Hafeninvestitionen – in eine neue Wachstumsphase eingetreten. DAPEK stößt bei internationalen Investoren auf zunehmendes Interesse; das Gesamtinvestitionsvolumen im gesamten Cluster beläuft sich mittlerweile auf über 3 Milliarden US-Dollar.

    Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal

    DAPEK gilt als eines der umfassendsten Industrie-, Energie- und Logistikprojekte im östlichen Mittelmeerraum. Auf einer Fläche von rund 1.300 Hektar vereint es petrochemische Produktion, Hafenbetrieb, Energieinfrastruktur und Logistikdienstleistungen unter einem Dach. Eine strategische Investition, die zur industriellen Transformation der Türkei beitragen wird. Im Mittelpunkt des Projekts „ " steht die 1,8 US- -Milliarden teure Polypropylen-Produktionsanlage und das Flüssiggut-Terminal, die gemeinsam von , Rönesans Holding und internationalen Partnern entwickelt wurden. Zusammen mit den laufenden Investitionen in Containerhäfen und Infrastruktur haben die Gesamtinvestitionen in diesem Cluster die Marke von 3 Milliarden US-Dollar überschritten.

    Erman Ilıcak, Ehrenpräsident der Rönesans Holding, erklärte, dass DAPEK weit mehr als nur eine industrielle Investition sei:

    „Mit  unserem  Investitionsprogramm  ,  das  mittlerweile   den Wert von  3 US-Dollar  Milliarden erreicht hat,  schaffen wir  ein industrielles Ökosystem der nächsten Generation und nicht nur einfache Bauprojekte.  Unser Ziel ist es, als den wettbewerbsfähigsten Industriestandort der Türkei zu etablieren, indem wir Produktion und Logistik in unmittelbarer Nähe zu Energie- und Hafeninfrastruktur zusammenführen – alles, was Investoren benötigen, an einem einzigen Standort unter  Wir  betrachten  DAPEK  als  a  einen Eckpfeiler  der  industriellen  Infrastruktur  der  Türkei für die nächsten 50 Jahre."

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