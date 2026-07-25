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    Gold: Bringt das die Wende?

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    Goldpreis-Prognose: Warum Gold-Anleger auf die Fed am Mittwoch warten

    Entscheidet sich in wenigen Tagen das Schicksal der Goldrallye? Der anstehende Fed-Zinsentscheid wirft seine Schatten bereits voraus. Abseits der US-Notenbank macht ein Aspekt Gold-Anlegern jetzt Hoffnung. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Entscheidung könnte Goldpreis stark bewegen
    • Gold über 4.000 US-Dollar ETFs verzeichnen Zufluss
    • Ölpreise und Renditen belasten Gold mittelfristig
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gold: Bringt das die Wende? - Goldpreis-Prognose: Warum Gold-Anleger auf die Fed am Mittwoch warten
    Foto: adobe.stock.com

    Goldpreis trotzt dem Crash – auch Silber, Platin & Co. robust

    Die gute Nachricht lautet, dass der Goldpreis nach einer überaus herausfordernden Handelswoche oberhalb von 4.000 US-Dollar notiert. Eskalierende Ölpreise haben das Inflationsthema am Kochen gehalten. Die exponierten Niveaus der Anleiherenditen unterstreichen die Zinssorgen der Marktakteure. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt auf über 4,7 Prozent zu. Im Anschluss gab es zwar einen leichten Rücksetzer, doch das Momentum ist unverändert stark. Ein ähnliches Bild bot sich bei den Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen. Hier stand der Bereich von 4,4 Prozent im Fokus. Ein Sprung über die 4,4 Prozent würde auch hier das Momentum ankurbeln. Für Gold sind das nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen, zumal auch Druck vom Devisenmarkt kommt. Der wichtige US-Dollar-Index setzte zuletzt seinen Ausbruch über die 100-Punkte-Marke fort. Mittlerweile nimmt der Index die Marke von 102 Punkten ins Visier. 

    Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen muss man es schon als Erfolg bewerten, dass Gold bislang dem Abverkauf trotzen kann und oberhalb von 4.000 US-Dollar notiert, Silber den Kontakt zu den 60 US-Dollar hält und Platin den Preisbereich von 1.600 US-Dollar verteidigen kann. 

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    Warum Gold-Anleger auf die Fed am Mittwoch warten

    Am kommenden Mittwoch ist nicht damit zu rechnen, dass die Fed an der Zinsschraube dreht. Alles andere wäre vor der Sommerpause eine herbe Überraschung. Dennoch geht von dem kommenden Mittwoch ein gewisses Risiko für den Goldpreis aus, sollte sich der Ton der begleitenden Kommentare und Kommuniqués weiter „verschärfen“. Die aktuelle Eskalation der Ölpreise böte entsprechenden Anlass. Entsprechend richtet sich der Blick bereits auf den 16. September. Die erste Fed-Sitzung nach der Sommerpause könnte die Finanzmärkte und womöglich auch den Goldmarkt komplett auf den Kopf stellen. Neben der Zinsentscheidung veröffentlicht die Fed im September auch turnusmäßig die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen.

    Das macht Hoffnung und könte die Wende bringen – Gold-ETF-Investoren wieder in Kauflaune

    Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, dient uns als rudimentärer Stimmungsindikator. In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir den fortgesetzten Rückgang der Bestände. Der Aderlass scheint nun beendet, zumindest unterbrochen zu sein. In den letzten Handelstagen legten die Bestände wieder kräftig zu. Das ist ein wichtiger Aspekt, gehörten die Käufe der physisch besicherten Gold-ETFs doch neben den Zentralbankkäufen zu den tragenden Säulen der Goldpreisrallye.  

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    Fazit / Prognose: Goldpreis kurzfristig mit Risiken, mittelfristig mit enormen Chancen

    Kurzfristig könnte es für den Goldpreis eine wacklige Angelegenheit bleiben. Idealerweise unterschreitet Gold den Preisbereich um 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar nicht signifikant. Ein Vorstoß über die 4.500 US-Dollar würde ein charttechnisches Kaufsignal auslösen. 

    Die potenziellen Belastungsfaktoren sind hinreichend bekannt. Gold-Anleger beobachten vor allem die Situation am Ölmarkt. Ein weiterer Anstieg der Ölpreise würde womöglich die Anleiherenditen ankurbeln und so dem Goldpreis – und wohl auch DAX, Dow Jones. Industrial, Nasdaq 100 & Co. - zusetzen. 

    Dennoch gibt es positive Aspekte für Gold. Die ETF-Käufer scheinen zurückzukehren. Hier gilt es dennoch, die weitere Entwicklung abzuwarten. Zudem sind die Aktien der großen Gold-Produzenten, wie Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines und Kinross Gold, unverdrossen dabei, tragfähige Böden auszubilden. Bricht man die aktuelle Situation auf die saisonalen Aspekte herunter, dann lässt feststellen, dass Gold im Plan ist. Eine Konsolidierungsphase in den Sommermonaten überrascht nicht, legt Gold doch im Juli und August nicht selten den Grundstein für die stärkste Phase des Jahres.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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