Deutsche Rohstoff springt 17,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, wie der Almonty-Verkauf und das aktuelle Ölpreisumfeld die künftige Ertragskraft und Bewertung der Deutschen Rohstoff prägen. Ein Teil der Community wertet den Schritt als konsequente Portfoliobereinigung und Stärkung der Bilanz. Nach dieser Lesart war der Almonty-Anteil im Verhältnis zum eigenen Unternehmenswert zu groß geworden, während Almonty selbst den Markt mit neuen Aktienangeboten flutet. Der Verkaufserlös wird als Hebel gesehen, um vor den anstehenden Investitionen nahezu nettoschuldenfrei zu sein und damit flexibler auf Marktchancen reagieren zu können.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG hat in dieser Woche mit einer Kursrallye von 17,3 Prozent und einem Wochenhoch von 92,00 Euro die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. Auslöser der intensiven Diskussionen war vor allem der Teilverkauf der Beteiligung an Almonty Industries, der als Katalysator für den Kursanstieg und als strategische Weichenstellung interpretiert wurde. Zwischen Wochentief bei 75,40 Euro und dem Hoch bei 92,00 Euro wechselten die Papiere in einem rund 3,8-fach erhöhten Handelsvolumen den Besitzer – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer ihre Positionierung überdenken.

Positiv hervorgehoben wird zudem, dass die jüngste Prognoseanpassung des Unternehmens im Wesentlichen den Ertrag aus dem Almonty-Deal widerspiegelt. In der Community wird daraus geschlossen, dass das Kerngeschäft Öl und Gas bereits vor wenigen Wochen separat nach oben angepasst wurde und ein weiteres Update frühestens mit den Quartalszahlen Mitte August zu erwarten ist. Das Managementverhalten wird mehrheitlich als bewusst konservativ beschrieben: lieber mehrere kleinere Erhöhungen als eine große, die später wieder kassiert werden müsste. Dieses „Underpromise and overdeliver“-Muster gilt vielen als Qualitätsmerkmal.

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Ein weiterer, häufig genannter Pluspunkt ist die Kombination aus niedrigem Bewertungsniveau und operativem Hebel auf den Ölpreis. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von 5,82 und einer Marktkapitalisierung von rund 421 Millionen Euro sehen zahlreiche Diskutanten die Aktie als deutlich unterbewertet an. Mehrfach wird darauf verwiesen, dass der durchschnittliche Ölpreis im laufenden Jahr bereits über dem im Basisszenario unterstellten Niveau liege und die Produktion durch neue Bohrungen anziehe. Daraus leitet ein Teil der Community die Erwartung ab, dass die Gesellschaft im Jahresverlauf noch Spielraum für weitere Prognoseanhebungen haben könnte.

Abhängigkeit vom Ölpreis und Unsicherheit über die Kapitalverwendung

Auf der kritischen Seite dominiert die Sorge, dass der Almonty-Verkauf die Deutsche Rohstoff noch stärker zum reinen Öl- und Gas-Play macht. Einige Stimmen hätten die „Wundertüte“ Almonty lieber im Portfolio behalten, um eine breitere Rohstoffbasis zu sichern. Die nun höhere Abhängigkeit vom Ölpreis wird als zentrales Risiko gesehen, zumal die Einschätzungen zur künftigen Preisentwicklung weit auseinandergehen. Während ein Teil der Community mit Verweis auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Angebotsrisiken deutlich höhere Ölpreise bis hin zu dreistelligen Dollarwerten je Barrel für möglich hält, verweisen andere auf Szenarien einer möglichen Überversorgung und warnen vor überzogener Euphorie. Beides sind Spekulationen der Community, keine gesicherten Prognosen.

Kritisch diskutiert wird auch die Art der jüngsten Prognoseerhöhung. Einige Nutzer stören sich daran, dass die Anpassung im Wesentlichen dem Almonty-Erlös entspricht und daraus im Umkehrschluss gefolgert werden könnte, dass das operative Geschäft derzeit „nur im Plan“ laufe. Diese Interpretation wird von anderen allerdings klar zurückgewiesen, die auf die zeitlich gestaffelte Kommunikationspolitik des Vorstands verweisen und eine weitere Anpassung nach Vorlage der Q2-Zahlen für wahrscheinlicher halten.

Offen ist für viele zudem die Frage, wie das frische Kapital konkret eingesetzt wird. In der Community kursieren unterschiedliche Vorstellungen: von verstärkten Bohrprogrammen in den bestehenden US-Fördergebieten über mögliche neue Projekte bis hin zu Aktienrückkäufen oder Sonderausschüttungen. Konkrete Pläne über das bereits bekannte Investitionsprogramm hinaus sind derzeit Spekulation. Einig ist man sich jedoch darin, dass die „Pulver“-Reserven für zusätzliche Schritte im Schlussquartal des Jahres Spielraum bieten könnten.

Ausblick: Test des Widerstands und Fokus auf Quartalszahlen

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf zwei Ebenen: charttechnisch und fundamental. Aus technischer Sicht gilt das Wochenhoch bei 92,00 Euro als erste markante Widerstandszone, deren Überwinden den Weg in Richtung dreistelliger Kurse ebnen könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 75,40 Euro als wichtige Unterstützung gesehen, deren Verteidigung für das positive Sentiment von Bedeutung wäre.

Fundamental rücken die anstehenden Quartalszahlen Mitte August in den Fokus. In der Community wird erwartet, dass das Unternehmen dann detaillierter zu Produktion, Bohraktivitäten und möglichen weiteren Prognoseanpassungen Stellung nimmt. Entscheidend für die Kursentwicklung der nächsten Wochen dürften daher sowohl die Stabilität des Ölpreises als auch neue Hinweise zur Verwendung der Almonty-Erlöse sein. Zwischen der Chance auf weitere positive Überraschungen und der erhöhten Abhängigkeit vom Ölmarkt bleibt die Deutsche Rohstoff-Aktie damit ein Titel, der die Anleger auch in der kommenden Woche beschäftigen dürfte.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +17,3 % Wochenhoch / Wochentief 92,00€ / 75,40€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 420,96 Mio.EUR

Stand: 25.07.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 92,00€ und das Wochentief bei 75,40€ die zunächst wichtigsten Marken.