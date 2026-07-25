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    Batterieexperte zu Varta

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    'Schlag für die Batterieindustrie'

    Für Sie zusammengefasst
    • Varta-Zerschlagung bedroht deutsche Batteriebranche
    • Mangelnde Volumenproduktion verschärft Preisdruck
    • Natrium-Ionen als Chance gegen Chinaabhängigkeit
    Batterieexperte zu Varta - 'Schlag für die Batterieindustrie'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batterieexperte Dirk Uwe Sauer sieht in der drohenden Zerschlagung des schwäbischen Batterieherstellers Varta ein Problem für die gesamte Branche hierzulande. "Die Zerschlagung von Varta wäre ein weiterer Schlag für die Batterieindustrie in Deutschland", sagte der Universitätsprofessor von der RWTH Aachen, wo er Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik ist.

    Es gebe in Deutschland nur wenige Unternehmen wie Varta und schon gar nicht welche mit solch einer Tradition, sagte Sauer. Die Autoindustrie zum Beispiel lasse sich nicht von kleinen Start-ups beliefern, die brauche Unternehmen mit Qualität, Zuverlässigkeit und einer gewissen Größe. "Wenn bei einer Zerschlagung jetzt der Gewinnbringer aus dem Unternehmen genommen wird, stellt sich die Frage, wie Innovationen finanziert werden können", sagte Sauer.

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    Mögliche Zerschlagung und Insolvenzantrag

    Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox hatte diese Woche angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Varta-Konzern ausgliedern zu wollen, und dies mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens begründet.

    Varta hat einen Antrag auf vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, wie das Unternehmen aus Ellwangen mitteilte. Ziel sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Das Geschäft mit den Haushaltsbatterien sei nicht von dem beantragten Insolvenzverfahren betroffen.

    Experte: Varta technologisch sehr gut

    "Technologisch ist das, was Varta macht, sehr gut", sagte Sauer. Letzten Endes sei aber alles eine Frage des Preises. "Damit kommen wir zu einem generellen Problem der deutschen Batterieindustrie. Wir verfügen nicht über eine große Volumenherstellung", sagte Sauer. In China gebe es diese sowie einen ruinösen Preiskampf. "Wir wissen schon lange, dass wir in dieses Dilemma mit der Abhängigkeit von China hineinlaufen", sagte Sauer.

    Varta arbeitet unter anderem an Natrium-Ionen-Batterien, die als Zukunftstechnologie gelten. "Natrium-Ionen-Batterien sind für Europa eine echte Chance, um weniger abhängig von China zu sein, weil man über den Weltmarkt hierfür besser an die benötigten Rohstoffe kommt", sagte Sauer. Aus Sicht des Experten ist es jedenfalls keine Option, auf europäische Batteriehersteller zu verzichten./rwi/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 30,49 auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,24 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +4,97 %/+34,49 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Bank Aktie. Der Kurs wird als Weg zur 34 gesehen, mit Hoffnung auf rund 40 Euro als Ziel. Fundamente (operative Performance, Quartalszahlen, Rückstellungen) und technische Chart-Aspekte werden diskutiert, doch Rechtsprobleme/Skandale wie Postbank erhöhen die Unsicherheit über die künftige Entwicklung.

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