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    Nach Schüssen

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    Mehr Sicherheit bei Gala-Dinner mit Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Gala-Dinner fand drei Monate später mit mehr Sicherheit
    • Einlass mit personalisiertem QR und Metalldetektoren
    • Frühere Schüsse durch Eindringen in Sicherheitsschleuse
    Nach Schüssen - Mehr Sicherheit bei Gala-Dinner mit Trump
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Drei Monate nach einem Schussvorfall bei einem Gala-Dinner der Presse in Washington mit US-Präsident Donald Trump hat der Nachholtermin unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Das machte sich an mehreren Stellen wie etwa bei den Einlasskontrollen bemerkbar, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vom Veranstaltungsort berichtete.

    Statt einer Papiereintrittskarte wie beim letzten Mal mussten die Journalistinnen und Journalisten zusätzlich zu ihrem Ausweis einen personalisierten QR-Code vorzeigen. Vor und in dem Hotel waren zudem mehr Polizisten zu sehen. Um in den Ballsaal zu kommen, in dem das Dinner stattfand, mussten die Gäste wieder durch eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektoren, wie man sie auch vom Flughafen kennt.

    Trump erschien dieses Mal auf der Bühne ohne Begleitung von First Lady Melania. Am späteren Freitagabend (Ortszeit) wollte er dort eine Rede halten.

    Ende April hatte ein bewaffneter 31-Jähriger in einem anderen Hotel in Washington, in dem das Abendessen abgehalten wurde, eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Er erreichte den Ballsaal nicht, es fielen jedoch Schüsse. Ein Beamter der Sicherheitsbehörden wurde getroffen. Trump und andere Ehrengäste wurden von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Das Dinner wurde abgebrochen.

    Einmal jährlich richtet die Organisation der Journalisten, die in Washington über die Politik der US-Regierung berichten, ein Gala-Dinner aus, bei dem Vertreter des Weißen Hauses und auch andere Prominente zu Gast sind. Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den Festabend seit mehr als 100 Jahren./rin/DP/zb







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