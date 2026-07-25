Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,04 %

Gamma Communications gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,49 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,07 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Gamma Communications investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -4,31 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Gamma Communications verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,04 % Dividendenrendite bietet Gamma Communications ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,49 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Gamma Communications für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,04 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,07. Gamma Communications weist eine Marktkapitalisierung von 994,07 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Gamma Communications ist ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen in Großbritannien, spezialisiert auf Cloud-Telefonie und Mobilfunk. Mit innovativen Angeboten und einem Fokus auf KMUs differenziert sich Gamma von Konkurrenten wie BT und Vodafone. Die Expansion in Europa stärkt ihre Marktstellung.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Gamma Communications konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +16,49 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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Gamma Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Gamma Communications Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,89 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,04 %, eine Investition von etwa 394.737€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,296000 +45,10 % +3,04 % 2025 0,204000 +13,97 % +1,84 % 2024 0,179000 +14,01 % +1,16 % 2023 0,157000 +13,77 % +1,36 % 2022 0,138000 0,00 % +1,18 %

Warum Gamma Communications für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,04 %

Stetiges Dividendenwachstum: +16,49 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,07

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 32.895 € 3.000 € 98.685 € 6.000 € 197.369 € 12.000 € 394.737 €

Gamma Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,89 % 1 Monat +13,27 % 3 Monate 0,00 % 1 Jahr -4,31 %

Informationen zur Gamma Communications Aktie

Es gibt 90 Mio. Gamma Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 994,07 Mio. € wert.

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Ob die Gamma Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gamma Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.