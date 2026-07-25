Tote nach russischem Drohnenschlag auf Sumy
Für Sie zusammengefasst
- Zwei Männer in Sumy durch Drohnen getötet
- Drei verletzt und Tankstelle sowie Dach beschädigt
- Russische Truppen etwa 20 Kilometer vor Sumy
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
SUMY (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen sind in der nordostukrainischen Stadt Sumy mindestens zwei Männer getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, teilte der geschäftsführende Bürgermeister der Großstadt, Artem Kobsar, bei Telegram mit. Bei den Angriffen seien eine Tankstelle, das Dach eines Mehrfamilienwohnhauses und ein nicht genanntes Infrastrukturobjekt beschädigt worden. Russische Truppen sind etwa 20 Kilometer von Sumy entfernt. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/zb
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