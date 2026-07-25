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    Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • 13. Starship-Testflug verlief weitgehend planmäßig
    • Starship größer als Freiheitsstatue wiederverwendbar
    • Ziel von SpaceX: Astronauten zum Mond und Mars
    Riesen-Rakete Starship absolviert 13. Testflug weitgehend nach Plan
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    STARBASE (dpa-AFX) - Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hat seinen 13. Testflug weitgehend nach Plan absolviert. Das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas und flog eine Weile unbemannt durch das Weltall.

    Die obere Raketenstufe stürzte dann rund eine Stunde später wie geplant kontrolliert in den Indischen Ozean. Die untere Raketenstufe war bereits kurz nach dem Start planmäßig ins Meer in der Nähe des Startplatzes gestürzt. Auch das Aussetzen von Satelliten wurde wieder simuliert. Diesmal handelte es sich um 20 funktionierende "Starlink"-Internet-Satelliten, die allerdings wie geplant kurz nach dem Aussetzen in der Atmosphäre verglühten.

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    Der 13. Testflug hätte eigentlich bereits vor rund einer Woche stattfinden sollen, musste dann aber kurz vor dem Start abgebrochen worden, weil einige Triebwerke nicht zündeten. Anschließend gab es noch eine weitere wetterbedingte Verschiebung. Zum zweiten Mal kam bei diesem Test die "Version 3" des Starship zum Einsatz. Dabei handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um eine unter anderem im Hinblick auf Design und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitete Version der Riesen-Rakete.

    Starship soll eines Tages zum Mars

    Das Raketensystem Starship ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

    Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

    Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben

    SpaceX hatte vor kurzem den bislang größten Börsengang hingelegt, zuletzt war die Aktie allerdings unter den Ausgabepreis gefallen./cah/DP/zb

    SpaceX

    -2,54 %
    -11,33 %
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    -36,73 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 101,2 auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -11,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 766,53 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +107,43 %/+151,88 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SpaceX: Diskussionen über Verkaufsdruck nach Ende der Haltefrist und erhöhten Free‑Float, die psychologische Marke 100$ als wichtiger Widerstand, Szenarien mit Rücksetzern auf etwa 80–85€ (oder tiefer), Verunsicherung durch Starship‑Testprobleme und Fusionsgerüchte, Spekulationen zu Nachkäufen bei 70/20€ und Verlustbegrenzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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