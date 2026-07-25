12,0 Prozent Plus: Darum kennt die Lang & Schwarz-Aktie gerade kein Halten

Der zentrale Streitpunkt der Woche ist die Gewinnverwendung. Ein Teil der Community unterstützt einen Gegenantrag, der eine Dividende von 4,25 bis 5,00 Euro je Aktie fordert. Begründet wird dies mit der aus Sicht vieler Anleger übervollen Kapitaldecke: Das Unternehmen weist laut Offenlegungsberichten eine Eigenkapitalquote deutlich über den regulatorisch geforderten 100 Prozent der fixen Gemeinkosten aus, die Marktkapitalisierung liegt mit rund 169,9 Millionen Euro deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapitalniveau. Mehrfach wird argumentiert, der Markt bewerte jeden Euro Eigenkapital nur mit einem deutlichen Abschlag, weshalb Aktionäre lieber „echtes“ Geld zurückerhalten sollten, statt auf eine bessere Bewertung zu hoffen.

Die Aktie von Lang & Schwarz hat in dieser Woche mit einem Plus von 12,0 Prozent und einer Spanne zwischen 16,80 und 18,95 Euro erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Trotz des Kursanstiegs bleibt der Titel nach dem vorangegangenen Einbruch und dem Strategiewechsel des Großkunden Trade Republic ein Sanierungsfall im Depot vieler Anleger. Im Mittelpunkt der Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum stand weniger die starke Halbjahresbilanz mit Rekordgewinn und angekündigter 2-Euro-Dividende, sondern die Frage, wie das angesammelte Eigenkapital künftig eingesetzt werden soll – und ob eine deutlich höhere Ausschüttung jetzt der richtige Weg ist.

Die Befürworter hoher Ausschüttungen sehen in der aktuellen Situation ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil: Das operative Geschäft sei nach dem Wegfall eines Teils des Trade-Republic-Volumens zwar geschrumpft, aber weiterhin profitabel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Vorjahres von 4,35 wird als Hinweis interpretiert, dass der Markt die Ertragskraft und die prall gefüllten Kassen nicht angemessen einpreist. Eine Sonderdividende oder deutlich höhere Ausschüttungsquote könne aus Sicht dieser Gruppe den Kurs stabilisieren, einen Teil des Einsatzes sichern und zugleich den Druck auf den Vorstand erhöhen, nur wirklich rentable Projekte zu verfolgen.

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Auf der anderen Seite stehen Anleger, die eine stärkere Thesaurierung bevorzugen. Sie verweisen darauf, dass Lang & Schwarz nach dem Strategiewechsel von Trade Republic vor einem strukturellen Umbau steht. Das geplante Multi-Market-Maker-Modell, das nach Unternehmensangaben im Dezember starten soll, wird als potenzieller Wachstumspfad gesehen, dessen Erfolg aber noch nicht absehbar ist. Für diese Gruppe ist eine robuste Eigenkapitalbasis ein strategischer Puffer, um neue Handelssysteme aufzubauen, Marktanteile zurückzugewinnen und die hohe Ergebnisvolatilität des Geschäftsmodells abzufedern. Eine sprunghafte Ausschüttungspolitik mit Dividenden zwischen 1,75 und 5,00 Euro wird als hinderlich für Planbarkeit und Bewertung empfunden.

Vertrauensfrage an den Vorstand und die Lehren aus Trade Republic

Quer durch beide Lager zieht sich ein Motiv: die Vertrauensfrage gegenüber dem Vorstand. Mehrere Beiträge sprechen von einer Vertrauenskrise. Kritisiert werden vor allem die Kommunikation rund um den Wegfall des Trade-Republic-Geschäfts, die als zu spät und zu vage empfunden wird, sowie die abrupte Änderung der Dividendenpolitik. Einige Anleger bemängeln, dass die hohen Einzahlungen in den Bankenfonds in den vergangenen Jahren als Signal für eine stabile Partnerschaft mit Trade Republic gefeiert wurden, die Aktionäre aber letztlich den vollen Schaden aus der Cum-Ex-Aufarbeitung und dem nun wegbrechenden Volumen tragen mussten.

Dem steht eine kleinere, aber argumentativ gefestigte Gruppe gegenüber, die den neuen Vorstand in Schutz nimmt. Der Strategiewechsel des Großkunden sei eine unternehmerische Entscheidung von Trade Republic gewesen, die sich einem Dienstleister wie Lang & Schwarz entziehe. Die aktuelle Schwächephase werde als Übergangszeit interpretiert, in der sich erst zeigen müsse, wie viel Geschäft über neue Partner und Produkte kompensiert werden kann. Diese Anleger warnen vor einem „Panik-Move“, jetzt möglichst viel Kapital aus dem Unternehmen zu ziehen, und plädieren dafür, die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen mindestens bis zur Hauptversammlung des kommenden Jahres zu beobachten.

Ausblick: Hauptversammlung als Schicksalstermin – und enge Trading-Range

Für die kommende Woche rückt die ordentliche Hauptversammlung Ende August noch stärker in den Fokus. Die Community erwartet dort konkrete Aussagen dazu, welches Eigenkapitalniveau für das Geschäftsmodell tatsächlich erforderlich ist, wie das Multi-Market-Maker-Projekt ausgestaltet wird und welche Rolle strukturierte Produkte künftig spielen sollen. Ohne belastbare Zahlen, Szenarien und Investitionspläne dürfte es dem Vorstand schwerfallen, die skeptischen Aktionäre von einer moderaten Ausschüttungspolitik zu überzeugen.

Charttechnisch markieren das Wochenhoch bei 18,95 Euro und das Wochentief bei 16,80 Euro die kurzfristig relevanten Marken. Mehrere Anleger rechnen damit, dass der Kurs in dieser Spanne pendelt, solange weder neue Unternehmensnachrichten noch eine Vorfestlegung zur Dividendenhöhe bekannt werden. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte nach Einschätzung der Community vor allem dann gelingen, wenn der Vorstand vor oder auf der Hauptversammlung einen klaren, nachvollziehbaren Fahrplan für Kapitalverwendung und Geschäftsmodell nach Trade Republic präsentiert.

Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +12,0 % Wochenhoch / Wochentief 18,95€ / 16,80€ KGV (Vorjahr) 4,35 Marktkapitalisierung 169,88 Mio.EUR

Stand: 25.07.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 18,95€ und das Wochentief bei 16,80€ die zunächst wichtigsten Marken.