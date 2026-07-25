Tote nach ukrainischen Angriffen

MELITOPOL (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben der Besatzungsbehörden im russisch besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Saporischschja mindestens acht Menschen getötet worden. Weitere 14 seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Jewgeni Balizki mit. Unter den Opfern seien auch Minderjährige. Der Angriff in der Nacht traf demnach eine touristische Einrichtung in der Siedlung Kyryliwka im Kreis Melitopol. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. In den vergangenen Monaten hat sie ihre Gegenangriffe vor allem mit Drohnen ausgeweitet. Kiew hatte die verbliebene ukrainische Zivilbevölkerung zur Flucht aufgerufen./ksr/DP/zb



