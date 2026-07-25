🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das denkt Mercedes über ein Duo Antonelli und Verstappen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes hält Verstappens Verpflichtung attraktiv
    • Wolff bestätigt Antonelli und Russell als Duo
    • Verstappen verfügt über Ausstiegsklausel im Vertrag
    Das denkt Mercedes über ein Duo Antonelli und Verstappen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BUDAPEST (dpa-AFX) - Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Zukunftsszenario. Teamchef Toto Wolff bestätigte im Interview von Sky Sport F1, das im Rahmen der Vorberichterstattung zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) ausgestrahlt wird, zwar für kommende Saison seine aktuelle Fahrerpaarung aus dem italienischen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und George Russell aus England.

    Verstappens Klausel

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    41,71€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,35€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allerdings schloss der Österreicher ein Zukunftsduo aus Antonelli und Verstappen, der bei Red Bull noch einen Vertrag bis inklusive 2028 besitzt, nicht aus. "Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben", sagte Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall "happy".

    Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. "Man muss Kimi Zeit zum Entwickeln geben. Max ist am Zenit, kann alles", meinte Wolff über eine mögliche Fahrerpaarung Antonelli (19) und Verstappen (28).

    Erinnerungen an Rosberg und Hamilton

    Zwei Topfahrer in einem Team könnten aber für erhebliche Spannungen sorgen. "Es ist nicht so, dass ich mich davor fürchte", sagte Wolff. "Ich hatte es mit (Nico) Rosberg und (Lewis) Hamilton schon schlimmer, würde es heute wahrscheinlich besser machen." Hamilton und Rosberg lieferten sich einst bei Mercedes ein vergiftetes Teamduell.

    In der kommenden Saison baut Wolff aber auf Antonelli, den WM-Führenden, und Russell, den WM-Dritten. "Wir haben offiziell noch nichts gesagt, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzig logische Konsequenz", erläuterte Wolff./mom/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 44,62 auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 42,96 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +16,54 %/+65,84 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das denkt Mercedes über ein Duo Antonelli und Verstappen Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Zukunftsszenario. Teamchef Toto Wolff bestätigte im Interview von Sky Sport F1, das im Rahmen der Vorberichterstattung zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     