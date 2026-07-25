Das denkt Mercedes über ein Duo Antonelli und Verstappen

BUDAPEST (dpa-AFX) - Eine Verpflichtung von Formel-1-Star Max Verstappen bleibt für Mercedes ein attraktives Zukunftsszenario. Teamchef Toto Wolff bestätigte im Interview von Sky Sport F1, das im Rahmen der Vorberichterstattung zum Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) ausgestrahlt wird, zwar für kommende Saison seine aktuelle Fahrerpaarung aus dem italienischen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und George Russell aus England.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allerdings schloss der Österreicher ein Zukunftsduo aus Antonelli und Verstappen, der bei Red Bull noch einen Vertrag bis inklusive 2028 besitzt, nicht aus. "Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann vielleicht im Team zu haben", sagte Wolff. Derzeit sei Mercedes aber mit der Dynamik im Rennstall "happy".

Um die Zukunft von Verstappen gibt es schon lange Spekulationen, zumal er dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. "Man muss Kimi Zeit zum Entwickeln geben. Max ist am Zenit, kann alles", meinte Wolff über eine mögliche Fahrerpaarung Antonelli (19) und Verstappen (28).

Erinnerungen an Rosberg und Hamilton



Zwei Topfahrer in einem Team könnten aber für erhebliche Spannungen sorgen. "Es ist nicht so, dass ich mich davor fürchte", sagte Wolff. "Ich hatte es mit (Nico) Rosberg und (Lewis) Hamilton schon schlimmer, würde es heute wahrscheinlich besser machen." Hamilton und Rosberg lieferten sich einst bei Mercedes ein vergiftetes Teamduell.

In der kommenden Saison baut Wolff aber auf Antonelli, den WM-Führenden, und Russell, den WM-Dritten. "Wir haben offiziell noch nichts gesagt, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzig logische Konsequenz", erläuterte Wolff./mom/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 44,62 auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 42,96 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +16,54 %/+65,84 % bedeutet.



