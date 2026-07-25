BERLIN (dpa-AFX) - Der designierte Gesundheitsminister Carsten Linnemann traut sich nach eigenen Worten die neue Aufgabe zu - trotz früher geäußerter Zweifel an der eigenen Eignung. "Ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe, ist doch klar", sagte der CDU-Politiker der "Bild". "Ich weiß, dass ich mich noch tiefer werde einarbeiten müssen. Aber ich traue mir das zu."

Hintergrund sind Äußerungen von Linnemann in einem Interview des Senders Phoenix im Mai 2025. Damals hatte der Volkswirt gesagt, es sei nicht "sein Ding", Minister zu sein, nur damit das irgendwo in Wikipedia stehe. "Wenn sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister, wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat der damit zu tun."