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    Diese Aktie polarisiert

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    PayPal kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Die PayPal-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Unterbewertete Cashflows und Aktienrückkäufe als Werttreiber auf Sorgen vor Scheitern oder Ablehnung der Offerte mit anschließender Kursschwäche. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Diese Aktie polarisiert - PayPal kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: frank - stock.adobe.com

    Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Trotz einer nahezu unveränderten Wochenperformance von minus 0,4 Prozent bei einer Spanne zwischen 48,275 und 50,02 Euro drehte sich die Diskussion kaum um den Kursverlauf, sondern fast vollständig um das kolportierte Übernahmeangebot von Stripe und Advent. Die Frage, ob der ins Spiel gebrachte Angebotspreis von 60,50 US-Dollar je Aktie fair ist oder einer „Verschleuderung“ gleichkäme, dominierte die Debatte.

    Ist 60,50 US-Dollar ein fairer Preis – oder eine „Enteignung light“?

    Der zentrale Streitpunkt der Community ist die Bewertung von PayPal im Lichte der möglichen Übernahme. Ein großer Teil der aktiven Nutzer hält 60,50 US-Dollar für deutlich zu niedrig. Als Kernargument wird immer wieder auf die starke Cash-Generierung und die umfangreichen Aktienrückkäufe der vergangenen Jahre verwiesen. Nach Berechnungen aus dem Forum hat PayPal demnach in den Jahren 2023 bis 2025 zusammen rund 239 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich etwa 71 US-Dollar zurückgekauft. Aus dieser Perspektive erscheint ein Übernahmepreis unterhalb dieses Niveaus vielen als Bruch mit der bisherigen Kapitalallokationslogik des Unternehmens.

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    Mehrfach wird zudem betont, dass PayPal nach Einschätzung der Community jährlich einen freien Cashflow im hohen einstelligen Milliardenbereich erwirtschaftet. Einige Nutzer leiten daraus theoretische Renditen im zweistelligen Prozentbereich ab, sollten diese Mittel dauerhaft für Rückkäufe oder Dividenden genutzt werden. In dieser Logik wäre PayPal als eigenständiges Unternehmen auf Sicht von mehreren Jahren deutlich mehr wert als der aktuell diskutierte Angebotspreis. Genannt werden in den Foren immer wieder Bewertungsbandbreiten von 85 bis 100 Euro beziehungsweise 90 bis 100 US-Dollar als aus Sicht der Community „angemessene“ Spanne, wobei es sich ausdrücklich um Einschätzungen und nicht um bestätigte Fakten handelt.

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    Unterstützung findet diese Sicht in der niedrigen Bewertung auf Basis historischer Kennzahlen: Das KGV des Vorjahres liegt bei 10,48, die Marktkapitalisierung bei rund 43,56 Milliarden Euro. Für viele Diskutanten passt ein Übernahmepreis von 60,50 US-Dollar nicht zu einem Geschäftsmodell, das sie weiterhin als strukturell profitabel und strategisch bedeutsam im globalen Zahlungsverkehr sehen. Teilweise wird sogar spekuliert, dass Wettbewerber oder Finanzinvestoren ein Interesse daran haben könnten, die Aktie vor einer Offerte durch Short-Aktivitäten und negative Analystenkommentare zu drücken. Diese Vermutungen bleiben jedoch reine Spekulation der Community.

    Zwischen Wunschpreis und Realpolitik: Wie weit kann Stripe gehen?

    Auf der anderen Seite gibt es im Forum auch Stimmen, die den Angebotspreis zwar als niedrig, aber nicht völlig unrealistisch einstufen. Sie argumentieren, dass Stripe und Advent mit 60,50 US-Dollar bereits ein signifikantes Volumen finanzieren müssten und eine deutliche Anhebung in Richtung 90 US-Dollar schlicht an der Finanzierbarkeit scheitern könnte. In dieser Sichtweise wäre eine moderate Nachbesserung – etwa in eine Zone von 67 bis 75 US-Dollar – denkbar, während deutlich höhere Forderungen als Wunschdenken gewertet werden.

    Ein weiterer Diskussionsstrang dreht sich um die Rolle der Großaktionäre. Einige Nutzer verweisen darauf, dass institutionelle Investoren wie BlackRock und Vanguard zusammen nur einen Minderheitsanteil halten und eine Übernahme nach US-Recht letztlich der Zustimmung einer Mehrheit der Aktionäre bedarf. Daraus leitet die Community ab, dass ein zu niedriges Angebot durchaus scheitern könnte, wenn sich nicht genügend Anteilseigner finden, die zu diesem Preis verkaufen wollen. Gleichzeitig wird eingeräumt, dass der Einfluss einzelner Privatanleger gering ist und die Entscheidung maßgeblich von großen Investoren geprägt werden dürfte.

    Als Risiko wird immer wieder ein Szenario genannt, in dem Stripe und Advent nach einer Ablehnung oder zu hohen Preisforderungen vom Tisch gehen. In diesem Fall erwarten viele Diskutanten kurzfristig deutlichen Druck auf den Aktienkurs, zumal die Marktstimmung bei schwächeren Quartalszahlen rasch kippen könnte. Andere verweisen dagegen auf die starke Cashflow-Basis und die laufenden Rückkäufe und sehen selbst bei einem Rückschlag Chancen für eine langfristige Wertaufholung.

    Spannung vor den Zahlen – und enge Kursmarken im Blick

    Die Community blickt nun vor allem auf die anstehenden Quartalszahlen in der kommenden Woche. Von ihnen erhoffen sich die Anleger nicht nur Klarheit über die operative Entwicklung, sondern auch eine Positionierung des Managements zum Übernahmeangebot. Mehrfach wird die Erwartung geäußert, dass der Ausblick des Unternehmens entscheidend dafür sein könnte, ob Stripe und Advent ihr Angebot nachbessern oder möglicherweise zurückziehen.

    Charttechnisch rücken kurzfristig das Wochenhoch bei 50,02 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 48,275 Euro als Unterstützung in den Fokus. Angesichts eines relativen Handelsvolumens von nur 0,6 des Wochenschnitts könnte bereits eine klare Aussage des Managements oder eine Bewegung im Übernahmeprozess ausreichen, um die Aktie aus dieser engen Spanne zu lösen. Für die Community bleibt die kommende Woche damit ein Schlüsselmoment: Sie dürfte zeigen, ob PayPal den Weg in eine neue Eigentümerstruktur einschlägt – oder ob das Unternehmen als eigenständiger Player mit günstiger Bewertung und hoher Cash-Generierung in die nächste Runde geht.

    PayPal Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -0,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 50,02€ / 48,275€
    KGV (Vorjahr) 10,48
    Marktkapitalisierung 43,56 Mrd.EUR

    Stand: 25.07.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 50,02€ und das Wochentief bei 48,275€ die zunächst wichtigsten Marken.

    PayPal

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    -0,41 %
    +31,60 %
    +13,27 %
    -26,61 %
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    -81,62 %
    +40,56 %
    +62,07 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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