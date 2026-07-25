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    Diese Aktie steht unter Druck

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    TeamViewer verliert 5,3 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Mit einem Minus von 5,3 Prozent gehört TeamViewer zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Diese Aktie steht unter Druck - TeamViewer verliert 5,3 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Die Aktie von TeamViewer stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz eines freundlichen Marktumfelds für deutsche Standardwerte verlor der TecDAX-Titel auf Wochensicht 5,3 Prozent und pendelte in einer Spanne zwischen 5,88 Euro und 5,405 Euro. Auslöser der intensiven Debatte war vor allem die Frage, ob die anstehenden Quartalszahlen und der Halbjahresbericht Ende Juli endlich den erhofften operativen Turnaround signalisieren – oder ob die jüngsten Kooperationen, allen voran mit ServiceNow, vorerst nur strategische Fantasie bleiben.

    Turnaround nur mit Wachstum – Streit um Aussagekraft der Q2-Zahlen

    Im Zentrum der Diskussion steht die Rolle der Q2-Zahlen für die weitere Kursentwicklung. Ein Teil der Community misst dem Bericht am 28. Juli eine Schlüsselrolle zu. Dort wird argumentiert, dass sich ein nachhaltiger Kursumschwung erst dann einstellen könne, wenn in den Zahlen klar erkennbar ist, dass TeamViewer nach einer Phase des faktischen Nullwachstums wieder auf einen Wachstumspfad einschwenkt. Besonders im Fokus steht dabei das Produktportfolio rund um TeamViewer One, das als Kern des künftigen Geschäftsmodells gesehen wird.

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    Mehrfach wird betont, dass die Börse bei Softwarewerten schon auf kleine Abweichungen von Analystenschätzungen mit deutlichen Kursausschlägen reagiert. Einige Nutzer erwarten daher eine Kursreaktion von mehr als fünf Prozent in beide Richtungen, selbst wenn Umsatz und bereinigtes EBITDA nur leicht vom Konsens abweichen. Gleichzeitig herrscht Skepsis, ob ein einzelnes Quartal tatsächlich den erhofften Erkenntnisgewinn bringt. Andere Stimmen halten dagegen, dass die Marktstimmung gegenüber Softwarewerten und die mittelfristige Positionierung der Investoren wichtiger seien als die reinen Q2-Kennzahlen, solange diese im Rahmen der Erwartungen bleiben.

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    Ein weiterer Streitpunkt ist die Profitabilität. Während optimistische Beiträge davon ausgehen, dass der zunehmende Fokus auf komplexe Lösungen für Großkunden langfristig höhere Margen und stabilere Kundenbeziehungen ermöglichen könnte, verweisen Kritiker auf die aktuelle Unternehmensprognose, die für das laufende Jahr von einer leicht sinkenden Marge ausgeht. Die Ursachen dafür – etwa der Einfluss der übernommenen 1E – werden im Forum kontrovers diskutiert, bleiben aber auf Spekulationen der Community beschränkt.

    ServiceNow-Allianz als strategische Chance – aber wann in den Zahlen?

    Auf der positiven Seite dominiert klar die neue strategische Partnerschaft mit ServiceNow. In den Beiträgen wird wiederholt hervorgehoben, dass TeamViewer damit direkten Zugang zum globalen Enterprise-Markt eines Tech-Schwergewichts erhält. Die Integration der TeamViewer-Technologie als Add-on in die ServiceNow-Plattform wird als Türöffner zu tausenden potenziellen Unternehmenskunden interpretiert. In der Community gilt die Allianz vielfach als Bestätigung der technologischen Stärke von TeamViewer und als möglicher Katalysator für ein beschleunigtes Wachstum im Großkundensegment.

    Einige Nutzer sehen in der Kooperation zudem eine nachträgliche strategische Rechtfertigung für die Übernahme von 1E, deren Technologie nach Einschätzung der Community eine wichtige Grundlage für die nun vereinbarte Zusammenarbeit bildet. Auch die wiederholte Einstufung von TeamViewer als „Best-in-Class“-Anbieter im Bereich Connected-Worker-Plattformen wird als Beleg dafür gewertet, dass das Unternehmen technologisch im Spitzenfeld agiert.

    Gleichzeitig wird aber nüchtern eingeräumt, dass die jetzt gemeldeten Partnerschaften in den kommenden Quartalszahlen noch kaum messbar sein dürften. Mehrere Beiträge warnen davor, aus der ServiceNow-Allianz kurzfristig zu viel abzuleiten. Die Kooperation werde eher ein Thema für den Ausblick des Managements und die mittelfristige Story sein als ein unmittelbarer Umsatztreiber im zweiten Quartal.

    Bewertung, Sektor-Skepsis und der Blick auf die nächste Woche

    Ein wiederkehrendes Motiv in der Diskussion ist die Bewertung der Aktie. Teile der Community verweisen auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Vorjahres von 8,07 und leiten daraus ab, dass der Markt bereits sehr verhaltene Wachstumserwartungen und sinkende Gewinne einpreist. Aus dieser Perspektive erscheint der aktuelle Kurs für einige als Ausdruck übertriebener Skepsis, was antizyklische Engagements attraktiv erscheinen lässt. Andere bleiben vorsichtig und verweisen auf Beispiele aus dem Nebenwertesegment, bei denen der erhoffte Turnaround trotz scheinbar günstiger Kennzahlen ausgeblieben ist.

    Hinzu kommt eine generelle Unsicherheit gegenüber dem Softwaresektor. Schwankungen bei großen Branchentiteln und Tech-Indizes werden im Forum immer wieder als externer Faktor genannt, der die Kursentwicklung von TeamViewer überlagern kann. Das zuletzt deutlich erhöhte Handelsvolumen – rund das 2,4-Fache des Wochenschnitts – unterstreicht, dass der Titel derzeit stark im Fokus kurzfristig orientierter Marktteilnehmer steht.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community klar auf den 28. Juli. Dann legt TeamViewer den Q2-Bericht und den Halbjahresabschluss vor, begleitet von einem Analysten-Call. Aus Sicht der Diskutanten wird es weniger auf minimale Abweichungen bei Umsatz oder EBITDA ankommen, sondern auf die Frage, ob das Management konkrete Hinweise auf wieder einsetzendes Wachstum, die weitere Entwicklung von TeamViewer One und erste greifbare Effekte der jüngsten Kooperationen geben kann. Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 5,88 Euro als erste Hürde und das Wochentief bei 5,405 Euro als kurzfristige Unterstützung, an denen sich die Marktreaktion auf die Zahlen und den Ausblick messen lassen dürfte.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -5,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,88€ / 5,405€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 979,62 Mio.EUR

    Stand: 25.07.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Termine der kommenden Woche:

    • 28.07.2026: Q2 2026 Ergebnis / Halbjahresbericht 2026 und Analyst Call

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,88€ und das Wochentief bei 5,405€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    +3,40 %
    -5,29 %
    +10,80 %
    +16,46 %
    -43,09 %
    -63,16 %
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    -81,36 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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