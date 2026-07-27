Commerzbank kapituliert: UniCredit übernimmt wohl Ende des Jahres das Ruder

Die UniCredit hat ihre Beteiligung an der Commerzbank schrittweise auf 48 Prozent ausgebaut. Damit kann das italienische Kreditinstitut bei der nächsten Hauptversammlung voraussichtlich die entscheidenden Beschlüsse kontrollieren.

Der monatelange Abwehrkampf der Commerzbank ist offenbar gescheitert. Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat UniCredit zu Gesprächen über die Bedingungen einer möglichen Fusion eingeladen. Damit räumt das Frankfurter Geldhaus erstmals offen ein, dass sich die Machtverhältnisse entscheidend verschoben haben.

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Ein letzter Seitenhieb und das wars

"Auch wenn wir uns einen anderen Verlauf gewünscht hätten, ist das Kräfteverhältnis bei der nächsten Hauptversammlung klar", erklärte Weidmann. Der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank fordert deshalb nun direkte und konstruktive Verhandlungen.

Jetzt geht es um die Bedingungen

Der Widerstand gegen UniCredit ist damit faktisch beendet. Die Übernahme ist zwar noch nicht formal abgeschlossen. Der Machtkampf scheint jedoch entschieden. Für die Commerzbank geht es nun vor allem darum, möglichst weitreichende Zugeständnisse zu erreichen.

Weidmann will verbindliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten, die Aktionäre und die Kunden aushandeln. Auch der Erhalt der Zentrale in Frankfurt, die Sicherung wichtiger Arbeitsplätze und die Finanzierung mittelständischer Unternehmen stehen im Mittelpunkt.

UniCredit gibt jetzt den Ton an

Der Chef des italienischen Finanzinstituts, Andrea Orcel, hatte zuvor Gespräche mit der Bundesregierung und den Arbeitnehmervertretern gefordert. Die Beschäftigten stellen die Hälfte der Mitglieder im Aufsichtsrat der Commerzbank. Weidmann warnte Orcel jedoch davor, die Geschäftsführung des deutschen Instituts zu umgehen.

"Alle müssen sich jetzt wie Erwachsene verhalten", erklärte Weidmann. Ein Umweg über Berlin werde nicht funktionieren. Direkte Gespräche seien auch im Interesse von UniCredit.

Orcel erhöht den Druck

Der italienische Bankchef macht keinen Hehl daraus, dass er die Kontrolle übernehmen will. Die UniCredit erwartet die noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen bis zum Ende des Jahres. Danach könnte das Institut seine Beteiligung vollständig kontrollieren.

Orcel geht offenbar davon aus, dass die Commerzbank ab Januar mit der Umsetzung der von UniCredit entworfenen Strategie beginnt. Sollte sich das Frankfurter Institut weiterhin verweigern, könnte UniCredit sogar eine außerordentliche Hauptversammlung verlangen und versuchen, den Aufsichtsrat vorzeitig neu zu besetzen.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein forderte beide Banken zu direkten Gesprächen auf. Er machte zugleich deutlich, dass die Zentrale in Frankfurt bleiben und wichtige Arbeitsplätze geschützt werden müssten. Orcel erklärte, er habe diese Erwartungen zur Kenntnis genommen. Einen direkten Dialog mit der Commerzbank sagte er zunächst jedoch nicht ausdrücklich zu.

Mein Tipp: Das Thema ist durch

Die Commerzbank hat den Kampf gegen UniCredit nicht offiziell für beendet erklärt. Die Aussagen von Jens Weidmann markieren dennoch eine klare Kapitulation vor den neuen Machtverhältnissen. Mit 48 Prozent kann UniCredit den Kurs der Bank maßgeblich bestimmen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob UniCredit die Kontrolle übernimmt, sondern ab wann. Die Italiener haben jetzt das Zepter in der Hand. Welche Garantien Orcel für die Arbeitsplätze, Kunden und den Standort Frankfurt jetzt abgibt, hängt wohl auch vom Verhalten der Bundesregierung ab, die mit rund 12 Prozent immer noch ein großes Aktienpaket an dem Frankfurter Finanzinstitut hält.

Sollte der Bund das Paket zu einem vernünftigen Preis an die UniCredit abtreten, wird er sicherlich gesprächsbereiter sein. Das dürfte auch der Grund sein, warum Orcel erst einmal die Lage in Berlin ausloten möchte, bevor er mit der Commerzbank ins Detail geht.

Für die Anleger ist der Übernahmepoker damit beendet. Die UniCredit wird wohl erstmal kein verbessertes Übernahme-Angebot vorlegen, sondern sich so schnell wie möglich die Anteile der Bundesregierung sichern wollen. Aufgrund des klammen Haushaltes wird sich Kanzler Merz wohl auch nicht mehr querstellen.

Damit ist das Thema durch und der Kurs der Commerzbank-Aktie dürfte jetzt eher nachgeben, als noch einmal anzuziehen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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