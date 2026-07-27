🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Machtkampf entschieden

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Commerzbank kapituliert: UniCredit übernimmt wohl Ende des Jahres das Ruder

    Der Abwehrkampf ist faktisch verloren. Mit 48 Prozent kann die UniCredit bei der Commerzbank den Takt vorgeben. Jetzt geht es nur noch um Jobs, Zentrale und Zugeständnisse.

    Für Sie zusammengefasst
    • UniCredit kontrolliert mit 48 Prozent die Commerzbank
    • Monatelanger Abwehrkampf der Commerzbank gescheitert
    • Verhandlungen über Jobs, Zentrale und Garantien
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Machtkampf entschieden - Commerzbank kapituliert: UniCredit übernimmt wohl Ende des Jahres das Ruder
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Der monatelange Abwehrkampf der Commerzbank ist offenbar gescheitert. Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat UniCredit zu Gesprächen über die Bedingungen einer möglichen Fusion eingeladen. Damit räumt das Frankfurter Geldhaus erstmals offen ein, dass sich die Machtverhältnisse entscheidend verschoben haben.

    Die UniCredit hat ihre Beteiligung an der Commerzbank schrittweise auf 48 Prozent ausgebaut. Damit kann das italienische Kreditinstitut bei der nächsten Hauptversammlung voraussichtlich die entscheidenden Beschlüsse kontrollieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    38,99€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    34,55€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Ein letzter Seitenhieb und das wars 

    "Auch wenn wir uns einen anderen Verlauf gewünscht hätten, ist das Kräfteverhältnis bei der nächsten Hauptversammlung klar", erklärte Weidmann. Der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank fordert deshalb nun direkte und konstruktive Verhandlungen.

    Jetzt geht es um die Bedingungen

    Der Widerstand gegen UniCredit ist damit faktisch beendet. Die Übernahme ist zwar noch nicht formal abgeschlossen. Der Machtkampf scheint jedoch entschieden. Für die Commerzbank geht es nun vor allem darum, möglichst weitreichende Zugeständnisse zu erreichen.

    Weidmann will verbindliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten, die Aktionäre und die Kunden aushandeln. Auch der Erhalt der Zentrale in Frankfurt, die Sicherung wichtiger Arbeitsplätze und die Finanzierung mittelständischer Unternehmen stehen im Mittelpunkt.

    UniCredit gibt jetzt den Ton an 

    Der Chef des italienischen Finanzinstituts, Andrea Orcel, hatte zuvor Gespräche mit der Bundesregierung und den Arbeitnehmervertretern gefordert. Die Beschäftigten stellen die Hälfte der Mitglieder im Aufsichtsrat der Commerzbank. Weidmann warnte Orcel jedoch davor, die Geschäftsführung des deutschen Instituts zu umgehen.

    "Alle müssen sich jetzt wie Erwachsene verhalten", erklärte Weidmann. Ein Umweg über Berlin werde nicht funktionieren. Direkte Gespräche seien auch im Interesse von UniCredit.

    Orcel erhöht den Druck

    Der italienische Bankchef macht keinen Hehl daraus, dass er die Kontrolle übernehmen will. Die UniCredit erwartet die noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen bis zum Ende des Jahres. Danach könnte das Institut seine Beteiligung vollständig kontrollieren.

    Orcel geht offenbar davon aus, dass die Commerzbank ab Januar mit der Umsetzung der von UniCredit entworfenen Strategie beginnt. Sollte sich das Frankfurter Institut weiterhin verweigern, könnte UniCredit sogar eine außerordentliche Hauptversammlung verlangen und versuchen, den Aufsichtsrat vorzeitig neu zu besetzen.

    Hessens Ministerpräsident Boris Rhein forderte beide Banken zu direkten Gesprächen auf. Er machte zugleich deutlich, dass die Zentrale in Frankfurt bleiben und wichtige Arbeitsplätze geschützt werden müssten. Orcel erklärte, er habe diese Erwartungen zur Kenntnis genommen. Einen direkten Dialog mit der Commerzbank sagte er zunächst jedoch nicht ausdrücklich zu.

    Commerzbank

    +1,10 %
    -3,84 %
    -3,63 %
    +5,89 %
    +21,91 %
    +225,39 %
    +567,83 %
    +522,20 %
    -60,14 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
    Commerzbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mein Tipp: Das Thema ist durch

    Die Commerzbank hat den Kampf gegen UniCredit nicht offiziell für beendet erklärt. Die Aussagen von Jens Weidmann markieren dennoch eine klare Kapitulation vor den neuen Machtverhältnissen. Mit 48 Prozent kann UniCredit den Kurs der Bank maßgeblich bestimmen.

    Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob UniCredit die Kontrolle übernimmt, sondern ab wann. Die Italiener haben jetzt das Zepter in der Hand.  Welche Garantien Orcel für die Arbeitsplätze, Kunden und den Standort Frankfurt jetzt abgibt, hängt wohl auch vom Verhalten der Bundesregierung ab, die mit rund 12 Prozent immer noch ein großes Aktienpaket an dem Frankfurter Finanzinstitut hält.

    Sollte der Bund das Paket zu einem vernünftigen Preis an die UniCredit abtreten, wird er sicherlich gesprächsbereiter sein. Das dürfte auch der Grund sein, warum Orcel erst einmal die Lage in Berlin ausloten möchte, bevor er mit der Commerzbank ins Detail geht.

    Für die Anleger ist der Übernahmepoker damit beendet. Die UniCredit wird wohl erstmal kein verbessertes Übernahme-Angebot vorlegen, sondern sich so schnell wie möglich die Anteile der Bundesregierung sichern wollen. Aufgrund des klammen Haushaltes wird sich Kanzler Merz wohl auch nicht mehr querstellen. 

    Damit ist das Thema durch und der Kurs der Commerzbank-Aktie dürfte jetzt eher nachgeben, als noch einmal anzuziehen. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Machtkampf entschieden Commerzbank kapituliert: UniCredit übernimmt wohl Ende des Jahres das Ruder Der Abwehrkampf ist faktisch verloren. Mit 48 Prozent kann die UniCredit bei der Commerzbank den Takt vorgeben. Jetzt geht es nur noch um Jobs, Zentrale und Zugeständnisse.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     