Kissigs Rückblick 30/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Vincorion, Deutsche Rohstoff AG, Rheinmetall, Rocket Lab, Comfort Systems - und die Gewinne sprudelten

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



