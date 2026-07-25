DEFAMA Deutsche Fachmarkt sucht die Richtung: Anleger streiten über Refinanzierungsrisiken und hoher Verschuldungsgrad

Ein Teil der Community sieht DEFAMA weiterhin als robusten Spezialisten für Nahversorgungsimmobilien mit defensivem Profil. Positiv hervorgehoben werden die langfristigen Mietverträge mit großen Lebensmitteleinzelhändlern wie Aldi, Lidl oder Rewe, die in der Branche als besonders ausfallsicher gelten. Diese Mieterstruktur wird als Kern der Stabilität interpretiert: Lebensmittelmärkte gelten als systemrelevant, die Flächen sind in vielen Regionen schwer ersetzbar, und Indexklauseln koppeln einen Teil der Mieten an die Inflation. In dieser Lesart federn die relativ konjunkturresistenten Cashflows Zinsanstiege zumindest teilweise ab.

Die Aktie der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG stand in dieser Woche im Fokus der Anlegerdiskussionen. Trotz einer moderaten Wochenperformance von minus 1,3 Prozent bei einer Spanne zwischen 23,50 und 22,30 Euro und deutlich erhöhtem Handelsvolumen drehte sich der Diskurs weniger um kurzfristige Kursbewegungen als um die strukturelle Finanzierungsbasis des Unternehmens. Zentraler Streitpunkt war die Frage, ob der hohe Verschuldungsgrad und die anstehenden Refinanzierungen in einem Umfeld gestiegener Zinsen die Ertragsmargen dauerhaft unter Druck setzen könnten.

Unterstützend wird auf das Finanzierungsmodell verwiesen. DEFAMA arbeitet überwiegend mit Annuitätendarlehen lokaler Banken, bei denen laufend getilgt wird. Nach dieser Sichtweise entsteht durch die regelmäßige Tilgung ein zusätzlicher Beleihungsspielraum, der später über Revalutierungen wieder gehoben werden kann. Einige Anleger sehen darin einen Vorteil gegenüber großen Immobilienkonzernen, die stark auf Kapitalmarktinstrumente wie Unternehmensanleihen setzen. Die Abhängigkeit von vielen regionalen Banken wird als Diversifikation interpretiert, die das Risiko eines einzelnen Finanzierungskanals reduziert.

Dem steht eine deutlich kritischere Fraktion gegenüber, die den Verschuldungsgrad als zentrales Risiko einordnet. Nach Unternehmensangaben liegt der Loan-to-Value (LTV) bei knapp 58 bis 59 Prozent und damit im oberen Bereich europäischer Immobilienbestandshalter. Mehrfach diskutiert wurde, dass sich der durchschnittliche Zinssatz der Verbindlichkeiten seit Ende 2021 von gut 2 auf über 3 Prozent erhöht hat. Die Community leitet daraus ab, dass jede weitere Anschlussfinanzierung zu höheren Zinskosten führt, während die Mieten im Bestand nur sehr begrenzt wachsen.

Besonders kritisch gesehen wird das schwache organische Mietwachstum. Aus der Hauptversammlung wird berichtet, dass das like-for-like-Wachstum der Mieten mutmaßlich nur im Bereich von 0 bis 1 Prozent liegt. Da die Mietverträge langfristig sind und Verlängerungsoptionen meist zu unveränderten Konditionen bestehen, können höhere Finanzierungskosten nicht einfach an die Mieter weitergereicht werden. Die Folge wäre nach Einschätzung mehrerer Diskutanten ein Margensqueeze: Zinsaufwand steigt deutlich, die Einnahmen nur gering. Dass DEFAMA im Vergleich zu großen Wohnungsunternehmen etwas länger laufende Finanzierungen hat, verschiebe diesen Effekt aus Sicht der Kritiker lediglich in die Zukunft, löse ihn aber nicht.

Bewertung, Bilanzierung und ESG-Druck im Fokus

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Bewertung der Immobilien und die Kommunikation des Unternehmens. DEFAMA lässt den Marktwert des Portfolios extern ermitteln; daraus ergibt sich laut Geschäftsbericht eine durchschnittliche Mietrendite von rund 7,6 Prozent auf den Verkehrswert. Einige Forenteilnehmer halten diese Annahme für ambitioniert, da frühere Zukäufe häufig mit zweistelligen Ankaufsrenditen erfolgt seien. Die Differenz wird als stiller Puffer interpretiert, aber auch als Stellschraube, über die der LTV rechnerisch beeinflusst werden kann. Dass der LTV explizit auf Marktwerten und nicht auf HGB-Buchwerten basiert, wird von Kritikern als Beleg dafür gewertet, dass der Verschuldungsgrad real höher sei, als manche Anleger annehmen.

Kontrovers diskutiert wird zudem die Praxis, über Revalutierungen von Objekten nach Vertragsverbesserungen zusätzliche Finanzierungsspielräume zu schaffen. In der Community wird dies als zweischneidiges Schwert beschrieben: Einerseits ermöglicht es weiteres Wachstum ohne Kapitalerhöhungen, andererseits verfestigt es den hohen Leverage und macht das Geschäftsmodell noch zinssensitiver.

Hinzu kommen langfristige Strukturfragen. Mehrere Beiträge verweisen auf verschärfte ESG-Anforderungen der Banken. Da ein Großteil des Portfolios aus Gebäuden der 1980er- und 1990er-Jahre besteht, wird spekuliert, dass künftig ein größerer Teil des Cashflows in energetische Sanierungen fließen könnte, um Finanzierungsbedingungen zu sichern und Mieteranforderungen zu erfüllen. Ob dies zu einem dauerhaft höheren Investitionsbedarf führt, bleibt eine offene Einschätzung der Community; konkrete Zahlen dazu liegen nicht vor.

Ausblick: Zwischen Zinskurve und Kursmarken

Für die kommende Woche rückt vor allem die Zinsentwicklung in den Fokus, nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt auf ein Mehrjahreshoch gestiegen ist. Im Forum wird erwartet, dass jede weitere Aufwärtsbewegung die Diskussion um Refinanzierungskosten und LTV erneut anheizt. Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 23,50 Euro als kurzfristiger Widerstand und das Wochentief bei 22,30 Euro als erste Unterstützung. Ob DEFAMA an der Börse wieder Vertrauen für sein hoch verschuldetes, aber cashflowstarkes Nahversorgungsmodell gewinnen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie klar das Management in den nächsten Updates zu Fälligkeitsprofil, Zinskonditionen neuer Kredite und Investitionsbedarf im Bestand Stellung bezieht.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,3 % Wochenhoch / Wochentief 23,50€ / 22,30€ KGV (Vorjahr) 23,97 Marktkapitalisierung 107,04 Mio.EUR

Stand: 25.07.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 23,50€ und das Wochentief bei 22,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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