Die Tesla-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Im Zentrum der Debatte steht die Bewertung. Mit einem KGV auf Basis des Vorjahres von über 400 und einer Marktkapitalisierung von gut einer Billion Euro sehen viele Foristen die Aktie fundamental weit von klassischen Autowerten entfernt. Mehrfach wird die Einschätzung geäußert, dass der „Substanzwert“ von Tesla deutlich niedriger liege und ein großer Teil des aktuellen Kurses auf Visionen rund um autonome Mobilität, KI und humanoide Roboter entfalle. Die Spekulation reicht bis zu Szenarien, in denen Tesla bei einem Bewertungsmaßstab wie bei etablierten Autobauern nur noch ein KGV im einstelligen Bereich zugestanden würde.

Die Tesla-Aktie stand in dieser Woche so stark im Fokus der Community wie seit Monaten nicht mehr. Nach einem Wochenminus von rund 20 Prozent, einem Handelsspanne zwischen 337,85 und 277,70 Euro und einem mehr als sechsmal so hohen Handelsvolumen wie im Wochenschnitt diskutierten die Anleger vor allem eine Frage: Ist der jüngste Kursrutsch nur eine heftige Korrektur – oder der Beginn einer Neubewertung, bei der Tesla seine Tech-Prämie verliert und wie ein normaler Autobauer eingestuft wird?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders intensiv wird diskutiert, ob der Kurssturz der SpaceX-Aktie – laut Community eines der schwächsten Börsendebüts im Raumfahrtsektor seit Jahrzehnten – das bisherige Narrativ beschädigt, man solle „nie gegen Elon Musk wetten“. Mehrere Beiträge sehen darin einen psychologischen Wendepunkt: Wenn ein Musk-Vorzeigeprojekt an der Börse scheitert, könne dies auch bei Tesla die Risikobereitschaft institutioneller Investoren dämpfen und die Bereitschaft erhöhen, die Aktie aggressiver zu shorten. Diese Sichtweise bleibt allerdings eine Einschätzung der Community; belastbare Daten zu Short-Positionen werden nicht genannt.

Optimisten setzen auf Robotaxis, KI und die „Schutzmacht“ ARK

Auf der positiven Seite verweisen einige Anleger auf die langfristige Story: Tesla sei trotz schwacher Marge und verfehlter Gewinnerwartungen weiterhin ein zentraler Player bei Elektromobilität, Software und autonomem Fahren. Die Fantasie speist sich vor allem aus den Projekten Full Self-Driving (FSD), Robotaxis und dem humanoiden Roboter Optimus. Auch wenn die Community einräumt, dass Timelines verschoben und zuletzt eher Schwierigkeiten als Durchbrüche kommuniziert wurden, sehen Befürworter darin eher eine vorübergehende Delle als ein Scheitern des Konzepts.

Eine wiederkehrende These ist die Rolle von Cathie Wood und ARK Invest. Teile der Community sprechen von einer Art „Schutzmacht“ für die Tesla-Aktie. ARK habe Tesla in mehreren Fonds hoch gewichtet und in der Vergangenheit Kursrückgänge konsequent zum Nachkauf genutzt. Daraus leiten einige Nutzer die Erwartung ab, dass es eine inoffizielle „Untergrenze“ gebe, unter der größere Adressen die Aktie stützen würden. Konkrete Kursmarken werden zwar genannt, bleiben aber spekulativ. Faktisch ist nur gesichert, dass ARK zu den prominenten Tesla-Investoren zählt; ob und in welchem Umfang künftige Rücksetzer erneut für große Zukäufe genutzt werden, ist offen.

Chartorientierte Stimmen sehen nach dem Bruch des übergeordneten Aufwärtstrends kurzfristig Chancen auf technische Gegenbewegungen. Genannt werden Erholungen in Richtung des Bereichs um 330 Euro, bevor der Abwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte. Diese Szenarien basieren auf Trendkanälen und Formationen wie Schulter-Kopf-Schulter, deren Aussagekraft im Forum selbst kontrovers diskutiert wird.

Pessimisten warnen vor „Nokia-Moment“ und perfektem Sturm

Deutlich dominanter sind in dieser Woche die kritischen Stimmen. Mehrfach wird argumentiert, Tesla stehe „blank da“, weil seit Jahren keine wirklich neuen Volumenmodelle in den Verkauf gekommen seien. Model 3 und Model Y gälten zwar weiterhin als solide Fahrzeuge, seien aber in die Jahre gekommen und würden von chinesischen Herstellern sowie europäischen Premiumanbietern zunehmend bedrängt. Einige Nutzer ziehen Parallelen zu Nokia: einstiger Marktführer, der den nächsten Technologiesprung verpasst und vom Markt verdrängt wurde.

Im Bereich autonomes Fahren und Robotaxis sieht die Community Tesla klar im Hintertreffen. Als Referenz wird immer wieder Waymo genannt, dem deutlich mehr reale Fahrdaten, eine größere fahrerlose Flotte und eine breitere geografische Präsenz zugeschrieben werden. Tesla werde dagegen eher als Nachzügler mit begrenzten Testflotten wahrgenommen. Videos von Robotaxis, die sich im Verkehr ungeschickt verhalten oder FSD-Systeme, die Hindernisse nicht erkennen, werden als Beleg für den Rückstand interpretiert. Diese Einschätzungen beruhen auf Beobachtungen und Medienberichten, sind aber nicht systematisch belegt.

Fundamental kritisieren viele Foristen die stark gesunkene Profitabilität. Trotz hoher Auslieferungszahlen sei die Marge eingebrochen, was im Forum als Zeichen gewertet wird, dass Preissenkungen und Investitionen in Zukunftsprojekte die Ertragskraft aushöhlen. Teilweise wird erwartet, dass bereits im kommenden Quartal die Stückzahlen wieder sinken und der Cashflow weiter unter Druck gerät. Konkrete Zulassungsdaten werden zwar angedeutet, aber nicht belegt; es handelt sich um Prognosen der Community.

Hinzu kommt die Sorge vor einem „perfekten Sturm“: ein mögliches Abkühlen des KI- und Halbleiterbooms, hohe Zinsen, ein schwächerer Gesamtmarkt und der psychologische Schaden durch das SpaceX-Debakel. In diesem Szenario könnte Tesla seine Bewertungsprämie verlieren und schrittweise in Bewertungsregionen klassischer Autobauer abrutschen. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang Worst-Case-Kursziele, die deutlich unter dem aktuellen Niveau liegen; sie sind klar spekulativ und spiegeln eher das Sentiment als belastbare Modelle wider.

Für die kommende Woche rückt aus Sicht der Community vor allem die technische Lage in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 337,85 Euro gilt als erster relevanter Widerstand, der im Rahmen einer möglichen Gegenbewegung getestet werden könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 277,70 Euro als kurzfristige Unterstützung gesehen. Ein Bruch dieser Marke würde aus Sicht vieler Diskutanten das Bild einer beginnenden Neubewertung untermauern. Fundamental bleiben die nächsten Quartalszahlen und mögliche neue Aussagen zu Robotaxis, FSD und Optimus die entscheidenden Katalysatoren, die darüber entscheiden dürften, ob Tesla an der Börse weiter als Tech-Ikone oder zunehmend als zyklischer Autobauer wahrgenommen wird.

Tesla Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -20,0 % Wochenhoch / Wochentief 337,85€ / 277,70€ KGV (Vorjahr) 420,30 Marktkapitalisierung 1,03 Bil.EUR

Stand: 25.07.2026, 20:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 337,85€ und das Wochentief bei 277,70€ die zunächst wichtigsten Marken.

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