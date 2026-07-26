Dürr zieht die Reißleine: 500 Stellen weniger, Millionen-Abschreibung

Parallel dazu kündigte Dürr ein Sparprogramm namens "Vector" an: Rund 500 der 2.300 BBS-Stellen sollen wegfallen, davon etwa 200 in Deutschland. Die Restrukturierung soll 40 bis 50 Millionen Euro kosten, ab 2027 aber jährlich rund 30 Millionen Euro einsparen.

Der Maschinenbaukonzern Dürr macht bei seiner kriselnden Automatisierungstochter BBS reinen Tisch. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, wird der Firmenwert der auf E-Mobility spezialisierten Sparte um bis zu 100 Millionen Euro nach unten korrigiert. Damit ist der komplette Goodwill aus der BBS-Übernahme innerhalb von nur drei Jahren praktisch aufgezehrt, nachdem bereits im Vorjahr rund 120 Millionen Euro abgeschrieben worden waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ lief das zweite Quartal für Dürr solide: Der Auftragseingang stieg auf rund 914 Millionen Euro, getrieben von einer kräftigen Erholung im Automobilgeschäft nach einem schwachen Vorjahresquartal. Der Umsatz gab leicht nach, das bereinigte operative Ergebnis blieb mit gut 42 Millionen Euro stabil.

Der Haken liegt in der Automatisierungssparte, in der BBS steckt: Hier rutschte das Ergebnis wegen der schwachen Nachfrage aus der Elektromobilitätsbranche tief ins Minus, weshalb Dürr die Jahresziele für diesen Bereich kappen musste. Die Konzernprognose insgesamt bleibt unangetastet.

Dürr ist im mechanischen Anlagenbau mit Lackieranlagen, Robotik und Auswuchttechnik in Nischen positioniert, in denen es kaum direkte Vollsortiment-Konkurrenten gibt, wohl aber Wettbewerber in Teilsegmenten wie Eisenmann im Lackieranlagenbau oder Biesse in der Holzbearbeitungstechnik.

Die Aktie taumelt seit rund drei Jahren weitgehend richtungslos zwischen 17 und 28 Euro und hat allein in den vergangenen zwölf Monaten rund ein Fünftel an Wert verloren, während der breite Markt zulegte.

Gemessen an Kennzahlen wie dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Betriebsgewinn gilt das Papier als günstig bewertet, was auch die Investmentbanken Bernstein und Warburg trotz der Belastungen zu ihren Einschätzungen bewegt: Bernstein senkte das Kursziel zwar von 37 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung, Warburg beließ sein Ziel bei 28 Euro. Beide Häuser werten das Sparprogramm als überfälligen, aber notwendigen Schritt, um die Automatisierungssparte wieder profitabel zu machen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 18,20EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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