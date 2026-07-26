Erst kaufen die Insider, dann kommt die Prognoseerhöhung

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Vor zwei Monaten war das Thema hier ein Gesetzentwurf des Bundeskabinetts zum Freileitungsvorrang – Hochspannungsleitungen statt Erdkabel beim Stromnetzausbau. Für Friedrich Vorwerk als Spezialist für den Verbau von Erdkabeltrassen war das zunächst eine klare Belastung. Der Kurs hatte sich vom Hoch fast halbiert. Viele Investoren fragten sich, ob das Geschäftsmodell strukturell unter Druck geraten würde. Das Gesetz wird noch im Bundestag debattiert und ist noch nicht final verabschiedet – die Unsicherheit besteht also weiterhin.

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Während der Kurs fiel, kauften die Führungskräfte. CEO Torben Kleinfeldt erwarb seit Ende April Aktien für knapp 1 Mio. €. CFO Tim Hameister kaufte im gleichen Zeitraum für insgesamt rund 122TEUR. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Christof Nesemeier investierte über die MBB Capital rund 1,4 Mio. €. Alle Käufe erfolgten dabei zwischen 57,71€ und 67,27€. In Summe wurden rund 2,5 Mio. € investiert – von drei Führungspersonen in einem Umfeld, in dem viele Anleger das Handtuch warfen. Ein klares Statement. Kleinfeldt hält zudem noch rund 18% der Aktien des Unternehmens – er sitzt im selben Boot wie jeder andere Aktionär.

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Am Mittwoch folgte die Antwort in Form einer Ad-hoc. Friedrich Vorwerk steigerte das EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 70% auf 92,6 Mio. € – nach 54,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 11% auf 337,3 Mio. € zu, die Produktionsleistung sogar um 35% auf 448,1 Mio. €. Der Nettofinanzmittelbestand stieg auf 212,0 Mio. € – ein Plus von 128,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr wurde auf 180–200 Mio. € angehoben – zuvor lag die Zielspanne bei 160–180 Mio. €. Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 730–780 Mio. €. Der starke Margenanstieg erklärt sich durch einen vorteilhaften Projektmix mit margenstarken Aufträgen aus Strom- und Wasserstoffinfrastruktur sowie höherer Fixkostendegression. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr lag bei 321,2 Mio. € – gegenüber 220,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand beträgt inklusive ARGE-Anteile 1,45 Mrd. €. Die Aktie reagierte am Tag der Meldung mit einem Plus von rund 6%.

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Das Freileitungsthema bleibt ein Risiko, das jeder Investor im Blick behalten muss. Aber die Insider haben offensichtlich nicht auf die regulatorische Unsicherheit geschaut, sondern auf die operative Stärke des Unternehmens – und auf einen Auftragsbestand, der den Jahresumsatz deutlich übersteigt. Das war im Nachhinein die richtige Einschätzung. Ein Lehrstück dafür, was Directors' Dealings signalisieren können – wenn man genau hinschaut.

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Disclaimer: Die Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

Bildquelle: SMAG AG