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    Intel dank KI-Boom: Stärkstes Quartal seit 2011 – Aktie zieht an

    Intel dank KI-Boom: Stärkstes Quartal seit 2011 – Aktie zieht an
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen der Märkte klar übertroffen und profitiert zunehmend vom KI-getriebenen Nachfrageboom. Der US-Chiphersteller meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 42 US-Cent (Erwartung: 21 Cent) und einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar gegenüber den prognostizierten 14,42 Milliarden. Mit einem Umsatzplus von 25 Prozent verzeichnete Intel das stärkste Quartalswachstum seit 2011; die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um rund 4,4 Prozent auf 104,61 US-Dollar.

    Treiber des Wachstums bleibt das Rechenzentrumsgeschäft: Die Data-Center-Sparte legte um 59 Prozent auf 6,3 Milliarden US-Dollar zu und zeigte damit deutlich robustere Dynamik als das klassische PC-Geschäft. Letzteres, die Client-Computing-Sparte, wuchs zwar ebenfalls, aber moderater um 13 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar. CEO Lip-Bu Tan betonte, dass der KI-Boom eine bisher beispiellose Nachfrage nach Rechenleistung auslöse und Intel gut positioniere, um nachhaltiges Wachstum im Kerngeschäft zu erzielen. Finanzchef David Zinsner ergänzte, die Nachfrage von Rechenzentrumskunden übersteige aktuell die Produktionskapazitäten; Intel habe bereits zehn langfristige Lieferverträge für Serverprozessoren abgeschlossen.

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    Die Foundry-Sparte, in die Intel stark investiert, setzte 31 Prozent mehr um und erzielte 5,8 Milliarden US-Dollar. Zugleich verbesserte sich die Profitabilität deutlich: Die Bruttomarge stieg auf 42 Prozent nach nur 2,5 Prozent im Vorjahresquartal. Für das dritte Quartal gab Intel einen optimistischeren Ausblick als vom Markt erwartet: Ein bereinigter Gewinn je Aktie von rund 38 Cent sowie Umsatzprognosen zwischen 15,8 und 16,8 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartung zuvor: 27 Cent bzw. 15,1 Milliarden). Gleichwohl warnte das Unternehmen, dass PC-Verkäufe wegen Engpässen bei Speicherbausteinen stagnieren könnten.

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    Marktbeobachter reagierten mit gemischten Analystenurteilen: JPMorgan hob das Kursziel zwar von 45 auf 85 US-Dollar an, beließ aber die Bewertung bei "Underweight" und nannte Risiken durch einen sprunghaften Investitionszyklus sowie mögliche Kapitalmaßnahmen und das Fehlen eines Ankerkunden im Foundry-Geschäft. Bernstein erhöhte sein Kursziel auf 110 US-Dollar (Einstufung "Market-Perform"), Jefferies bestätigte "Hold" mit 120 US-Dollar Kursziel.

    Fazit: Intel profitiert deutlich vom KI-getriebenen Serverboom und zeigt wieder starke Margen und Umsatzdynamik. Langfristige Herausforderungen bleiben jedoch hohe Investitionen in die Fertigung, die Notwendigkeit, externe Foundry-Kunden zu gewinnen, sowie potenzielle Kapitalbedarfsszenarien.



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