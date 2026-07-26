🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Munich Re überrascht mit 2,2 Mrd. – Jahresziel bleibt konservativ

    Munich Re überrascht mit 2,2 Mrd. – Jahresziel bleibt konservativ
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Die Münchener Rück hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal positiv überrascht: Ein Nettogewinn von rund 2,2 Milliarden Euro übertraf den Analystenkonsens von etwa 1,79 Milliarden Euro um rund 23 Prozent. Treiber des Ausweises waren nach Unternehmensangaben vor allem eine erneut außergewöhnlich geringe Belastung durch Großschäden in der Rückversicherung Schaden/Unfall sowie ein kräftiges Kapitalanlageergebnis. Bedeutenden Anteil daran hatte die Tochter Ergo, die ein Nettogewinn-Beitrag von rund 0,3 Milliarden Euro lieferte. Auch das übrige operative Geschäft habe sich erfreulich entwickelt, so die Mitteilung; die vollständigen Halbjahreszahlen legt Munich Re am 7. August vor.

    Mit einem Halbjahreskonzernüberschuss von etwa 3,9 Milliarden Euro erscheint das vom Vorstand bestätigte Jahresziel von 6,3 Milliarden Euro vergleichsweise konservativ: Rechnet man die ersten sechs Monate hoch, würde das Ziel bereits in Reichweite liegen. Der Konzern betont jedoch zurecht die Unsicherheitsfaktoren, allen voran die noch ausstehende Hurrikansaison, die Schadenbilanzen binnen Wochen deutlich verändern kann. Vor diesem Hintergrund bleibt die Zielbestätigung als vorsichtiger, aber nachvollziehbarer Kurs zu werten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG!
    Short
    540,32€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    476,25€
    Basispreis
    3,46
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strategisch arbeitet Munich Re im Rahmen von „Ambition 2030“ weiter darauf hin, den Gewinn je Aktie seit Januar 2025 jährlich um acht Prozent zu steigern — und das trotz anhaltender Preiserosion in Teilen der Schaden- und Unfallrückversicherung. Analysten der DZ Bank sehen dafür Spielräume: Stille Reserven in der Bilanz könnten realisiert werden, das Kapitalanlageergebnis dürfte weiter wachsen, und andere Segmentgewichte könnten zunehmen. Zudem prognostizieren sie für 2026 eine sehr komfortable Solvabilitätsquote von rund 298 Prozent, was Spielraum für höhere Aktienrückkäufe eröffnet. Die DZ Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung und hält am Kursziel von 625 Euro fest (letzter Schlusskurs: 506,20 Euro).

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Die Veröffentlichung führt an den Märkten zu differenzierten Reaktionen: Zwar überrascht das kräftigere Ergebnis positiv, doch viele Investoren bleiben vorsichtig angesichts wetterbedingter Schadenrisiken und struktureller Preisdynamiken in der Rückversicherung. Marktdiskussionen reichen von der Aussicht auf verstärkte Rückkaufprogramme über strategische Vergleiche zu Konkurrenten wie der Allianz bis hin zu kurzfristigen geopolitischen Effekten (etwa gestiegene Risikoaufschläge im Öltransport), die die Margen beeinflussen können. Insgesamt stärkt das Ergebnis die Position von Munich Re, zugleich mahnt es zur Wachsamkeit gegenüber saisonalen und marktseitigen Unsicherheiten.



    Münchener Rück

    +0,75 %
    -1,06 %
    +5,90 %
    -9,45 %
    -13,73 %
    +44,70 %
    +114,07 %
    +234,87 %
    +1.343,00 %
    ISIN:DE0008430026WKN:843002
    Münchener Rück direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 508,6EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Munich Re überrascht mit 2,2 Mrd. – Jahresziel bleibt konservativ Die Münchener Rück hat mit vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal positiv überrascht: Ein Nettogewinn von rund 2,2 Milliarden Euro übertraf den Analystenkonsens von etwa 1,79 Milliarden Euro um rund 23 Prozent. Treiber des Ausweises waren nach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     