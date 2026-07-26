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    UBS erhöht Ziel: AMD könnte mit 35% Rallye in den Billionenclub

    UBS erhöht Ziel: AMD könnte mit 35% Rallye in den Billionenclub
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) steht nach einer starken Rallye erneut im Fokus der Analysten. Die Schweizer Großbank UBS bekräftigte ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 700 auf 730 US-Dollar an. Gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent. UBS-Analyst Timothy Arcuri begründet die Anhebung mit aktualisierten Einschätzungen zur CPU‑Roadmap, zu Marktanteilen und zum adressierbaren Gesamtmarkt, die AMD am AI Day präsentiert habe. Dem Szenario der Bank zufolge könnte der Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2028 fast 30 US-Dollar erreichen.

    Sollte sich dieses Szenario materialisieren, würde AMD in den Club der Billionenunternehmen aufsteigen: Ausgehend von einer aktuellen Marktkapitalisierung von knapp 900 Milliarden US-Dollar (bei einem Kurs um 540 US-Dollar) errechnete UBS eine Marktkapitalisierung von etwa 1,22 Billionen US-Dollar bei einem Kurs von 730 US-Dollar. Auf dieser Basis ergäbe sich ein Kurs‑Gewinn‑Verhältnis (KGV) von ungefähr 24 für 2028.

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    Die UBS führt als Fundament der optimistischen Prognose neue Details aus dem AI Day an. Demnach kontrolliert AMD Medienberichten zufolge inzwischen nahezu die Hälfte des Marktes für Server‑CPUs in Rechenzentren. Kooperationen mit großen Hyperscalern und KI‑Firmen wie Microsoft Azure, Meta Platforms und OpenAI könnten die Marktposition weiter stärken und das adressierbare Marktvolumen erhöhen.

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    Gleichzeitig mahnt UBS zur Vorsicht: Die Chipbranche bleibt volatil und Analysten warnen vor zyklischen Überhangsrisiken. Insbesondere für 2027 sieht die Bank eine Möglichkeit, dass eine Überproduktion zu einem Margendruck führen könnte. Anleger sollten die hohe Schwankungsbreite der Halbleiteraktien und die Unsicherheiten auf Nachfrageseite berücksichtigen.

    Die Mehrzahl der US‑Analysten ist jedoch optimistisch: Von 54 beobachtenden Analysten empfehlen 45 die Aktie als Kauf oder beurteilen sie als „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut LSEG bei rund 542 US‑Dollar. Unabhängig davon bestätigte das US‑Analysehaus Bernstein Research anlässlich einer KI‑Investorenkonferenz seine Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 600 US‑Dollar und wertete die Veranstaltung als insgesamt sehr positiv.

    Fazit: UBS sieht weiteres erhebliches Aufwärtspotenzial bei AMD, gestützt auf Produkt‑Roadmap und Partnerschaften, doch bleiben zyklische Risiken und die hohe Volatilität der Halbleiterbranche gewichtige Gegenargumente für risikoaverse Investoren. Auch die Bewertungsdiskussion dürfte an Fahrt gewinnen: Bei einem von UBS projizierten EPS von knapp 30 Dollar 2028 und einem KGV von etwa 24 wäre AMD im Vergleich zu traditionellen Chipkonzernen weiterhin anspruchsvoll bewertet, gleichzeitig aber günstiger als viele schnell wachsende KI‑spezifische Titel. Kurzfristig dürften Quartalszahlen, Produktionspläne und Vertragsmeldungen der Hyperscaler die Kursentwicklung bestimmen, und Diversifikation beachten.



    Advanced Micro Devices

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