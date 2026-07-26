Atoss: Cloud-Rakete? Umsatz +13%, EBIT-Marge 35% – Kursziel +66%

Treiber des Wachstums bleibt das Cloud-Geschäft: Die Cloud-&-Subscriptions-Umsätze stiegen im Quartal um 26 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Wiederkehrende Erlöse aus Cloud und Wartung machen inzwischen drei Viertel der Gesamterlöse aus und erhöhen die Planbarkeit des Geschäfts; für das erste Halbjahr ausgewiesen waren wiederkehrende Erlöse mit einem Anteil von rund 72 Prozent am Umsatz. Die Auftragseingänge zogen im zweiten Quartal spürbar an, der Cloud-&-Subscriptions-Order-Backlog wuchs um 25 Prozent auf 120,7 Millionen Euro, der Annual Recurring Revenue (ARR) aus diesem Bereich stieg entsprechend auf 113,8 Millionen Euro.

Atoss Software hat im zweiten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis überraschend kräftig gesteigert und damit die Erwartungen vieler Marktteilnehmer übertroffen. Der Personalmanagement-Spezialist meldete Erlöse von 51,8 Millionen Euro, ein Plus von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und ein EBIT von 18,1 Millionen Euro (Vorjahr: 15,4 Mio.). Die EBIT-Marge verbesserte sich damit auf 35 Prozent (plus 1 Prozentpunkt). Die Aktie reagierte positiv und legte im vorbörslichen Handel um mehr als vier Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Management bestätigte die Prognose für 2026: Beim Umsatz bleibt die Bandbreite von 210 bis 215 Millionen Euro unverändert, ebenso die erwartete EBIT-Marge von mindestens 34 Prozent. Für 2027 zeigte sich der Vorstand optimistischer und hob die mittelfristigen Ziele an: Umsatz 235 bis 245 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von künftig mindestens 35 Prozent (zuvor 33 Prozent). Diese straffere Zielsetzung werteten Analysten als Signal für die operative Stärke des Geschäftsmodells.

Jefferies reagierte ebenfalls und bekräftigte seine Kaufempfehlung: Das neue Kursziel liegt bei 115 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 66 Prozent gegenüber dem zuletzt notierten Kurs von circa 69,30 Euro bedeutet. Die Aktie notiert damit allerdings weiterhin deutlich unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch von 139,60 Euro.

Die Halbjahreszahlen untermauern die positive operative Entwicklung: Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 103,2 Millionen Euro (+12 %), EBIT-Marge 35 Prozent, Nettoergebnis und operative Liquidität deutlich verbessert. Die Liquidität stieg auf 121,3 Millionen Euro, nicht zuletzt trotz Dividendenausschüttung.

Trotz der starken Daten bleiben Risiken bestehen: makroökonomische Unsicherheiten und Marktsorgen, etwa über die Auswirkungen von KI auf klassische Softwareprodukte, könnten die Bewertung belasten. Insgesamt aber positioniert sich Atoss mit wachsender Cloud-Durchdringung, hoher Wiederkehrquote und straffer Kosten- und Effizienzsteuerung als eines der robusteren Small-/Mid-Cap-Softwareunternehmen im SDAX.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,10 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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