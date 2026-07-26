Tesla enttäuscht: Milliarden-Investitionen drücken Gewinn – Aktie stürzt ab

Investoren kritisieren vor allem die Margenentwicklung: Durchschnittliche Verkaufspreise wurden durch verstärkte Rabatte und Kaufanreize gedrückt, die Bruttomargen litten. Operative Kosten stiegen um 47 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar. Zugleich liefen die Ausgaben für Zukunftsprojekte an: Im Quartal flossen 5,8 Milliarden Dollar in KI, Robotik, humanoide Roboter (Optimus), Autonomie-Infrastruktur und das Robotaxi-Projekt. Für das Gesamtjahr hält Tesla Investitionen von mehr als 25 Milliarden Dollar für möglich – eine „massive Investitionsjahr“-Strategie, wie CEO Elon Musk bestätigte. Diese Milliardenwette belastet kurzfristig die Profitabilität und erhöht die Erwartungen, aus langfristigen Visionen marktfähige Erträge zu generieren.

Tesla hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Börse gespalten: Starke Umsätze und wachsende Auslieferungen standen einer klar verfehlten Profitabilität gegenüber – das Papier geriet daraufhin unter massiven Verkaufsdruck. Der Elektroautobauer meldete Erlöse von 28,2 Milliarden US-Dollar und mehr als 480.000 ausgelieferte Fahrzeuge, übertraf damit Markterwartungen und zeigte Erholungstendenzen im Kerngeschäft. Gleichzeitig sank der bereinigte Gewinn jedoch auf 0,33 US-Dollar je Aktie (Konsens: 0,51 US-Dollar) und der freie Cashflow fiel mit minus 1,09 Milliarden Dollar negativ aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie reagierte heftig: Im regulären Handel schloss sie bereits 1,3 Prozent tiefer bei 374,01 US-Dollar; nach Vorlage der Zahlen fiel sie in den nachbörslichen Handel weiter auf rund 358,75 US-Dollar (-4,1%). An anschließenden Tagen kam es zu weiteren heftigen Verlusten; zeitweise notierte das Papier um 321 US-Dollar, was laut Berichten rund 209 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtete.

Analysten zeigen geteilte Reaktionen: Die kanadische RBC hält trotz der Enttäuschung an ihrer „Outperform“-Einstufung mit Kursziel 500 US-Dollar fest und sieht Potenzial durch zunehmende Synergien mit SpaceX, weist aber auf die Margenprobleme und hohe F&E-Ausgaben hin. Die DZ Bank stufte das Papier von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch, beließ ihr fairen Wert bei 385 US-Dollar und betonte, dass hohe Investitionen zwar mittelfristig belasten, langfristig aber notwendig seien.

Operativ bleibt das klassische Fahrzeuggeschäft Teslas wichtigste Ertragsquelle; Robotaxis und Optimus tragen bisher kaum nennenswerte Umsätze. Positiv: Full-Self-Driving-Abonnements stiegen um 56 Prozent auf fast 1,5 Millionen. Doch Wettbewerber wie Waymo liegen bei echten autonomen Meilen deutlich vorn. Fazit: Tesla liefert Wachstum, zahlt aber derzeit mit Margen und Cashflow – die Börse bestraft die Unsicherheit über den Weg zur Profitabilität der Zukunftsprojekte.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 313,0EUR auf Nasdaq (25. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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