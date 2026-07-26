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    Tesla enttäuscht: Milliarden-Investitionen drücken Gewinn – Aktie stürzt ab

    Tesla enttäuscht: Milliarden-Investitionen drücken Gewinn – Aktie stürzt ab
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Börse gespalten: Starke Umsätze und wachsende Auslieferungen standen einer klar verfehlten Profitabilität gegenüber – das Papier geriet daraufhin unter massiven Verkaufsdruck. Der Elektroautobauer meldete Erlöse von 28,2 Milliarden US-Dollar und mehr als 480.000 ausgelieferte Fahrzeuge, übertraf damit Markterwartungen und zeigte Erholungstendenzen im Kerngeschäft. Gleichzeitig sank der bereinigte Gewinn jedoch auf 0,33 US-Dollar je Aktie (Konsens: 0,51 US-Dollar) und der freie Cashflow fiel mit minus 1,09 Milliarden Dollar negativ aus.

    Investoren kritisieren vor allem die Margenentwicklung: Durchschnittliche Verkaufspreise wurden durch verstärkte Rabatte und Kaufanreize gedrückt, die Bruttomargen litten. Operative Kosten stiegen um 47 Prozent auf 4,35 Milliarden Dollar. Zugleich liefen die Ausgaben für Zukunftsprojekte an: Im Quartal flossen 5,8 Milliarden Dollar in KI, Robotik, humanoide Roboter (Optimus), Autonomie-Infrastruktur und das Robotaxi-Projekt. Für das Gesamtjahr hält Tesla Investitionen von mehr als 25 Milliarden Dollar für möglich – eine „massive Investitionsjahr“-Strategie, wie CEO Elon Musk bestätigte. Diese Milliardenwette belastet kurzfristig die Profitabilität und erhöht die Erwartungen, aus langfristigen Visionen marktfähige Erträge zu generieren.

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    Die Aktie reagierte heftig: Im regulären Handel schloss sie bereits 1,3 Prozent tiefer bei 374,01 US-Dollar; nach Vorlage der Zahlen fiel sie in den nachbörslichen Handel weiter auf rund 358,75 US-Dollar (-4,1%). An anschließenden Tagen kam es zu weiteren heftigen Verlusten; zeitweise notierte das Papier um 321 US-Dollar, was laut Berichten rund 209 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtete.

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    Analysten zeigen geteilte Reaktionen: Die kanadische RBC hält trotz der Enttäuschung an ihrer „Outperform“-Einstufung mit Kursziel 500 US-Dollar fest und sieht Potenzial durch zunehmende Synergien mit SpaceX, weist aber auf die Margenprobleme und hohe F&E-Ausgaben hin. Die DZ Bank stufte das Papier von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch, beließ ihr fairen Wert bei 385 US-Dollar und betonte, dass hohe Investitionen zwar mittelfristig belasten, langfristig aber notwendig seien.

    Operativ bleibt das klassische Fahrzeuggeschäft Teslas wichtigste Ertragsquelle; Robotaxis und Optimus tragen bisher kaum nennenswerte Umsätze. Positiv: Full-Self-Driving-Abonnements stiegen um 56 Prozent auf fast 1,5 Millionen. Doch Wettbewerber wie Waymo liegen bei echten autonomen Meilen deutlich vorn. Fazit: Tesla liefert Wachstum, zahlt aber derzeit mit Margen und Cashflow – die Börse bestraft die Unsicherheit über den Weg zur Profitabilität der Zukunftsprojekte.



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    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 313,0EUR auf Nasdaq (25. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.




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