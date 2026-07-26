Sanofi zieht Stecker bei Amlitelimab – Aktie rutscht, Prognose stabil

Anleger reagierten zurückhaltend: Die Sanofi‑Aktie verlor am Morgen in Paris rund 2,4 Prozent und notierte zeitweise bei 74,53 Euro (Stand 9:56 Uhr MESZ); auf Tradegate wurde ein Rückgang um etwa 2,5 Prozent auf 74,50 Euro verzeichnet. Beobachter wiesen darauf hin, dass der Kurs damit Gefahr läuft, unter die 21‑Tage‑Linie zu rutschen, die den kurzfristigen Trend markiert. Insgesamt blieb die Marktreaktion moderat, da Studiendaten zuvor bereits uneinheitlich ausgefallen waren.

Sanofi hat die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis eingestellt. Das französische Pharmaunternehmen teilte mit, die bislang vorliegenden Wirksamkeits‑ und Sicherheitsdaten rechtfertigten keine weitere Entwicklung und würden für eine globale Zulassung nicht ausreichen. Die Entscheidung ist Teil einer strategischen Überprüfung der Forschungs‑ und Entwicklungs‑Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sanofi betont, dass die Phase‑III‑Langzeitstudie ESTUARY bei Patienten ab 12 Jahren zwar einen langfristig aufrechterhaltenen klinischen Behandlungserfolg ohne Rückfälle gezeigt habe und das Sicherheitsprofil die Erkenntnisse ergänzt habe, jedoch im Vergleich zum aktuellen Therapiestandard kein ausreichender zusätzlicher Nutzen zu erwarten sei. Weitere Ergebnisse aus dem Entwicklungsprogramm sollen auf einer bevorstehenden medizinischen Fachkonferenz präsentiert werden.

Finanziell erachtet der Konzern die Auswirkungen als begrenzt: Die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert, wie Sanofi erklärte. Hintergrund ist, dass Amlitelimab nur einen Teil der langfristigen Ersatzstrategie für Dupixent darstellte, dessen Patentschutz in einigen Jahren ausläuft. Der Abbruch bei Neurodermitis stellt einen Rückschlag im Rennen um Nachfolgeprodukte dar, trifft das Unternehmen aber nicht in seiner aktuellen Guidance.

Sanofi kündigte an, eng mit Prüfzentren, Prüferärzten und Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um laufende Studien geordnet zu beenden und die Versorgung eingeschlossener Patienten sicherzustellen. Parallel läuft die Entwicklung von Amlitelimab in einer weiteren Indikation weiter: Eine Phase‑II‑Studie bei Zöliakie soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erste Resultate liefern.

Im Kern reflektiert der Schritt eine pragmatische Portfolio‑Entscheidung: Ressourcen sollen auf Programme mit größerem Mehrwert für Patienten und Investoren konzentriert werden, während Sanofi seine Forschung im Bereich entzündlicher Hauterkrankungen fortsetzen will.

Analysten schätzten, dass der Abbruch zwar kurzfristig negative Schlagzeilen erzeugt, die fundamentalen Kennzahlen von Sanofi aber nur moderat beeinträchtigt werden dürften, solange weitere Projekte in Fortgeschrittenen Phasen bestehen und Kostendisziplin gewahrt bleibt. Entscheidend wird laut Marktbeobachtern, ob Sanofi alternative Kandidaten schneller vorantreibt oder durch Zukäufe die Lücke im Geschäftsmodell schließt. Für Investoren bleibt somit die Frage, wie nachhaltig das Wachstum nach Ablauf des Dupixent‑Patents geschützt werden kann. Die anstehende Vorstellung zusätzlicher Studiendaten sowie die Ergebnisse aus der Zöliakie‑Studie werden als wichtige Wegweiser für die Bewertung des Portfolios gelten. Der Vorstand will die Strategie bald erläutern.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 75,89EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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