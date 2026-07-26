Cloud-Boom bei SAP – Zukäufe drücken Gewinn und Margen

SAP hat Anlegern ein widersprüchliches Quartalsergebnis präsentiert: Starkes Cloud-Wachstum trifft auf Margendruck und eine leicht gesenkte Gewinnprognose. Europas größter Softwarekonzern reduzierte den Zielkorridor für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Non-IFRS EBIT) 2026 währungsbereinigt von zuvor 14–18 % auf 13–17 %. Konzernchef Christian Klein und Finanzchef Dominik Asam begründeten die Anpassung ausdrücklich mit den jüngsten Übernahmen von Dremio und Prior Labs, die im zweiten Halbjahr voraussichtlich belastende Ergebnisse erzeugen werden. Operativ sind die Zahlen insgesamt robust: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 9 % auf 9,88 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse legten überraschend kräftig um 22 % zu. Besonders auffällig ist der sogenannte Current Cloud Backlog – der in den kommenden 12 Monaten zu erwartende Umsatz aus abgeschlossenen Cloud-Verträgen – der währungsbereinigt um rund ein Viertel zulegte und in einer Mitteilung mit 22,9 Milliarden Euro bzw. in anderen Rechnungen mit +26 % angegeben wurde. Damit bleibt die Nachfrage nach Cloud-Abonnements und KI-getriebenen Angeboten intakt; Klein führt den Rückenwind unter anderem auf die Resonanz für die SAP Autonomous Suite und die SAP Business AI Platform zurück.

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