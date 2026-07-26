Cloud-Boom bei SAP – Zukäufe drücken Gewinn und Margen
SAP hat Anlegern ein widersprüchliches Quartalsergebnis präsentiert: Starkes Cloud-Wachstum trifft auf Margendruck und eine leicht gesenkte Gewinnprognose. Europas größter Softwarekonzern reduzierte den Zielkorridor für das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Non-IFRS EBIT) 2026 währungsbereinigt von zuvor 14–18 % auf 13–17 %. Konzernchef Christian Klein und Finanzchef Dominik Asam begründeten die Anpassung ausdrücklich mit den jüngsten Übernahmen von Dremio und Prior Labs, die im zweiten Halbjahr voraussichtlich belastende Ergebnisse erzeugen werden.
Operativ sind die Zahlen insgesamt robust: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 9 % auf 9,88 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse legten überraschend kräftig um 22 % zu. Besonders auffällig ist der sogenannte Current Cloud Backlog – der in den kommenden 12 Monaten zu erwartende Umsatz aus abgeschlossenen Cloud-Verträgen – der währungsbereinigt um rund ein Viertel zulegte und in einer Mitteilung mit 22,9 Milliarden Euro bzw. in anderen Rechnungen mit +26 % angegeben wurde. Damit bleibt die Nachfrage nach Cloud-Abonnements und KI-getriebenen Angeboten intakt; Klein führt den Rückenwind unter anderem auf die Resonanz für die SAP Autonomous Suite und die SAP Business AI Platform zurück.
Dennoch fallen Gewinn- und Margenkennzahlen schwächer aus als vom Markt erwartet: Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich nur um 7 % auf 2,74 Milliarden Euro und verfehlte damit Konsenserwartungen; die Non-IFRS-Marge sank um rund 1,5 Prozentpunkte. Unter dem Strich erzielte SAP jedoch einen Nettoerfolg von 2,21 Milliarden Euro, ein Zuwachs von etwa einem Viertel gegenüber dem Vorjahr. Free Cashflow blieb stabil und wuchs in einigen Angaben zweistellig, weshalb das Management an den Umsatz- und Cashflow-Prognosen für das Jahr festhält – unter der Annahme, dass sich die geopolitische Lage im Nahen Osten bald entspannt.
Die Marktreaktion war ambivalent, zu Handelsende legten die in New York gehandelten ADRs nachbörslich zwischen vier und sechs Prozent zu; Anleger honorieren das starke Cloud-Momentum, bleiben aber bei Margenschwäche und den kurzfristigen Integrationskosten der Zukäufe vorsichtig. Analysten wie Jefferies betonen das positive Auftragsbild und halten an Kaufempfehlungen mit Kurszielen um 210 Euro fest, während JPMorgan mit Neutral und 175 Euro vorsichtigere Signale sendet. Fazit: SAPs Cloud-Geschäft legitimiert weiterhin Optimismus, die Profitabilität des Wachstums und die Integration kleinerer KI-Spezialisten bestimmen jedoch die kurzfristige Bewertung.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,91 % und einem Kurs von 140,5EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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