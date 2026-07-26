Trump eskaliert im Hormus-Konflikt – Ölpreise schießen Richtung 120 Dollar

Parallel greifen von Iran unterstützte Akteure wie die Huthi-Miliz Handelsrouten im Roten Meer an, was Verkehre durch Bab al-Mandab beeinträchtigt. Trotz mancher Kursänderungen setzte der Schiffverkehr zeitweise fort, flankiert von Schutzmissionen wie der EU-geführten Aspides. Doch die operativen Risiken – Angriffe auf Tanker, Schließung von Korridoren, höhere Versicherungsprämien – erhöhen Transportkosten und Lieferunsicherheit.

Die erneute Eskalation im Konflikt um die Straße von Hormus hat die Ölmärkte in Aufruhr versetzt und die ökonomischen Risiken der globalen Lieferketten deutlich gemacht. US-Präsident Donald Trump ließ die US-Streitkräfte tagelang Ziele im Iran bombardieren und kündigte an, Schäden an Schiffen und Frachtgut künftig mit eingefrorenen iranischen Vermögenswerten zu begleichen. Rechtliche Grundlagen hierfür blieben unklar; Teheran lehnt zugleich Angebote zu einer teilweisen Waffenruhe ab und beharrt auf Kontrolle der Meerenge.

Die Märkte reagierten volatil: Brent-Öl stieg kurzfristig über 101 Dollar, fiel dann aber auf 95,56 Dollar, als Gewinnmitnahmen und Trumps Zollerhöhungen gegenüber 60 Handelspartnern konjunkturelle Sorgen schürten. Marktteilnehmer berücksichtigen nun Szenarien, in denen eine weitgehende Sperrung des Roten Meers oder der Straße von Hormus die Preise massiv nach oben drücken könnte; Investmentmanager sprechen in Extremfällen von 120 Dollar je Barrel.

Lieferseitig kommen geopolitische Engpässe hinzu: Der kasachische Förderrückgang infolge Sicherheitsbedenken am Kaspischen Terminal reduziert das globale Angebot zusätzlich. Zugleich scheinen iranische Infrastrukturschäden kurzfristig repariert werden zu können, was die Fähigkeit Teherans zu Präzisionsangriffen auf Schiffe und regionale Stützpunkte erhalten lässt.

Für Unternehmen und Investoren bedeutet das: höhere Volatilität, steigende Absicherungskosten, mögliche Engpässe bei raffinierten Produkten und längere Entkopplungszeiten bei Supply-Chain-Umstellungen. Energieimporteure werden kurzfristig Lager aufstocken und Hedging erhöhen; Raffinerien und Reeder kalkulieren mit höheren Prämien. Politisch schwächen die anhaltenden Militäreinsätze Trumps innenpolitische Unterstützung, was die außenpolitische Bereitschaft zu Verhandlungen beeinträchtigen kann.

Ökonomisch resultiert daraus ein erhöhtes Inflationsrisiko über Energiepreise sowie Unsicherheit für Handel und Wachstum. Kurzfristig bleiben Marktbewegungen getrieben von militärischen Nachrichten und diplomatischen Signalen; mittelfristig ist eine Deeskalation und verlässliche diplomatische Vermittlung – etwa durch Oman – zentral, um die Versorgungssicherheit wiederherzustellen.

Auf politischer Ebene sollten Regierungen kurzfristig strategische Reserven prüfen, Versicherungs- und Hafeninfrastrukturen unterstützen sowie koordinierte Schutzmaßnahmen für kritische Seewege stärken. Zentralbanken müssen die möglichen Preisschocks in ihren Inflationsprognosen berücksichtigen, während Unternehmen Hedging-Strategien und alternative Beschaffungswege priorisieren sollten. Langfristig befeuert die Krise die Debatte um Versorgungssicherheit und Energiewende: Diversifizierung der Lieferquellen, Beschleunigung von erneuerbaren Energien und Ausbau von Lagerkapazitäten gelten als politische und wirtschaftliche Antworten, um künftige Schocks abzufedern. Die Märkte bleiben daher anfällig; Händler und Politik müssen Ruhe bewahren, agil und konsequent handeln.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 98,35USD auf L&S Exchange (24. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.