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    Nestlé-Aktie stürzt 6,4% trotz Wachstum – Wasserdeal bringt 3 Mrd.

    Nestlé-Aktie stürzt 6,4% trotz Wachstum – Wasserdeal bringt 3 Mrd.
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Nestlé hat mit seinen Halbjahreszahlen eine gemischte Botschaft an den Markt gesendet: Organisch wächst der Nahrungsmittelriese, die Aktie aber geriet in Zürich heftig unter Druck. Im frühen Handel verloren die Papiere rund 6,4 Prozent und fielen auf etwa 80,6 Franken – damit kehrte die Notiz auf das Niveau von Ende Juni zurück und beendete eine kürzliche Rally.

    Operativ zeigte sich Nestlé robust: Das organische Umsatzwachstum belief sich in den ersten sechs Monaten auf 3,6 Prozent, gestützt von Preiserhöhungen (+2,1 Prozent) und steigenden Volumina (RIG 1,5 Prozent). Im zweiten Quartal beschleunigte sich das organische Wachstum leicht auf 3,7 Prozent, getragen von starker Nachfrage nach Kaffee und Heimtiernahrung sowie Dynamik in Schwellenmärkten. Vorstandschef Philipp Navratil betonte die Priorität nachhaltigen Mengenwachstums; für 2026 bestätigt das Management ein organisches Wachstum «sicher» zwischen 3 und 4 Prozent.

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    Trotz dieser Fortschritte gerieten Profitabilität und Ergebnis unter Druck. Das operative Ergebnis sank um rund 3 Prozent auf knapp 7,1 Milliarden Franken; die operative Marge lag im ersten Halbjahr bei etwa 16,4 Prozent. Unter dem Strich fiel der Reingewinn um rund ein Drittel auf knapp 3,5 Milliarden Franken – belastet von Abschreibungen und Wertberichtigungen in Höhe von rund 1,4 Milliarden Franken auf als zum Verkauf gehaltene Vermögenswerte. Analysten der UBS wiesen zudem auf einen Sondereffekt hin: Änderungen in einem Pensionsplan verbesserten die Marge um 30 Basispunkte; ohne diesen Effekt wäre die Marge netto um 40 Basispunkte gesunken. Die ZKB mahnte einen vorsichtigeren Margenausblick an: Für das zweite Halbjahr wird kein deutliches Margenplus erwartet.

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    Für zusätzliche Marktunsicherheit sorgte die strategische Neuausrichtung: Nestlé bringt sein Wassergeschäft in ein zu je 50 Prozent gehaltenes Joint Venture mit Platinum Equity namens Peranel ein. Das Portfolio – darunter Marken wie Perrier und S.Pellegrino – wird mit einem Unternehmenswert von 4,9 Milliarden Euro bewertet; der Abschluss soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2027 erfolgen und rund drei Milliarden Euro an Mittelzuflüssen bringen. Parallel verkauft Nestlé Teile des Speiseeisgeschäfts an Froneri und sucht Käufer für Vitamin- sowie Blue-Bottle-Aktivitäten.

    Analysten sehen den Teilverkauf des Wassergeschäfts als strategisch sinnvoll und positiv – der von Nestlé genannte Zufluss von rund drei Milliarden Euro soll die Bilanz stärken und Mittel für die Kernbereiche freisetzen. Risiken bleiben: Währungsdruck, hohe Rohstoffkosten (Kaffee, Kakao), US-Zölle und höhere Marketingaufwendungen können Margen in der zweiten Jahreshälfte belasten. Anleger achten auf H2-Margenausblick und den Abschluss der Peranel-Transaktion.



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    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 86,55EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.




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