Daimler Truck: Analysten streiten – Kursziele 54€ vs. 37€

Die Deutsche-Bank-Studie, erstmals weitergegeben am 23. Juli 2026, begründet die positive Neubewertung mit zwei zentralen Faktoren: niedrigeren Importzöllen und einem robusteren Lkw-Markt in den USA. Entscheidend sei zudem die Fertigungsstruktur von Daimler Truck, das rund 70 Prozent seiner für Nordamerika bestimmten Fahrzeuge in Mexiko montiere. Ein höherer US-Wertschöpfungsanteil führe zu einer deutlichen Reduktion der anfallenden Importzölle, was die Margen des Unternehmens entlaste und den Ausblick auf das Gesamtjahr aufgehellt habe. Vor diesem Hintergrund hält die Deutsche Bank an ihrem Kaufurteil fest und sieht Potenzial für Kursgewinne.

Deutsche und US-Analysten zeigen sich uneinheitlich in ihrer Bewertung von Daimler Truck nach den jüngsten Quartalszahlen und den angehobenen Jahreszielen des Nutzfahrzeugherstellers. Während Deutsche Bank Research das Kursziel auf 54 Euro anhebt und die Empfehlung „Buy“ bestätigt, hält das US-Haus Bernstein Research an seiner „Underperform“-Einschätzung mit einem Ziel von 37 Euro fest. Die divergierenden Einschätzungen spiegeln unterschiedliche Gewichtungen von Chancen und Risiken sowie abweichende Erwartungen für das Nordamerika-Geschäft wider.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dem gegenüber steht Bernstein Research, das nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal die Einstufung „Underperform“ mit einem Kursziel von 37 Euro beibehält (Veröffentlichung: 22. Juli 2026). Analyst Harry Martin kritisiert, dass das bereinigte operative Ergebnis um rund fünf Prozent unter der Konsensschätzung gelegen habe. Hauptgrund hierfür sei das Nordamerika-Geschäft, wo die Erwartungen offenbar zu hoch angesetzt worden seien. Bernstein sieht damit kurzfristiges Ertragsrisiko und begrenztes Aufwärtspotenzial, solange die Region nicht wieder deutlich an Performance gewinnt.

Für Investoren ergibt sich daraus ein zwiespältiges Bild: Auf der einen Seite könnten strukturelle Faktoren wie veränderte Zolllasten und ein stärkerer US-Markt die Profitabilität stützen; auf der anderen Seite bleiben konjunkturelle und operative Risiken in Nordamerika ein Hemmschuh. Die Marktreaktion dürfte daher von der Frage abhängen, inwieweit Daimler Truck die positiven Effekte – etwa durch steigende lokale Wertschöpfung und verbesserte Absatzzahlen – nachhaltig realisieren kann.

Insgesamt signalisiert die Analystenlage: kurzfristig gedämpfte Gewinnentwicklung und regionale Unsicherheiten versus mittelfristiges Aufwärtspotenzial durch Zollentlastungen und Marktbelebung in den USA. Anleger sollten beide Perspektiven abwägen und besonders die Entwicklung des Nordamerika-Geschäfts sowie weitere Managementangaben zur Produktions- und Kostenstruktur beobachten.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 45,65EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.