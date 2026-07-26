Euro rutscht unter 1,14: Iran-Konflikt & Ölpreis treiben Dollar hoch

Treiber des Kursrückgangs ist vor allem die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz sowie gezielte militärische Vergeltungsmaßnahmen der USA verschärften die Lage am Persischen Golf und trieben die Ölpreise deutlich an. Die Nordseesorte Brent stieg zeitweise wieder über 100 Dollar je Barrel, was klassische Fluchtbewegungen in den als sicher geltenden US-Dollar verstärkte. Zudem wird Rohöl in Dollar gehandelt, sodass steigende Rohölpreise tendenziell die Nachfrage nach der US-Währung erhöhen.

Der Euro setzte seine Schwäche gegenüber dem US-Dollar fort und notierte im US-Handel am Freitag um rund eine Stunde vor Börsenschluss an der Wall Street bei etwa 1,1368 USD. Damit blieb die Gemeinschaftswährung unter der markanten Marke von 1,14 USD, nachdem sie am Morgen in Frankfurt kurzzeitig darüber gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte ihren Referenzkurs am Nachmittag bei 1,1377 USD; am Vortag lag dieser noch bei 1,1392 USD.

Gleichzeitig blieb die EZB in ihrer jüngsten Sitzung bei unveränderten Leitzinsen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass die Notenbank die Inflation und weitere Daten abwarten wolle, bevor über mögliche Zinsschritte entschieden werde — eine Haltung, die von den Märkten weitgehend erwartet wurde und deshalb kaum Impulse lieferte. Positive Nachrichten kamen vom Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone von S&P Global: Der Index stieg stärker als prognostiziert und signalisiert wieder wirtschaftliches Wachstum. Ökonomen warnen jedoch, dass die zuletzt sprunghaft gestiegenen Ölpreise neue Inflationsrisiken bergen könnten.

Marktexperten sehen kurzfristig klare Abwärtsgefahren: Nach technischen Brüchen wichtiger Unterstützungszonen hat der Euro an Momentum verloren. Vincent Stamer von der Commerzbank wies darauf hin, dass Umfragen zum PMI den jüngsten Ölpreisschock womöglich noch nicht vollständig abbilden. Die Helaba warnte, dass das Unterschreiten bestimmter Marken weiteres Abwärtspotenzial bis zu Jahrestiefs eröffnen könnte.

Kurzfristig prognostizieren Analysten Tagesspannen um 1,1330–1,1400 USD mit entscheidenden Widerständen nahe 1,141–1,1449 USD und Unterstützungen bei 1,1364, 1,1324 und 1,1276 USD. Wichtige Impulse könnten in den kommenden Tagen von der US-Notenbank (Fed) und weiteren Konjunkturdaten ausgehen. Solange geopolitische Risiken und Ölpreisentwicklungen dominieren, bleiben Wechselkursprognosen volatil und nach unten gerichtet.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,137USD auf Forex (26. Juli 2026, 04:36 Uhr) gehandelt.

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