Gerresheimer: BaFin-Untersuchung, vertagte Entlastung – neues China-Werk (72 Zeichen)

Die Hauptversammlung wird aus organisatorischen Gründen als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt; rechtlicher Versammlungsort ist das Maritim Hotel Düsseldorf. Auf der Agenda stehen die Vorlage von Jahres- und Konzernabschluss (zum 30. November 2025), Entlastungsbeschlüsse für Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers, die Billigung des geprüften Vergütungsberichts 2025, die Abstimmung über ein überarbeitetes Vergütungssystem für den Vorstand sowie Neuwahlen zum Aufsichtsrat. Wichtiges Detail: Der Jahresabschluss 2025 weist keinen Bilanzgewinn aus, sodass keine Dividendenverwendung zur Abstimmung steht.

Die Gerresheimer AG hat zeitgleich zwei für Aktionäre und Analysten relevante Mitteilungen verbreitet: die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung für den 1. September 2026 sowie die Inbetriebnahme eines neuen Tubular-Glass-Werks in Zhenjiang Dagang, China. Beide Nachrichten verknüpfen operative Ausbaupläne mit drängenden Governance-Themen und sind daher sowohl aus strategischer als auch aus risikoorientierter Sicht bedeutsam.

Signifikant sind die offen kommunizierten Prüfungen durch die Finanzaufsicht BaFin: Seit September 2025 läuft eine Anlassprüfung des Konzernabschlusses 2024; im März 2026 wurde eine zusätzliche Prüfung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses zum 31. Mai 2025 gestartet. Externe Sonderuntersuchungen führten zu nachträglichen Korrekturen im Konzernabschluss 2025. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Entlastung der ehemaligen Vorstandsmitglieder Dietmar Siemssen, Dr. Bernd Metzner und Dr. Lukas Burkhardt zu vertagen; die Entlastung der derzeit amtierenden Vorstandsmitglieder soll hingegen erteilt werden. Auch die Entlastung des Aufsichtsrats wird bis zum Abschluss der Prüfungen zurückgestellt. Zur Wahl als Abschlussprüfer wird KPMG vorgeschlagen. Diese Transparenz unterstreicht zugleich Reputations- und Haftungsrisiken, die Anleger beachten müssen.

Personell stehen weitreichende Veränderungen im Aufsichtsrat an: Dr. Axel Herberg, Andrea Abt und Prof. Dr. Annette G. Köhler treten nicht wieder an; vorgeschlagene Nachfolger sind Rainer Beaujean, Klaus Röhrig (mit indirekter Stimmrechtszuteilung von >10 % über Active Ownership), Markus Sieger und Eva van Pelt. Die Vorschläge zielen auf eine Kompetenzverstärkung des Gremiums und berücksichtigen Geschlechterquotenanforderungen.

Parallel investiert Gerresheimer operativ: Das neue Werk in Zhenjiang Dagang erhöht die Kapazität für Primärverpackungen injizierbarer Arzneimittel in China deutlich, schafft rund 300 Arbeitsplätze und erfüllt GMP-Anforderungen sowie Nachhaltigkeitsstandards (LEED Gold, 2‑MWp-Photovoltaik, Wasserrecycling, Wärmerückgewinnung). Die Anlage vertieft die 20-jährige Joint-Venture-Beziehung mit Shuangfeng Glass und stärkt Gerresheimers Position im wachsenden APAC-Markt. Insgesamt signalisieren die Meldungen Wachstum in Produktion und Serviceangebot, parallel zur notwendigen Aufarbeitung in Rechnungslegung und Governance.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 26,32EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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