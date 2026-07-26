VW am Scheideweg: 50.000 Jobs gefährdet – China-Schock und Renditedruck

Volkswagen steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentierten die Halbjahreszahlen vor dem Hintergrund heftiger interner Debatten um weitreichende Sparpläne. Die Bilanz zeigt deutlich, warum der Managementvorstand zu drastischen Maßnahmen drängt: Das Konzernergebnis nach Steuern ist im zweiten Quartal um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro eingebrochen (Vorjahr: 2,29 Mrd.). Die Auslieferungen sanken konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge; die Verkäufe in China brachen gar um mehr als ein Drittel auf 424.300 Einheiten ein. Abseits Chinas entwickelten sich die Märkte in Europa und Nordamerika stabiler, Elektrofahrzeuge erzielten in Europa sowohl bei Absatz als auch Auftragseingang positive Signale. Trotz dieser Teilerfolge moniert Blume, dass VW mit seinen Fahrzeugen zu wenig Marge erzielt. Die operative Umsatzrendite lag im ersten Quartal bei lediglich 3,3 Prozent; das Jahresziel von mindestens 4 Prozent soll erreicht werden, langfristig peilt VW für 2030 mindestens 8 Prozent an – eine Absenkung gegenüber früheren Zielgrößen. Analysten bleiben skeptisch, Bernstein Research belässt die Einstufung auf „Market-Perform“ und einem Kursziel von 100 Euro, sieht jedoch positiv, dass der Renditekorridor für 2026 bestätigt wurde.

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