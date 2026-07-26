VW am Scheideweg: 50.000 Jobs gefährdet – China-Schock und Renditedruck
Volkswagen steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz präsentierten die Halbjahreszahlen vor dem Hintergrund heftiger interner Debatten um weitreichende Sparpläne. Die Bilanz zeigt deutlich, warum der Managementvorstand zu drastischen Maßnahmen drängt: Das Konzernergebnis nach Steuern ist im zweiten Quartal um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro eingebrochen (Vorjahr: 2,29 Mrd.). Die Auslieferungen sanken konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge; die Verkäufe in China brachen gar um mehr als ein Drittel auf 424.300 Einheiten ein. Abseits Chinas entwickelten sich die Märkte in Europa und Nordamerika stabiler, Elektrofahrzeuge erzielten in Europa sowohl bei Absatz als auch Auftragseingang positive Signale.
Trotz dieser Teilerfolge moniert Blume, dass VW mit seinen Fahrzeugen zu wenig Marge erzielt. Die operative Umsatzrendite lag im ersten Quartal bei lediglich 3,3 Prozent; das Jahresziel von mindestens 4 Prozent soll erreicht werden, langfristig peilt VW für 2030 mindestens 8 Prozent an – eine Absenkung gegenüber früheren Zielgrößen. Analysten bleiben skeptisch, Bernstein Research belässt die Einstufung auf „Market-Perform“ und einem Kursziel von 100 Euro, sieht jedoch positiv, dass der Renditekorridor für 2026 bestätigt wurde.
Im Zentrum der Diskussion stehen die angekündigten Restrukturierungen: Blume nannte eine „theoretische Ableitung“ von rund 50.000 global betroffenen Stellen. Bereits zuvor hatte VW den Abbau von 50.000 Stellen in Deutschland bis 2030 angekündigt (35.000 bei der Kernmarke, der Rest bei Töchtern); mehr als 37.000 Beschäftigte haben entsprechenden Vereinbarungen bereits zugestimmt. Vier Werke – Emden, Hannover, Zwickau und Audi in Neckarsulm – stehen auf der Kippe, eine Schließung sei ultima ratio, betonte Blume.
Die Sparpläne stoßen auf massiven Widerstand: Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen (20-Prozent-Beteiligung, zwei Aufsichtsratsposten) blockierten die Vorlage zunächst im Kontrollgremium; die Manager wollen die Pläne im September erneut vorlegen und Ende August Betriebsversammlungen abhalten.
Fazit: VW hat ein strukturelles Problem – schrumpfende Renditen, Druck in China und verschärfte geopolitische Rahmenbedingungen erfordern tiefere Eingriffe. Die Debatte verläuft entlang der klassischen Konfliktlinien von Wirtschaftspolitik, Eigentümerinteressen und Sozialpartnern. Ob der Konzern mit dem angekündigten Sparkurs und einer Neujustierung seines globalen Geschäftsmodells wieder zu nachhaltiger Profitabilität zurückkehrt, entscheidet sich in den kommenden Monaten – wirtschaftlich und politisch ein heikler Balanceakt.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 71,42EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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