Die kanadische Bank RBC bestätigte ihr Urteil „Outperform“ und hielt am Kursziel von 425 US‑Dollar fest. Brad Erickson wertete den Umsatz als über den Konsenserwartungen liegend, während Margen und Ergebnis je Aktie leicht unter dem Konsens lagen. Besonders auffällig: Der freie Cashflow von Alphabet war erstmals negativ, ein Aspekt, der langfristige Investoren aufmerksam machen dürfte. (Originalstudie: 22.07.2026)

Alphabet hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal gemischte Reaktionen bei den Analysten ausgelöst. Die US-Investmentbank JPMorgan senkte zwar ihr Kursziel für die Alphabet A‑Aktie von 460 auf 420 US‑Dollar, beließ aber die Einstufung auf „Overweight“. Doug Anmuth hob vor allem die anhaltende Stärke im Cloud‑ und Suchmaschinenbereich hervor, die sich in Umsätzen zeige, die eng mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz verknüpft sind. Gleichzeitig warnte er vor gestiegenen Kapitalausgaben und rät Anlegern, Kursschwächen als Kaufgelegenheit zu nutzen. (Originalstudie: 23.07.2026)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter den Zahlen stehen strukturelle Treiber und Einmaleffekte zugleich. Operativ erwirtschaftete Alphabet laut ersten Einschätzungen einen Bruttoertrag von rund 40 Milliarden US‑Dollar; das Ergebnis je Aktie lag bei etwa 2,31 US‑Dollar. Demgegenüber standen investive Ausgaben in Höhe von rund 45 Milliarden US‑Dollar, die das operative Ergebnis überstiegen und den negativen Free Cashflow erklärten. Parallel führte eine Dreingabe zu einem hohen Jahresnetto: Bewertungsgewinne aus Beteiligungen an Unternehmen wie SpaceX und (mutmaßlich) Anthropic hoben den ausgewiesenen Nettogewinn in den dreistelligen Milliardenbereich – ein Effekt, der sich nicht regelmäßig wiederholen dürfte.

Für Anleger ergeben sich daraus zwei Kernbotschaften: Erstens untermauern die AI‑getriebenen Erlöse das langfristige Wachstumsprofil von Alphabet und stützen die positive Analystenmeinung. Zweitens erhöhen ungewöhnlich hohe Investitionen und einmalige Bewertungsgewinne die Volatilität der Berichtszahlen und belasten kurzfristig den freien Cashflow. In der öffentlichen Debatte wird vor diesem Hintergrund auch die Frage wieder lauter, wie geeignet Aktien als Basis für staatlich geförderte Altersvorsorge sind – insbesondere, wenn Privatanleger in Hebelprodukte gedrängt werden könnten, um Renditen zu heben.

Die Analystenempfehlung bleibt jedoch überwiegend positiv: Wer von Alphabets langfristiger Positionierung in AI und Cloud überzeugt ist, findet laut JPMorgan und RBC Chancen, sollte aber die höheren Investitionen und Einmaleffekte in seine Risikoprämie einkalkulieren.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 319,7EUR auf Nasdaq (25. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

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