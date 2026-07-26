LPKF: Schwaches H1 – LIDE‑Technologie könnte Aktie 2027/28 katapultieren

Finanziell schrieb LPKF in H1 einen Umsatz von 36,5 Mio. EUR (‑38,3% gegenüber Vorjahr) und ein bereinigtes EBIT von ‑10,4 Mio. EUR; das operative EBIT lag bei ‑14,1 Mio. EUR. Auftragseingang und Backlog (44,0 bzw. 34,7 Mio. EUR) zeigen allerdings Stabilisierung, das Book‑to‑Bill‑Verhältnis von 1,2 signalisiert eine mögliche Belebung im zweiten Halbjahr. Die Unternehmensführung bestätigt die Jahresprognose von 105 bis 120 Mio. EUR Umsatz und einer bereinigten EBIT‑Marge zwischen ‑3,0 und 4,5%.

Die LPKF Laser & Electronics SE hat das erste Halbjahr 2026 erwartungsgemäß schwach abgeschlossen, rückt aber mit ihrer LIDE‑Technologie für Advanced Semiconductor Packaging in den Fokus der Investoren. Montega AG hebt in einer Update‑Studie das Rating auf „Kaufen“ und erhöht das 12‑Monate‑Kursziel von 15 auf 22 EUR – trotz kurzfristig negativ ausfallender Kennzahlen.

Hauptursache der Schwäche bleibt das Solarsegment, dessen Umsatz infolge ausgebliebener Großaufträge auf rund 4,4 Mio. EUR einbrach. Auch das Welding‑Geschäft litt; Electronics und Development zeigen dagegen regional divergente Nachfrage. LPKF führt unterdessen das unternehmensweite Transformationsprogramm „North Star“ durch, das Personalmaßnahmen und Prozessoptimierungen umfasst. Restrukturierungskosten sollen 3–4% des Umsatzes betragen.

Die eigentliche Wachstumshoffnung ist LIDE (Laser Induced Deep Etching) für glasbasierte Packaging‑Lösungen im Kontext von High‑Performance‑Computing und KI‑getriebenem Ausbau von Rechenzentren. LPKF hat seinen Total Addressable Market (TAM) bis 2030 deutlich von etwa 500 Mio. EUR auf 1,7 Mrd. EUR revidiert. Montega erwartet Produktionsaufträge noch im laufenden Geschäftsjahr; relevante Umsatzbeiträge sollen jedoch erst 2027 und danach anfallen. Analysten prognostizieren, dass LIDE‑Umsätze 2028 erstmals in den dreistelligen Millionenbereich springen könnten, was bei hohen Bruttomargen und geringer Kapitalintensität mittelfristig zu einer Konzern‑EBIT‑Mar­ge von rund 20% führen würde.

Unterstützt wird die Story durch erste Folgeaufträge: Im zweiten Quartal erhielt LPKF Bestellungen von einem führenden Spezialglashersteller und der Penn State University, die LIDE‑Systeme zur Qualifikation und Demonstration bestellten. Solche Referenzen erhöhen die Glaubwürdigkeit der Technologie und können die Qualifikationshürde bei großen Chipherstellern senken. Gleichzeitig bleibt das Timing der Kundenentscheidungen unsicher; viele Hersteller verschieben Investitionen wegen Budgetunsicherheiten und geopolitischer Risikoabwägungen. Anleger sollten daher die Umsetzung der Produktionsaufträge und die Margenentwicklung genau beobachten. Erfolgt die Industrialisierung, könnte dies als starker Katalysator den Kurs nachhaltig beflügeln und Rendite.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 13,75EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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