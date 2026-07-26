🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF: Schwaches H1 – LIDE‑Technologie könnte Aktie 2027/28 katapultieren

    LPKF: Schwaches H1, Blick auf LIDE‑Hochlauf

    Die LPKF Laser & Electronics SE hat das erste Halbjahr 2026 erwartungsgemäß schwach abgeschlossen, rückt aber mit ihrer LIDE‑Technologie für Advanced Semiconductor Packaging in den Fokus der Investoren. Montega AG hebt in einer Update‑Studie das Rating auf „Kaufen“ und erhöht das 12‑Monate‑Kursziel von 15 auf 22 EUR – trotz kurzfristig negativ ausfallender Kennzahlen.

    Finanziell schrieb LPKF in H1 einen Umsatz von 36,5 Mio. EUR (‑38,3% gegenüber Vorjahr) und ein bereinigtes EBIT von ‑10,4 Mio. EUR; das operative EBIT lag bei ‑14,1 Mio. EUR. Auftragseingang und Backlog (44,0 bzw. 34,7 Mio. EUR) zeigen allerdings Stabilisierung, das Book‑to‑Bill‑Verhältnis von 1,2 signalisiert eine mögliche Belebung im zweiten Halbjahr. Die Unternehmensführung bestätigt die Jahresprognose von 105 bis 120 Mio. EUR Umsatz und einer bereinigten EBIT‑Marge zwischen ‑3,0 und 4,5%.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Hauptursache der Schwäche bleibt das Solarsegment, dessen Umsatz infolge ausgebliebener Großaufträge auf rund 4,4 Mio. EUR einbrach. Auch das Welding‑Geschäft litt; Electronics und Development zeigen dagegen regional divergente Nachfrage. LPKF führt unterdessen das unternehmensweite Transformationsprogramm „North Star“ durch, das Personalmaßnahmen und Prozessoptimierungen umfasst. Restrukturierungskosten sollen 3–4% des Umsatzes betragen.

    Die eigentliche Wachstumshoffnung ist LIDE (Laser Induced Deep Etching) für glasbasierte Packaging‑Lösungen im Kontext von High‑Performance‑Computing und KI‑getriebenem Ausbau von Rechenzentren. LPKF hat seinen Total Addressable Market (TAM) bis 2030 deutlich von etwa 500 Mio. EUR auf 1,7 Mrd. EUR revidiert. Montega erwartet Produktionsaufträge noch im laufenden Geschäftsjahr; relevante Umsatzbeiträge sollen jedoch erst 2027 und danach anfallen. Analysten prognostizieren, dass LIDE‑Umsätze 2028 erstmals in den dreistelligen Millionenbereich springen könnten, was bei hohen Bruttomargen und geringer Kapitalintensität mittelfristig zu einer Konzern‑EBIT‑Mar­ge von rund 20% führen würde.

    Unterstützt wird die Story durch erste Folgeaufträge: Im zweiten Quartal erhielt LPKF Bestellungen von einem führenden Spezialglashersteller und der Penn State University, die LIDE‑Systeme zur Qualifikation und Demonstration bestellten. Solche Referenzen erhöhen die Glaubwürdigkeit der Technologie und können die Qualifikationshürde bei großen Chipherstellern senken. Gleichzeitig bleibt das Timing der Kundenentscheidungen unsicher; viele Hersteller verschieben Investitionen wegen Budgetunsicherheiten und geopolitischer Risikoabwägungen. Anleger sollten daher die Umsetzung der Produktionsaufträge und die Margenentwicklung genau beobachten. Erfolgt die Industrialisierung, könnte dies als starker Katalysator den Kurs nachhaltig beflügeln und Rendite.



    LPKF Laser & Electronics

    +0,73 %
    -18,51 %
    -53,00 %
    -12,54 %
    +56,86 %
    +65,75 %
    -34,55 %
    +104,20 %
    +19,55 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 13,75EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF: Schwaches H1 – LIDE‑Technologie könnte Aktie 2027/28 katapultieren LPKF: Schwaches H1, Blick auf LIDE‑Hochlauf Die LPKF Laser & Electronics SE hat das erste Halbjahr 2026 erwartungsgemäß schwach abgeschlossen, rückt aber mit ihrer LIDE‑Technologie für Advanced Semiconductor Packaging in den Fokus der Investoren. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     