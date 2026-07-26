🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Union Investment knapp über 5% bei CANCOM - BlackRock erhöht Direktanteil

    Union Investment knapp über 5% bei CANCOM - BlackRock erhöht Direktanteil
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE hat am 23. Juli 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen nach §40 WpHG veröffentlicht, die Veränderungen bei Anteilen großer institutioneller Investoren dokumentieren. Union Investment Management GmbH meldet mit Stichtag 22.07.2026 einen direkten Stimmrechtsanteil von 4,996940991353% (1.436.106 Aktien) zuzüglich 63.662 über Wertpapierleihe (0,22%), womit sich die kumulierte Quote auf 5,22% beläuft. Gegenüber der letzten Meldung gingen die direkten Stimmrechte leicht zurück (von 5,02% auf knapp unter 5%), während die instrumentellen Positionen reduziert wurden (von 0,54% auf 0,22%). Union Investment weist keine Kontrollverhältnisse aus.

    BlackRock, Inc. meldet mit Stichtag 20.07.2026 einen direkten Anteil von 3,16% (908.784 Aktien) sowie instrumentelle Positionen in Höhe von insgesamt 0,11% (15.799 geliehene Wertpapiere; 14.384 über Contracts for Difference), was eine kumulierte Quote von 3,27% ergibt. Im Vergleich zur vorherigen Meldung erhöhte BlackRock seine direkten Stimmrechte (von 2,83% auf 3,16%), während instrumentelle Positionen insgesamt zurückgingen (von 0,35% auf 0,11%). BlackRock legte zudem die vorgeschriebene Kette konzernzugehöriger Gesellschaften offen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme!
    Long
    22,65€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,22€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Mitteilungen nennen als Bezugsgröße die Gesamtzahl der Stimmrechte der CANCOM SE gemäß §41 WpHG mit 28.739.703 Aktien. Die Veröffentlichungen erfolgten über den Distributionsdienst EQS News.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Ökonomische Einordnung: Die berichteten Veränderungen sind quantitativ moderat und deuten nicht auf Übernahmeabsichten hin. Union Investment bewegt sich mit seiner aggregierten Quote knapp über der 5‑Prozent‑Schwelle, die für weitergehende Meldepflichten und erhöhte Beobachtung relevant ist; die Verlagerung von direkten zu leihausgelagerten Positionen kann kurzfristige Handels‑ oder Absicherungszwecke widerspiegeln. BlackRocks Zuwachs bei direkten Stimmrechten bestätigt das anhaltende Engagement großer Asset Manager in mittelständischen Technologie‑ und IT‑Dienstleistern, bleibt aber deutlich unter kritischen Kontrollschwellen.

    Für Anleger und Marktbeobachter sind die instrumentellen Positionen (Wertpapierleihe, CFDs) von Interesse, da sie Stimmrechtsverhältnisse temporär verändern und Rückschlüsse auf Leerverkaufsaktivitäten, Fondsumschichtungen oder Hedging zulassen. CANCOM, als mittelgroßer IT‑Dienstleister mit Fokus auf Cloud‑ und Managed‑Services, steht wegen seiner Position im deutschen Mittelstand regelmäßig im Blick institutioneller Investoren. Während die hier berichteten Stimmenanteile keine unmittelbare operative Steuerung ermöglichen, können sie bei kapitalmarktrelevanten Abstimmungen zum Zünglein an der Waage werden. Bei Überschreiten bestimmter Schwellen sind aktivere Dialoge mit dem Management möglich, was die Corporate‑Governance‑Dynamik verändern könnte und Einfluss auf strategische Entscheidungen.



    CANCOM SE

    +3,46 %
    -0,65 %
    -1,28 %
    -7,98 %
    -14,15 %
    -10,66 %
    -55,83 %
    +4,78 %
    +665,66 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910
    CANCOM SE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,46 % und einem Kurs von 23,95EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Union Investment knapp über 5% bei CANCOM - BlackRock erhöht Direktanteil CANCOM SE hat am 23. Juli 2026 zwei Stimmrechtsmitteilungen nach §40 WpHG veröffentlicht, die Veränderungen bei Anteilen großer institutioneller Investoren dokumentieren. Union Investment Management GmbH meldet mit Stichtag 22.07.2026 einen direkten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     