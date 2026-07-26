Margen unter Druck: Jungheinrich senkt Prognose – Aktie fällt 6%

In seiner Ad-hoc-Mitteilung vom 23. Juli passte der Stapler- und Lagertechnikhersteller die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 an. Positiv bewertet der Vorstand die Vertriebserfolge: Der Auftragseingang soll nun zwischen 5,5 und 6,1 Mrd. € liegen (zuvor 5,4–6,0 Mrd. €), der Umsatz zwischen 5,3 und 5,9 Mrd. € (zuvor 5,2–5,8 Mrd. €). Diese moderat verbesserten Volumina können die Profitabilitätseinbußen jedoch nicht ausgleichen.

Jungheinrich hat seine Jahresprognose deutlich nach unten korrigiert und sorgt damit für Unruhe am Markt: Die Aktie brach ihren jüngsten Erholungsversuch ab und fiel am Donnerstagmittag um 4,6 Prozent auf 24,10 Euro, zeitweise sogar mehr als 6 Prozent – in Richtung des Tiefs von Mitte Juni bei 21,72 Euro. Hintergrund sind vor allem Margenbelastungen durch intensiven Wettbewerb, gestiegene Materialkosten und Nachwirkungen des im Februar beendeten Streiks im Werk Lüneburg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das operativer Ergebnis (EBIT) erwartet Jungheinrich jetzt 340–400 Mio. € statt zuvor 380–450 Mio. €. Die EBIT-Rendite wird auf 6,2–7,0 Prozent geschätzt (zuvor 7,2–8,0 Prozent). Weitere Anpassungen betreffen EBT (310–370 Mio. € vs. 350–420 Mio. €), ROCE (12–16 % statt 14–18 %) und Free Cashflow (erwartet nunmehr über 50 Mio. € statt über 250 Mio. €), wobei M&A-Aktivitäten als Grund für den geringeren Cashflow genannt werden. Ein einmaliger Steueraufwand von rund 13 Mio. € belastet das Ergebnis zusätzlich. Die im EBIT enthaltenen Einmaleffekte aus dem Transformationsprogramm werden mit 10 Mio. € (zuvor 17 Mio. €) beziffert.

Segmentbezogen bleibt die Prognose für „Industrial Trucks & Services“ ebenfalls reduziert: Auftragseingang 4,5–4,9 Mrd. €, Umsatz 4,4–4,8 Mrd. €, EBIT 310–370 Mio. € bei einer erwarteten EBIT-Marge von 7,0–7,6 % (früher 8,3–8,9 %). Die Sparte „Automation & Warehouse Equipment“ bleibt unverändert.

Vorläufige Zahlen fürs zweite Quartal zeigen eine gemischte Entwicklung: Auftragseingang 1.419 Mio. € (Vorjahr 1.357 Mio. €), Umsatz 1.397 Mio. € (1.351 Mio. €), EBIT jedoch nur 88 Mio. € gegenüber 106 Mio. € im Vorjahr; die EBIT-Marge sank auf 6,3 % (7,8 %). Das Ergebnis nach Steuern fiel auf 47 Mio. € (70 Mio. €), das Ergebnis je Vorzugsaktie auf 0,47 € (0,70 €). Der Zwischenbericht wird am 11. August veröffentlicht.

Analysten reagieren ambivalent: Jefferies sieht das Unternehmen „in der Spur“, bemängelt aber, dass Marktanteile nur auf Kosten der Profitabilität erobert wurden. Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 43 auf 35 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf „Kaufen“ – ein Hinweis, dass Investoren Chancen in der Erholung sehen, aber Geduld gefragt ist.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.