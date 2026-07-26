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    BB Biotech dreht ins Plus: 430 Mio Gewinn und Dividenden-Wende

    BB Biotech dreht ins Plus: 430 Mio Gewinn und Dividenden-Wende
    Foto: adobe.stock.com

    BB Biotech legt kräftiges Halbjahresresultat vor und reformiert Ausschüttungspolitik

    Die auf Biotechnologie fokussierte Investmentgesellschaft BB Biotech hat ihren Zwischenbericht per 30. Juni 2026 veröffentlicht und weist für das erste Halbjahr einen Gewinn nach Steuern von CHF 430 Mio. aus – gegenüber einem Verlust von CHF 341 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das zweite Quartal trug mit einem Nettogewinn von CHF 451 Mio. (Vorjahr: Verlust CHF 100 Mio.) wesentlich zur Erholung bei. Die Zahlen spiegeln die marktbewertungsgetriebene Entwicklung der Portfolioaktien wider; operative Erträge sind hierbei nicht der zentrale Leistungsindikator.

    Stark war auch die Performance des Nettoinventarwerts (NAV): Im Q2 stieg der NAV in CHF um 17,2% und übertraf den Nasdaq Biotechnology Index um 3,5 Prozentpunkte. Die Aktie legte in CHF 9,7% zu. Trotz dieser Outperformance weitete sich der Kursabschlag auf den NAV auf 12,9% aus – ein Faktor, der Anlegern weiterhin zu schaffen macht.

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    Portfolio und Transaktionen: BB Biotech tätigte im Quartal zwölf neue Investments; das Portfolio umfasst nun 39 Positionen, davon 37 börsennotierte Beteiligungen. Die Zusammensetzung kombiniert große Biotech-Bluechips (u. a. Amgen 8,5%, Argenx 7,9%, Vertex 7,8%, Gilead 7,4%) mit innovativen Mid-Caps. Bislang 2026 waren drei Portfoliounternehmen Ziel angekündigter Übernahmen (Terns/Merck, Nuvalent/GSK, Crinetics/Vertex); binnen sechs Quartalen wurden insgesamt acht Unternehmen übernommen – ein Indiz für anhaltende M&A-Nachfrage.

    Strategie und Technologie: BB Biotech betont die Disziplin in der Titelselektion und die verstärkten Analysekapazitäten, unterstützt durch eine proprietäre, KI-gestützte Investmentplattform. Diese soll Research, Portfoliokonstruktion und Kapitalallokation integrieren und die Entscheidungsqualität sowie Skalierbarkeit des Investmentprozesses verbessern.

    Kapitalallokation und Dividendenpolitik: Der Verwaltungsrat hat die Ausschüttungspolitik ab Geschäftsjahr 2026 überarbeitet. Statt einer festen Auszahlung strebt BB Biotech künftig eine jährliche Dividendenrendite von 3–5% an; die konkrete Rendite wird jährlich unter Berücksichtigung von Anlageperformance, NAV-Entwicklung und Marktbedingungen festgelegt. Die erste Ausschüttung nach dem neuen Rahmen ist für Frühjahr 2027 vorgesehen. Diese Regelung ergänzt das im Februar 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm und erhöht die Kapitalallokationsflexibilität.

    Ausblick: BB Biotech sieht mittelfristig attraktive Fundamentaldaten für den Sektor – getrieben von wissenschaftlicher Innovation und struktureller M&A-Nachfrage. Kurzfristig bleiben politische, regulatorische und makroökonomische Unsicherheiten (u. a. US-Midterms, Zins- und Inflationsentwicklung) die Treiber für Volatilität und bewahren die Notwendigkeit disziplinierter Titelselektion.



    BB Biotech

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    ISIN:CH0038389992WKN:A0NFN3
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    Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 54,75EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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