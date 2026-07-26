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    Varta vor Zerschlagung: Baden‑Württemberg fürchtet Job‑ und Technikverlust

    Varta vor Zerschlagung: Baden‑Württemberg fürchtet Job‑ und Technikverlust
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die mögliche Zerschlagung des Batterieherstellers Varta durch eine Gläubigergruppe stellt den Industriestandort Baden‑Württemberg vor erhebliche wirtschaftspolitische Herausforderungen. Die Ad‑hoc‑Gläubiger, angeführt von der Deutschen Bank sowie den Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox, haben angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauszulösen. Als Begründung führen sie die angespannte Finanzlage des Unternehmens an und sehen derzeit keine finanzierbare Lösung für den Fortbestand des gesamten Konzerns.

    Die Landesregierung, vertreten durch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister‑Kraut (CDU), signalisierte umgehend ihr Engagement für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und industrieller Wertschöpfung in Baden‑Württemberg. Sie betonte intensive Gespräche mit allen Beteiligten und machte deutlich, dass die finale Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens bei Eigentümern, Investoren und Gläubigern liege. Varta selbst äußerte sich zunächst zurückhaltend.

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    Unternehmensangaben zufolge beschäftigt Varta rund 3.260 Mitarbeiter und produziert neben Haushaltsbatterien auch Mikrobatterien für Hörgeräte sowie Energiespeicher. Vor diesem Hintergrund warnen Branchenkenner vor den weitreichenden Folgen einer Zerschlagung: Dirk Uwe Sauer, Professor an der RWTH Aachen, bewertet einen solchen Schritt als zusätzlichen Rückschlag für die deutsche Batterieindustrie. Er verweist auf die seltenen, traditionsreichen Anbieter mit ausreichender Größe, die Zulieferer für die Automobilindustrie sein können, und kritisiert die Schwierigkeit, Innovationen zu finanzieren, wenn „Gewinnbringer“ aus dem Konzern entfernt werden.

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    Parallel beantragte Varta eine vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung mit dem Ziel, die wirtschaftliche Zukunft zu sichern; das Geschäft mit den Haushaltsbatterien sei von diesem Verfahren nicht betroffen, so das Unternehmen. Experten heben hervor, dass Varta technologisch gut positioniert sei — unter anderem wird an Natrium‑Ion‑Batterien geforscht, die als Chancen für eine reduzierte Abhängigkeit von China gelten. Gleichwohl fehlt es in Deutschland an großvolumiger Fertigung und damit an der Kostenbasis, um im globalen Preiskampf zu bestehen.

    Für die politische Ebene ergeben sich daraus Forderungen nach abgestimmten Rettungs‑ und Industriepolitiken: kurzfristiger Beschäftigtenschutz, aber auch langfristige Strategien zur Stärkung europäischer Wertschöpfungsketten, Investitionsanreize und Förderung von Serienfertigung könnten notwendig sein, um Innovationskraft und Versorgungssicherheit zu sichern.

    Neben staatlichen Maßnahmen stehen auch Fragen nach der Rolle der Banken und Finanzinvestoren im Mittelpunkt. Eine Ausgliederung des profitablen Haushaltsgeschäfts könnte kurzfristig Liquidität schaffen, würde jedoch das verbleibende Unternehmen schwächen und Sanierungsoptionen verkomplizieren. Langfristig drohe ein Know‑how‑Verlust, wenn Forschungseinheiten und Fertigungskapazitäten veräußert oder geschlossen werden. Entscheidend wird sein, ob sich ein industrieller Investor findet, der neben Kapital auch strategische Kontinuität bietet. Für Politik und Aufsicht ist jetzt Transparenz über die Sanierungspläne und die Schutzmechanismen für Arbeitnehmer und Lieferketten essenziell. Ohne abgestimmtes Vorgehen drohen nachhaltige Wettbewerbsverluste für die deutsche Industrie und Arbeitsplätze langfristig.



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