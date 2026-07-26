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    BVB verliert Adeyemi an Barça – El Mala-Transfer in heiklem Patt

    BVB verliert Adeyemi an Barça – El Mala-Transfer in heiklem Patt
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    Borussia Dortmunds Transferaktivitäten zu Saisonbeginn offenbaren wirtschaftliche Zwiespältigkeiten: Während der Klub bei der Personalplanung bemüht ist, sportliche Qualität und finanzielle Vernunft zu balancieren, sorgen Verhandlungen um Nachwuchstalent Said El Mala und der Abgang von Karim Adeyemi für Schlagzeilen.

    Laut Sky bot der BVB dem 1. FC Köln jüngst ein Paket in Höhe von 26 Millionen Euro Fixum plus acht Millionen Euro an leicht erreichbaren sowie weitere acht Millionen Euro an schwierigeren Bonuszahlungen – ein möglicher Gesamtbetrag von 42 Millionen Euro. Köln lehnte das Offert deutlich ab und zeigte sich irritiert; es entspreche nicht den internen Erwartungen. Zuvor berichteten Medien von einem bis zu 50 Millionen Euro schweren Angebot des FC Brentford, das der Spieler laut Berichten jedoch ablehnte. Kölns Sportdirektor Thomas Kessler betonte nach dem Trainingsauftakt, es habe Angebote gegeben, diese hätten aber nicht zu einem Transfer geführt, weshalb er von einem Verbleib El Malas in dieser Saison ausgehe.

    Parallel bestätigte der BVB den Abgang von Karim Adeyemi zum spanischen Meister FC Barcelona. Die Katalanen vermeldeten einen Vertrag bis 2031; Medien berichten von einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus bis zu sieben Millionen Euro an Boni (Maximum 29 Millionen Euro). Adeyemi, 24 Jahre alt, kam vor vier Jahren für rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund. In 146 Pflichtspielen erzielte er 36 Tore. Der Transfer deutet auf eine suboptimale Abschöpfung früherer Investitionen hin, sofern die Zusatzzahlungen nicht vollumfänglich realisiert werden.

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    Ökonomisch zeichnen sich mehrere Implikationen ab: Dortmund realisiert kurzfristig Liquidität, verliert aber ein etabliertes Asset, dessen Marktwert in bestimmten Szenarien noch hätte steigen können. Der relativ moderate Fixbetrag bei Adeyemi reflektiert Vertragslaufzeit, sportliche Situation und Verhandlungsposition des Klubs. Bei El Mala offenbaren die Gegensätze zwischen Kölns Wertvorstellungen und Dortmunds Angebot die Spannungen eines Marktes, in dem Premier-League-Käufer höhere Gesamtsummen offerieren und die Bundesliga-Klubs selektiv agieren müssen.

    Agentenrollen, Spielerpräferenzen und Trainerbeziehungen (Adeyemi nannte Hansi Flick als Wechselmotiv) beeinflussen Preise und Entscheidungswege. Strategisch müssen die Verantwortlichen nun abwägen, ob Einnahmen reinvestiert, Verbindlichkeiten gesenkt oder Gehaltsstrukturen angepasst werden. Kurzfristig stärkt der Adeyemi-Transfer Barcelonas Kaderbudget; mittel- bis langfristig bleibt offen, ob Dortmund sportlich und wirtschaftlich optimal aufgestellt ist.

    Für Köln verbessert das Zurückweisen die Verhandlungsposition und unterstreicht die Orientierung an maximierter Ablöse; zugleich besteht das Risiko, ein Angebot nicht zu realisieren und den Spieler zu verlieren. Auf Markt- und Bilanzebene zeigen beide Deals, wie stark sportliche Perspektiven, Vertragslaufzeiten und internationale Wettbewerber die Preisfindung beeinflussen. Dortmunds Transferstrategie bleibt kritisch zu beobachten.



    Borussia Dortmund

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,035EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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