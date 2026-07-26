KfW finanziert 10 Containerschiffe – NFC‑HealthCard stärkt Psyche

Zwei strategische Transaktionen unterstreichen derzeit den Wandel in Schiffbaufinanzierung und digitaler Gesundheitsversorgung: Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich führend an der Finanzierung einer zehn Schiffe umfassenden Containerschiff‑Neubauflotte für MPC Container Ships ASA (MPCC), während das Zürcher Start‑up Klenico mit MedicalSwitzerland eine Kooperation zur Integration digitaler psychischer Gesundheitsdiagnostik in eine NFC‑basierte HealthCard vereinbart.

Im Maritimsektor übernimmt die KfW IPEX‑Bank als Mandated Lead Arranger eine Commitment‑Beteiligung von 100 Mio. USD innerhalb einer Konsortialfinanzierung in Höhe von rund 375 Mio. USD. Die Gesamtinvestitionen für die zehn Neubauten liegen bei etwa 535 Mio. USD; Active Bookrunner und Agent ist Société Générale. Die Flotte besteht aus Schiffen mit Kapazitäten von 3.700 bzw. 4.500 TEU und soll zwischen Januar 2028 und Mai 2029 ausgeliefert werden. Alle Einheiten sind langfristig an Hapag‑Lloyd verchartert, wodurch die Transaktion stabile Cashflows sichert. Zudem betont die KfW IPEX‑Bank die regionale Wertschöpfung: Motoren und wesentliche Komponenten stammen aus Europa und werden in chinesischen Werften verbaut — ein Argument für die Stärkung europäischer Zulieferketten. Für MPCC, einen der führenden Anbieter im intraregionalen Containerschiffsmarkt (67 Schiffe, rund 210.000 TEU), ist die Finanzierung ein Baustein seines umfangreichen Flottenmodernisierungs‑ und Retrofitprogramms von über 1,8 Mrd. USD.